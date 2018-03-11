DHA YURT BÜLTENİ-17

1)BAKAN ELVAN:MAŞAYI TUTANLAR, KUKLAYI OYNATANLAR BELLİ

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Zannetmeyin ki, bu terör örgütleri sahipsiz. Onların da sahipleri var. Maşayı tutanlar, kuklayı oynatanlar belli; ama Türkiye olarak Allah’ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz."dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Aksaray'da partisi tarafından Endüstri Meslek Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen 'Siyaset Akademesi' programına katıldı.

MİLLETİN DEĞERİNE SAHİP ÇIKAN PARTİ OLSAYDI 21 PUANLIK ARTIŞ OLURDU

Kalkınma Bakanı Elvan, ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirerek, "Ana muhalefet partisine bakın, milletin değerlerinden uzak. Milletin değerlerine sahip çıkan bir parti olsaydı, son 13-20 yılda hiç olmazsa 21 puanlık bir artış olurdu. Demek ki, sıkıntı halka, halkın değerlerine sahip çıkmamak. İşte bizim en büyük değerimiz halkla bütünleşmemiz, halkın önceliklerini öncelikli kılmaktır."dedi.

7 DÜVELE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatına değinen Bakan Elvan, şöyle konuştu:

"Afrin’de sadece PKK, PYD, DEAŞ değil, 7 düvele karşı mücadele ediyoruz. Orada yapılan tünelleri gördünüz, teröre verilen silahları gördünüz. Her hangi bir terörün sahip olamayacağı yapıyı gördünüz. Zannetmeyin ki, bu terör örgütleri sahipsiz. Onların da sahipleri var. Maşayı tutanlar, kuklayı oynatanlar belli; ama Türkiye olarak biz Allah’ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Afrin’i terörden arındırıp pırıl pırıl bir Afrin’e dönüştüreceğiz. Ondan sonra burada yaşanan Suriyeliler ve diğerleri ülkelerine döneceklerdir. Biz asla sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyiz. Kim olursa olsun, kim ne derse desin. Biz ne dersek o olur, o olacak."dedi.



Görüntü Dökümü

----------------

- Bakan Elvan'ın gelişi

- Salondan detay

-Bakan Elvan'ın konuşması

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY )

=============================================

2)İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER: AFRİN GEÇ KALINMIŞ BİR MECBURİYETTİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nadeğinerek, "Afrin geç kalınmış bir mecburiyettir. Biz Irak'ı, Suriye'yi, Barzani'yi, Peşmergelerin Türkiye'den geçişini, çözüm süreci denilen yıkım sürecini, çalınan soruları konuşabilseydik Türkiye bugün Afrin'i konuşuyor olmazdı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il kongresine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Akşener'in yanı sıra, Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin, İYİ Parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Akşener, salona, sloganlar eşliğinde girdi.

Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz henüz 4 aylık partiyiz. Bugün itibariyle 47 ile gittik. 47 ilde vatandaşlarımızla dertleştik. 'İYİ Partiyi kuramazlar, kurdurmazlar' denilmişti, kurduk. 'Yapamazlar' demişlerdi, birlikte yaptık. Şimdi de kongrelerimizi yapıyoruz. İnşallah yapılan seçimde en büyük iktidar alternatifi ve Cumhurbaşkanlığı alternatifi olacağız. İktidarı ve Cumhurbaşkanlığını alacağız" ifadelerini kullandı.

'1 KASIM'DAN SONRA DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ EDEPLİ OLARAK SÜRDÜRDÜK'

15 Temmuz dönemine değinen Akşener, "Bizler 1 Kasım'dan sonra demokrasi mücadelesini edepli olarak sürdürdük. Biz demokrasinin uygulanabilmesini istedik. Kim seçilebilirse seçilsin demokratik seçim olsun istedik. Allah'a şükürler olsun iyi ki 'Haydi' demişsiniz. Herkesin iç yüzünü, nasıl görünmeye çalıştığını ve gerçeğin nasıl olduğu görevini gösterdik. 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz hain kalkışma sonrası OHAL ilan edildi. Arkasından saray koalisyonu var ya küçük ortağı başkanlık sistemini önerdi. Referanduma gidildi. Referandumda 'Eğer kabul edilirse Türkiye için yanlış olur' dedik ve onlar da 'Bunlar hain, PKK'lı, FETÖ'cü' dediler. Biz de 'Bütün bunları söyleyenler aynaya baksınlar' dedik. Sağlarında, sollarında gelinleri, damatları görecekler, aynada da kendilerini görecekler" diye konuştu.

