DHA YURT BÜLTENİ-17

Mola veren Adanasporlu taraftarlar, market sahibiyle kavga etti

ANKARA’da oynanacak Ankaragücü-Adanaspor maçına giden Adanaspor taraftarı, mola için durdukları Aksaray’da bir market sahibiyle aralarında kavga çıktı. Çıkan kavgayı polis biber gazı kullanarak önlemeye çalıştı.

Ankara’da bu akşam saat19.00’da oynanacak olan TFF 1'inci Lig Ankaragücü-Adanaspor karşılaşmasına giden Adanasporlu taraftarı taşıyan 4 otobüs, Aksaray- Adana karayolundaki bir market önünde durup mola verdi. Taraftar ile market sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi otobüslerdeki diğer taraftarda araçtan inip, markete doğru yöneldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerene gelen polis, taraftar grubunun markete girmesini engellemeye çalıştı. Taraftarın direnmesi üzerine polis biber gazı kullanarak grubu uzaklaştırdı. Daha sonra otobüslerine binen taraftar Ankara'ya hareket etti.

AK Parti'nin tek kadın il başkanı istifa etti



AK Parti'nin Türkiye'deki tek kadın il başkanı olan Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çanakkale'de 3 Mart 2016 tarihinde AK Parti Genel Merkezi tarafından göreve atanan, partisinin tek kadın il başkanı Yeşim Karadağ, geçen 21 Ocak'ta Anafartalar Spor Salonu'nda Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı AK Parti 6'ncı Çanakkale Olağan İl Kongresi'nde yeniden seçilmişti. Karadağ, bugün parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile istifa ettiğini açıkladı. "AK Parti'nin görev yapan tek kadın il başkanı olarak Kadınlar Günü'nde sizlerin karşısındayım" diyerek sözlerine başlayan Yeşim Karadağ, şöyle dedi:

"3 Mart 2016 tarihinde Erdener Can başkanımızın istifasından sonra Genel Merkez tarafından göreve atandım. 21 Ocak 2018 tarihinde büyük bir coşku içerisinde Sayın Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım'ın da katılımıyla 6'ncı Olağan İl Kongremizi gerçekleştirdik. Yeniden il başkanı seçildim. AK Parti İl Başkanlığı gibi dünyanın en önemli, en kutlu görevlerinden birini 2 yılı aşkın bir süredir, büyük bir onurla ve gururla icra etmeye çalıştım. AK Parti'de görev yapan tek kadın başkan olarak yerim her zaman özel oldu. Çanakkale’mizi her zaman onurla ve gururla her platformda temsil etmeye çalıştım."

Son zamanlarda yeni il yönetim kurulu listesi ve kendi ismi üzerinden partisinin yıpratılmaya çalışıldığını belirten Karadağ, şunları söyledi:

"Biz buna daha fazla göz yumamazdık, buna daha fazla müsaade edemezdik. Partimiz bizim ismimizden her zaman önce oldu, bundan sonra da öyle olacaktır. Uzun yıllardır partime onurla ve gururla hizmet ettim. Şu zamana kadar partimde bana ne görev verildiyse elimden geldiğince, layıkıyla yapmaya çalıştım. Onurla, şerefle, alnımım akıyla 3 Mart 2016'da geldiğimiz AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu ve huzuru içindeyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Teşkilatın her bir ferdine bizden yana haklarımız helal olsun. Sizlerden de haklarınızı helal etmenizi istiyorum."

İstifa eden Yeşim Karadağ'ın yerine AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevini vekaleten Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Ergin Sezen'in yürüteceği öğrenildi.

Halk ozanı Gülçınar'ın öldürülmesi Sivaslı aşıkları üzdü

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar'ın (58), Hüseyin B. tarafından silahla vurularak öldürülmesi, üyesi olduğu Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneğini üzdü.

