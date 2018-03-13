DHA YURT BÜLTENİ-17

Öğretmenin yanında canlı yayın yapıp, küfürlü konuştular



ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, imam hatip lisesi öğrencilerinin, derste sosyal medyadan canlı yayın yapıp, öğretmenin yanında küfürlü konuşmaları tepki çekti.

Olay, Siverek'te bulunan imam hatip lisesinde meydana geldi. Bir grup öğrenci, ders sırasında, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıp, ilahi okudu. Öğrenciler, daha sonra öğretmenlerinin yanında küfürlü konuşmaya başladı. Öğretmen, kendisinin eş cinsel olduğuna yönelik sözler sarf eden öğrencilere tepki göstermedi. Sosyal medyada paylaşılan canlı yayın kaydı, tepkilere neden oldu. Görüntülerde ayrıca öğrencilerin, bir arkadaşlarını kolları ile bacaklarından tutup, sınıftan çıkardığı anlar da yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrencilerin yayını

- Öğretmenin sınıfa gelmesi

- Argo ve küfürlü konuşan öğrenciler

- Sınıftan arkadaşlarını karga tulumba taşıyan öğrenciler

- Okul koridorlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Mehmet SEZGİN-Kamera: ŞANLIURFA ()

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Diyarbakır'da çatışma: 2 asker hafif yaralı (2)

OPERASYONDA EYP PATLADI: 2 ŞEHİT, 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, daha önce PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2'si ağır, 5 asker yaralandı.

Dicle ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince PKK terör örgütüne karşı yürütülen operasyon sırasında, teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker şehit oldu, 2'si ağır, 5 asker yaralandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında Dicle ilçesi kuzeyinde operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP'ye temas sonucunda meydana gelen patlamada, 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2'si ağır, 3'ü hafif olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızın Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Görüntü Dökümü

-Ablulansların yaralıları hastaneye getermise

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:DİYARBAKIR,()-

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Sarp Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu (2)

ARTVİN VALİSİ: ARIZA GİDERİLDİ, 3 BİN TIR KARŞILIKLI GEÇİŞ YAPTI

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Sarp Sınır Kapısı’nda 8 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Bilgi Sistemi (PolNet) sisteminde meydana gelen arızdan dolayı yaklaşık 24 saat araç trafiğine kapandığını belirterek, söz konusu arızanın giderildiğini ve kapıda araç geçişlerinin normale döndüğünü söyledi. Vali Doğanay, "Sistemsel arızadan dolayı oluşan tır kuyruğu yaklaşık 3 kilometreye kadar düştü. Perşembe günü 15. 30 sularında sistem arıza yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünün gayretli ve özverili çalışmaları neticesinde arıza cuma günü akşam 21:00 sıralarında giderildi. Günlük ortalama 750 TIR giriş ve çıkış yapıyor. Gümrükte görevli tüm ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışıyor. Kapıdaki araç ve yaya geçişleri normal seyrinde devam ediyorö dedi.

Vali Doğanay, sistemdeki arızanın giderilmesinin ardından yaklaşık 3 bin TIR'ın kapıdan giriş ve çıkış yaptığını kaydetti.

Haber: Adem GÜNGÖR / Artvin ()

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Çiftlik Bank tesisi önünde Özel Harekat'lı önlem (2)

113 KİŞİDEN SAVCILIĞA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü çiftçilerin, dün gece, şirketin kırsal Sunpurpaşa Mahallesi'ndeki tesislerine kamyonlarla gelip, baskın yapmasının ardından bugün de 113 kişi, Bursa Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Adliyeye gelen 113 kişinin, şirket hakkında ‘bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık’ yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Savcılık yetkililerinin, şirket hakkında daha önce İstanbul’da açılan dava olduğunu, şikayet dilekçelerinin ana davayla birleştirileceğini söylediği öğrenildi.

Haber: Halil ÖZÇOBAN / Osmangazi (BURSA), ()

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3 KÖY VE ASKERİ KAMP KONTROL ALTINDA

TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, Şeyh Hadid beldesi güzergahındaki Kılla ve Durmuşkanlı köyleri, Şeran beldesi güzergahındaki Meşmuş köyü ile teröristlerin kullandığı askeri bir kampı da çatışmalar sonucu ele geçirdi. Bugün ele geçirilen bölge sayısı bu 3 köy ile birlikte 9 oldu.

Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS ()

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CHP'li Ağbaba: Nişasta bazlı şeker, kısırlık yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki göstererek, "Nişasta bazlı şeker kanser yapıyor, obezite yapıyor. Bir şey daha yapıyor değerli arkadaşlar. Diyor ya '3 çocuk yapın, şimdi 5'e çıktı, 5 çocuk yapın' diyor ya. Bu nişasta bazlı şeker kısırlık yapıyor, kısırlık; bunu bilin. Tek bir sloganımız var: Şeker vatandır, vatan satılmaz" dedi.