MİLLETİN PROJESİ OLAN PARTİYİZ'

Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim için saray koalisyonun küçük ortağı diyor ki 'Bunlar proje partisidir' Evet bu milletin projesi olan bir partiyiz. Türk milletini destekliyoruz. Milletimizin projesi olarak siyasette yol yürüyoruz. Türkiye konuşamıyor. İnsanlar evlerinde, beyler kahvehanede, hanımlar günlerinde konuşamıyor. Eğer Türkiye konuşabilseydi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli konular tartışılabilseydi bugün biz Afrin'i konuşuyoruz. Burada bir pankart açıldı 'Şehidimiz Mehmet Muratdağı kalbimizdesin' yazıyor. Konuşabilseydik bugün o aziz şehidimizin adını buraya yazmak zorunda kalmazdık. Afrin geç kalınmış bir mecburiyettir. Biz Irak'ı, Suriye'yi, Barzani'yi, Peşmergelerin Türkiye'den geçişini, çözüm süreci denilen yıkım sürecini, çalınan soruları konuşabilseydik Türkiye bugün Afrin'i konuşuyor olmazdı. Ağlayan analar olmazdı. 15 Temmuz'da 249 şehidimiz olmazdı ve açılan hendekleri konuşabilseydik sonrasında Sur'da, Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, Cizre'de 726 şehit vermek zorunda kalmazdık. Bugün bizi yönetenlerin dediğim dedik çaldığım düdük ruh hali içinde PKK ile yapılan mücadelede 726 şehit verdik. Onlar onları unuttu ama biz bunların her birinin can olduğunu biliyoruz, unutmadık. Bütün bu yanlışlar üzerine milletimiz bize bu tepedekiler ile biz mücadele edebiliriz."

'DIŞ POLİTİKAMIZ KONUŞULMADIĞI İÇİN YERLERDE SÜRÜNÜYOR'

Ülkenin dış politikasına değinen Akşener, "Dış politikamız konuşulmadığı, tartışılmadığı için yerlerde sürünüyor. Dış politika denilen hadise stratejik çukur denilen bir haldeyiz. Suriye'den 3,5 milyon insanı yerinden yurdundan ederek, milletimizin cömertliğine sığınarak neden Türkiye'ye getirdik bunun cevabı ne bende ne de sizde var. Eğer bunlar konuşulmuş olsaydı bugün biz Irak ve Suriye'de hem Amerika Birleşik Devleti hem de Rusya ile güney komşusu olmazdık. Yunanistan kafa tutuyor. 18 ada gitmiş deniliyor ki 'Bizim zamanında gitmedi başka zamanda gitti' Siz gider Yunanistan'da Lozan'ı açmaya çalışırsanız Yunanlar çemkirir. Çok kalmadı İYİ Parti iktidara gelecek o zaman görüşürüz" diye konuştu.

'KABADAYIYSAN İNCİRLİK'İ KAPAT'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Akşener, "Kabadayıysan İncirlik'i, Küreciği kapat. Osmanlı tokadı öyle atılır. O beğenmediğin Demirel Allah rahmet eylesin 1975'lerde Amerika'nın 21 üssünü kapattı. Görelim senin yiğitliğini. 14 şeker fabrikası satışa konuldu. Kayseri hem sanayi şehri hem de tarım şehri. Kayseri 6'ncı büyük tarım alanlarından birisi. Kayseri'de çiftçilik tarım üretimi eskisi gibi olmuyor. Çünkü tohum, gübre, elektrik, mazot pahalı. 2006'da sonra pancar ekimi bir tek Kayseri'de çoğalmış o da Boğazlıyan'da açılan şeker fabrikasından dolayı. Şeker işini ben gündeme getirdikten sonra bilim adamları konuştu. Şişmanlığın, kanserin, şeker hastalığının şeker kullanımı ile arttığını söylediler. Bu adam bize 3 çocuk diyordu ama adam bizimle alay ediyormuş. zürriyetimize göz dikmişler. Sulama birliklerine göz dikiyorlar, sulama birliklerine karşı çıkıyorlar" diye konuştu.