Olay geçtiğimiz gün Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşandı. Eryaman Mahallesi'nde ikamet eden halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar ile nişanlısı Halil B., evlerinden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Gülçınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan nişanlısı Halil B. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın, Halil B.'nin oğlu Hüseyin B. olduğunu belirledi. Bugün sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı, Gülçınar'ın nişanlısı Halil B.'nin oğlu Hüseyin B.'nin Sincan'da kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlı Hüseyin B. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada cinayet silahına da ulaşıldı. Hüseyin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP OLDU"

Sivaslı kadın aşık Ayten Gülçinar'ın ölümü üyesi olduğu Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneğini üzdü. Sivaslı olan, ancak hayatını ailesi ile birlikte Ankara'da sürdüren Ayten Gülçınar'ın ölümünü üzüntüyle karşıladıklarını belirten Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, "Aşığımız Ayten Gülçınar Sivas'ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyündendir. Kendisi uzun yıllardır Ankara'da yaşıyordu. Tabi ki ilimizin ve ülkemizin hakikaten hatırı sayılır aşığıydı. Türkiye'de de sayılı atışma yapabilen, tertemiz yazan güzel bir sanatçımızdı, aşığımızdı. Bizim için büyük bir kayıp oldu. Derneğimizin de üyesiydi. Zaman zaman buradaki programlarımıza katılıyordu. Hakikaten tam bir Sivaslıydı ve Sivas milliyetçisiydi. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Yaşanan bu olayın da kadına şiddet kapsamında değerlendirdiklerini ifade eden Ayık, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum ve bunların Allah'tan son bulmasını niyaz ediyorum. İnşallah bunlar son olur. Tabi ki bu aşık veya kim olursa olsun bunlar isim yapmış insanlar ama normal insanlar da olabilir. Kadınlarımıza da sahip çıkalım. Bu tür yamyamlara fırsat vermeyelim. Devletimizin özellikle bu konularda hassas olmasını istiyorum" diye konuştu.

Ayık, aşık Ayten Gülçınar'ın en son Sivas'ta 4 Eylül 2017 tarihinde yapılan 11'inci Aşıklar Bayramı programına katılmak üzere geldiğini hatırlattı.

Başkan Yılmaz'dan kadınlara: Siyasetle ilgilenin

SAMSUN'da, Kızılırmak Deltası'nın olduğu bölgede yaşayan mahallelerdeki kadınlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Siyasetle ilgilenin. parti yönetimlerinde kadın kollarında görev alma konusunda hiç tereddüt etmeyin. Ülkemizin geleceği ile ilgili söz sahibi olmak için buralarda mücadele etmekten hiç alıkoymayın kendinizi" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisi olan Kızılırmak Deltası'nın bulunduğu bölgedeki mahallelerde yaşayan kadınlar için 8 Mart Kadınlar Günü programı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, deltadaki tesiste düzenlenen sabah kahvaltısında, bölgede yaşayan 350 kadın ile bir araya geldi. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Başkan Yılmaz burada yaptığı konuşmada şunları şöyledi:

"Annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz olan hanımların her gün biraz daha ilerleyen gelişen büyüyen Türkiye'nin yönetiminde ve üretim aşamalarında daha fazla yer ediniyor hanımlarımız. Bu çok sevindirici bir şey. Hanımlar daha ziyade evlere kapalıyla tarlada tapanda ağır işlerde çalışan ama sosyal hayatı yönetsel anlamda, yöneticilik gerektiren birtakım noktalarda hanımlarımız eskiden yoklardı. Ben buradan sizlere bunu iletmek istiyorum. siyasetle ilgilenin. Parti yönetimlerinde kadın kollarında görev alma konusunda hiç tereddüt etmeyin. Ülkemizin geleceği ile ilgili söz sahibi olmak için buralarda mücadele etmekten hiç alıkoymayın kendinizi. Kadının yeri evde çocuk büyütmek, ev işleri ile uğraşmak olmaktan çıkıp ülkenin yönetiminde söz sahibi olmaya yönelik bir aşamaya evrilmeli ve buna dönük olan bir sürece katkı vermeli. Öyle de oluyor zaten. Samsun'da 20'ye yakın kadın muhtarımız var. Her kademede kulvarda hanım kardeşlerimizin olması beni çok sevindiriyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yüksekova'da

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir dizi ziyaret ve inceleme yapmak için Yüksekova ilçesine geldi. Erbaş, Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, il ve ilçe müftüleri tarafından karşıladı. Erbaş, ilçedeki Fatımatüzzehra Erkek Kur’an Kursu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yüksekova'daki temaslarının ardından 3 gün sürecek ziyaret programı için Hakkari merkeze geçti.