Kars-Erzurum yolu üzerindeki Kars Şeker Fabrikası önünde bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki komisyon üyeleri, fabrika işçileriyle sohbet edip, hatıra fotoğrafları çektirdi. Kars’ın hayvancılıkta öncü il olduğunu belirten Ağbaba, Kars'ta kapatılan fabrikanın sadece yöre ekonomisini etkilemeyeceğini söyledi. Fabrikaların kapatılmalarını eleştiren Ağbaba, şunları söyledi:

"Buradan iddiayla söylüyorum, her ortamda da konuşmaya hazırız, şeker fabrikalarının zarar etmesi kocaman bir yalan. Sen yatırım yapmazsan, sen gereken desteği vermezsen tabii ki zarar eder. Zarar ediyorsun, yöneticilerini değiştir. Niye işçiyi kapı dışarı ediyorsun, niye fabrikanın kapısına kilit vuruyorsun? Zarar ediyorsa Yavuz Sultan Selim, Osmangazi köprülerini, Avrasya Tüneli'ni kapat. Onlar da zarar ediyor. Şehir hastaneleri de zarar ediyor. Böyle mantık olur mu arkadaşlar. Böyle devlet olur mu? Böyle devlet olmaz. Burası kapatılırsa bilin ki besicilik iyice bitecek. Bir vatanı vatan yapan şey, şehit kanlarıdır ama vatanı vatan yapan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Vatanı vatan yapan çay, vatanı vatan yapan tütün, vatanı vatan yapan şeker pancarı, vatanı vatan yapan pamuk, vatanı vatan yapan fındık, kayısı, et, zeytin, haşhaş. Vatanı vatan yapan bunlar arkadaşlar. Bunlar yoksa bizim varlığımızın ne anlamı var, ne önemi var."

Nişasta bazlı şekerin kısırlığa neden olduğunu söyleyen Ağbaba, "Nişasta bazlı şeker kanser yapıyor, obezite yapıyor. Bir şey daha yapıyor değerli arkadaşlar. Diyorya ‘3 çocuk yapın, şimdi 5’e çıktı, 5 çocuk yapın’ diyor ya. Bu nişasta bazlı şeker kısırlık yapıyor, kısırlık; bunu bilin. Tek bir sloganımız var: Şeker vatandır, vatan satılmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şeker İş Sendika Başkanı Yaver Kop’un konuşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın konuşması

Fabrika ziyareti

Şeker İş Sendika Başkanı Yaver Kop’u makamında ziyaret etmeleri

Aralarında geçen konuşmalar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, elektrik sayaçlarının evlerinin dışına çıkarılmasını istemeyen köylüler ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri arasında gerginlik çıktı. Jandarma ekipleri, gaz bombası kullanarak, taraflara müdahale etti.

Büyükçiftlik beldesine bağlı Ünlüce köyüne gelen VEDAŞ ekipleri, evlerde bulunan sayaçları köydeki elektrik direklerine asmak istedi. Köylülerin buna karşı çıkması üzerine taraflar arasında gerginlik çıktı. Köylüler, VEDAŞ ekiplerinin beldeden gitmesini istedi. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine jandarma geldi. Jandarma ekipleri, gaz bombası kullanarak, taraflara müdahale etti. Bu sırada, bazı köylüler de jandarmaya taş attı. Yüksekova İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu'nun olay yerine gelip, köy sakinleriyle görüşmesinin ardından gerginlik sona erdi.

Öte yandan köydeki elektriklerin, VEDAŞ ekipleri tarafından kesildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyden genel görüntü

-Köye gelen askerler

-Köy sakinleri

-Jandarmanın köylülüre gaz bombası atarak müdahalede bulunması

-Gaz bombasından kaçak köylüler

-Gerginlikten genel ve detaylar

Haber:Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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6'ncı katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

ADANA'da 7 katlı apartmanın dış cephesini boyayan işçiler Uğur Tahvil ve Abdullah İlter, üzerinde bulundukları iskelenin düşmesi sonucu 6'ncı katta mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, 2 işçiyi kurtardı.

Orhangazi Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın dış cephesini boyanan işçiler Uğur Tahvil ve Abdullah İlter'in üzerinde durduğu, çatıya bağlı iskele henüz belirlenemeyen bir nedenle koparak düştü. Bellerinde güvenlik kemeri ile çatıya bağlı olarak asılı kalan işçiler, 6'ncı kat penceresinin demir korkuluklarına tutunarak yardım istedi. Çevredekilerin çağırdığı itfaiye tarafından kurtarılan Tahvil ve İlter, yaralanmadan bulundukları yerden indirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Pencerenin demir şebekesinde asılı kalan işçiler

- İtfaiye aracının gelişi

- Apartmanın çatısındaki itfaiye erlerinin işçilere yardımcı olması

- İtfaiye aracı ile işçilerin aşağı indirilmesi

- İşçilerin görüntüsü

SÜRE:03'00" BOYUT:184 MB

Haber-Kamera:ADANA,()

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Müzisyen Ali Ata, konserlerinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

ANADOLU rock müziğinin başarılı isimlerinden Ali Ata, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a geldi. Ata, vereceği 20 konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

Hatay'a gelmekten onur duyduğunu belirten müzisyen Ali Ata, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere moral vermek istediğini söyledi. Yurt genelinde vereceği 20 konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını kaydeden Ata, "'Ninni Bebek' türkümüzün klip gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Birlik ve beraberliğimiz için bunu yaptım ve buradayım. Herkesin ufacık da olsa bu günlerde katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Kürt asıllı bir sanatçıyım. Bu, Kürt- Türk, şu- bu savaşı değil; Türkiye ile emperyal güçler savaşıdır. Burada amaç; bölmek, parçalamak, yönetmek. Bu ülke hepimizin. Tabi ki herkesin dini, dili, inancı olacak. Partisi, siyasi düşüncesi olacak. Bunlar, insan olmanın gereğidir. Herkesin bir düşüncesi vardır, saygı duymak lazım. Fakat iş, vatan ve devlete gelince bizim 4 kaygımızın olması lazım. Vatan, millet, bayrak ve devlet. Ben de bunun için buradayım. Bu uğurda da ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sanatçının klibi

-Sanatçı ile röp.

SÜRE: 2,21 sn BOYUT:105 mb

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()