'GRUP KURMAK İÇİN ABİDİK GUBİDİK İŞLER YAPMAYACAĞIZ'

Akşener, "Biz ne çukur ne cukka ne de yıkım ittifakı yapacağız. Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız. Biz 100 bin imzayla çıkacağız. Her iki tarafın da görevlendirdikleri var. Fakat Allah ne büyük. 'Şu FETÖ'cü' diyenlerin FETÖ'yü övgü görüntüleri ortaya çıkıyor. Bu ara benim aranıp taranıp fotoğraflarımı arıyorlar ama bulamıyorlar. Çünkü öyle bir şey yok" dedi.

PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ATAŞ İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

Akşener'in konuşmasının ardından Pınarbaşı Belediye Başkanı olan geçtiğimiz aylarda Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa eden Dursun Ataş, İYİ Parti'ye geçti. Ataş'ın parti rozetini Akşener taktı.



Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () -

=======================================================

(ÖZEL)

3)ATAK HELİKOPTERİ TANITILDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı' ile Güneydoğu'da terörle mücadelede kullanılan yerli üretim ATAK helikopterleri, Kilis'teki askeri üste tanıtıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın bünyesine 2014 yılında dahil edilen ve Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde 24 saat göreve hazır bulundurulan taarruz helikopterinin sayısının, 29’dan 31’e yükseltildiği belirtildi.

Türk mühendislerinin geliştirdiği ATAK helikopterleri ile ilgili bilgi veren askeri yetkili, "Son zamanda kullandığımız, bildiğiniz bir cirit füzesi, mevcut lazer güdümlü füze, 3 tane başlığı var. Biri çok maksatlı, diğeri yüksek infilak patlayıcı başlık dediğimiz başlık, diğeri de sadece eğitimlerde kullandığımız, patlayıcı etkisi olmayan, yalnızca eğitim maksatlı kullanılan başlık. ‘Yusuf’ çok maksatlı başlık ise zırh delici özelliğe sahiptir. Parça tesislerine sahip yüksek infilak mutfak başlıkta ise daha fazla parça tesiri bulunan ve daha fazla patlayıcı ile haklı bulunan bir başlık çeşitleri; bu 2 çeşit başlık halihazırda şu an görev bölgesinde ve sınır harekatı kullanılmaktadır. Haziran 2014 tarihinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın bünyesine dahil olmuş ve Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde gündüz- gece 24 saat görev hazır olacak Türk semalarındaki haklı yerini almıştır. ‘Atak taarruz helikopterleri’ emsallerine nazaran sahip olduğu 5 bas sistemi ve manevra kabiliyeti peçenekli ile ön plana çıkmaktadırö diye konuştu.

Taarruz helikopterinin alçak ve yüksek irtifalarda, güçlü motorları sayesinde seri manevra performansı gösterdiğini belirten askeri yetkili, "Atak taarruz helikopterleri sahip olduğu silah sistemlerinden 20 milimetrelik 3 namlulu topu 70 milimetrelik 2 75’lik roketleri lazer güdümlü cirit füzesi uzun namlulu anti tank silah ve ısı güdümlü Stinger füzesi ile dosta güven, düşmana korku vermektedir" dedi.