Kayıp kişinin cesedi, derede elleri ayakları bağlı bulundu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 gün önce kayıp olduğu bildirilen 29 yaşındaki Ersan Erduru'nun cesedi, dere içinde elleri ayakları bağlı şekilde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda bugün saat 14.00'te dolaşan vatandaşlar, dere içinde bir ceset görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kafasından beline kadar çuval geçirilmiş, elleri ve ayakları iple bağlanmış şekilde cesedi bulunan kişinin 2 gün önce kayıp olarak bildirilen Ersan Erduru olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ara kurtarma ekibi, dere içindeki bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Erduru'nun cesedini dereden çıkardı. Erduru'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Erduru'yu kimin öldürdüğünün belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kadınlar pankartlarla yürüdü



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yürüyüş düzenlendi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi, CHP İlçe Kadın Kolları ve Bodrum Kent Konseyi Cumhuriyet Atölyesi Çalışma Grubu ortak bir yürüyüş düzenledi. Tepecik Meydanı'ndaki Türkan Saylan büstü önünde toplanan kadınlar, Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Kadın Ağacı'na yürüdü. Kadınlar ellerinde 'Dünyada Her Şey Kadının Eseridir', 'Kadına Her Türlü Şiddete Hayır', 'Çocuk Gelin Yoktur Tecavüz Vardır', 'Kimsenin Namusu Değiliz, Olmayacağız', Beden Benim, Hayat Benim, Karar Benim', 'Yaşasın Kadınların Örgütlü Mücadelesi', 'Kadınlar Olmadan Asla Ne Laiklik, Ne Demokrasi Ne Cumhuriyet' yazılı pankartlar taşıdı. Çeşitli STK ve derneklerin de destek verdiği yürüyüş sonunda kadınlar, Kadın Ağacı'na kağıtlara yazdıkları dileklerini bağladı. ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı, şunları söyledi:

"Türkiye'de resmi rakamlara göre her 10 kadından en az 3'ü 18 yaşının altında evlendirildi. 17 bine yakın kız çocuğu doğum yaptı. Kadınlar hemen her gün aile içinde, sokaklarda, toplu taşıma araçlarında ya da işyerlerinde tanıdıkları ya da tanımadıkları erkeklerin şiddetiyle karşılaştı. 2017 yılında en az 286 kadın ve kız çocuğu öldürüldü. 101 kadın tecavüze, 248 kadın tacize, 377 kız çocuğu cinsel istismara ve 418 kadın şiddete uğradı. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017 yılında hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi sonuçlarına göre Türkiye, 145 ülke içinde 131. sırada yer aldı. Atatürk devrimleriyle kazandığımız hakları koruma bilincine sahip kadın ve erkek yurttaşlar olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, siyasal iktidarı cinsiyet eşitliğini sağlamak için göreve çağırıyoruz. Artık sabrımız kalmadı."

İYİ Parti'den balonlu 8 Mart kutlaması

İYİ PARTİ Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Gülen Çopur Kurtalan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Partililer açıklamanın ardından beyaz ve kırmızı renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

Partinin il binasında gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda partili katıldı. Açıklamayı, İl Başkan Yardımcısı Gülden Çopur Kurtalan yaptı. Kurtalan, İyi Parti'nin kadın erkek demeden çalışmaları beraber yürüttüğünü ifade etti. Cinsiyet eşitliğinin demokrasinin gereği olduğunu söyleyen Kurtalan, "İyi Partinin tüm kademelerinde kadın, erkek beraber çalışıyoruz. Geçmiş ve günümüzdeki siyasi partiler gibi kadınları ayrı bir grup olarak görmüyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından, parti binası önüne çıkan partililer, ellerindeki beyaz ve kırmızı renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