ATAK taarruz helikopterlerinin yaklaşık 2,5 saat havada kalabilme ve yaklaşık 270 kilometre hızla gidebilme özelliği olduğunu kaydeden askeri yetkili, 500 kilometre menzilli gidebilme imkanı ile görevleri başarıyla yerine getirebilecek özellikte olduğunu da vurgulayıp, şunları söyledi:

"Türk mühendislerinin geliştirdiği bir ASELSAN tarafından helikopterlere monte edilen helikopter elektronik kendini koruma sistemlerine sahip olan atak taarruz helikopterleri, düşman radar ve füze tehdidine karşı etkili koruma sistemi ile düşman derinliklerinde görev yapabilmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği andan itibaren yerli ve uluslararası tatbikatlarda tören uçlarında eğitimlerden özellikle terörizm mücadele hareket bölgesinde etkin görev yapan Atak helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri envanteri ve Türk yerli sanayinin haklı gururu olarak görevlerini yapmaya devam etmekte ve edecektir.ö

Görüntü Dökümü

-------------------------------------------

- ATAK helikopterlerinin görüntüsü

- ATAK helikopterlerinden detaylar

- Askerlerin atak helikopterlerine binişi

- ATAK helikopterlerinin uçuş hazırlığı

- ATAK helikopterlerinin havalanması

- ATAK helikopterlerinin havada görüntüsü

- ATAK helikopterlerinin inişi

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ, Burak EMEK, Akın ÇELİKTAŞ-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 198 MB

=======================================================

4)İYİ PARTİ ZONGULDAK İL KONGRESİNDE KAVGA

İYİ Parti Zonguldak İl Kongresi’nde, kadın bir parti üyesinin ülkücülere hakaret ettiğini iddia eden Ereğli Ülkü Ocakları eski başkanı Sertan Kuzu ile diğer partililer arasında kavga çıktı.

İyi Parti Zonguldak İl Başkanlığı’nın ilk kongresi, bir restoranda gerçekleşti. Kongreye, eski devlet Bakanı Aydın Tümen, Karabük İl başkanı Dursun Altıparmak, Düzce İl Başkanı Ercan Katırcıoğlu, Bartın İl başkanı Mehmet Yolcu, eski Zonguldak Milletvekili Boray Baycık ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Ragıp Bayraktar ve başkan adayı Ahmet Emre Bayramoğlu, yönetim listelerini divana sundu. Mevcut İl başkanı Ragıp Bayraktar konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada salon bir anda karıştı.

Ereğli Ülkü Ocakları eski başkanı Sertan Kuzu, kadın bir partilinin ülkücülere hakaret ettiğini iddia ederek, "Ülkücülere hakaret edemezsiniz. Bu partide kimse ülkücülere laf edemez. Bu parti bizim emeklerimizle kuruldu. Edemezsin. Biz emek verdik bu partiye." diye bağırdı. Ardından çok sayıda partili kürsü önüne gelince arbede çıktı. İl başkanı Bayraktar'ın yanına giderek kürsüde konuşma yapmak istediğini söyleyen Kuzu'ya izin verilmedi. Bu sefer partililer arasında çıkan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavganın arasında kalan il başkanı Bayraktar, partililer tarafından uzaklaştırıldı.

Diğer partililerin araya girmesinin ardından ortam sakinleştirilmeye çalışıldı. İsmi öğrenilemeyen kadın partilide kürsü önüne gelerek, "Bayan dayanışması olan bir partide bayana bağıramaz. Sakin olacak." dedi. Divanın izin vermesinin ardından kürsüde konuşma yapan Sertan Kuzu, "Bende MHP'den geldim. Ülkü ocaklarından geldim. Ülkü ocakları genel merkezinde görev yaptım. Anti demokratik nedenlerden dolayı yeni parti kurmaya mecbur bıraktılar. Biz bu şartlarda buraya gelmişken, buraya çıkan arkadaşlarımızın yada salondaki diğer arkadaşlarımızın bizim mücadelemize gölge düşürmeye hakları yoktur. Siz de burada o partiden bu partiden diye ayrım yaparsanız bu partinin mücadelesine gölge düşürürsünüz." dedi. Salondakilerin alkışladığı Kuzu, teşekkür ederek kürsüden ayrıldı. Kongre, İl başkanı Bayraktar'ın konuşmasıyla devam etti.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Kongreden detaylar

-Sertan Kuzu'nun bağırması

-Salonun karışması

-Kürsüdeki gerginlik

-Çıkan kavga

-Arbedeler

-Sertan Kuzu'nun konuşması



Süre: (7.39) Boyut: (856 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()



