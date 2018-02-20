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DHA YURT BÜLTENİ - 17

Görücüye gittiği evde yaptığı katliamı sosyal medyada paylaştı: 3 ölü, 4 yaralı   BALIKESİR'in Havran ilçesinde 26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte kız istemeye gittikleri evi çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle bastı....

DHA YURT BÜLTENİ - 17

Görücüye gittiği evde yaptığı katliamı sosyal medyada paylaştı: 3 ölü, 4 yaralı
 
BALIKESİR'in Havran ilçesinde 26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte kız istemeye gittikleri evi çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle bastı. Saral'ın silahından çıkan saçmalarla 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Zanlı Saral, olay yerinden ayrılmadan önce gerçekleştirdiği katliamı cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Hüseyin Beşeler Mahallesinde meydana geldi. Ali Saral, iddiaya göre ailesiyle birlikte Çetinkaya evine kız istemeye gitti. İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak, damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral'ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.

CEP TELEFONU İLE SOSYAL MEDYADA KATİLAMI YAYINLADI
Zanlı Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Dehşet görüntüleri Facebook'tan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, "Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü'ndeyim son hali" dedi. Saral, son olarak "Oldu bitti kül oldu" yazılı ifadelerini paylaştı. Güvenlik güçleri firari zanlı Ali Saral'ın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(CEP TELEFONU)
-Sosyal medyadan paylaşılan görüntü

Haber: Alper ÇOBANOĞLU /BALIKESİR,()
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Kahramanmaraş'ta 15 silah ele geçirildi
 
KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 15 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde il merkezi ile Pazarcık ilçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 13 tabanca, 2 tüfek ve 1 gaz tabancacısı ele geçirildi. Silahlara el konulurken  ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Ele geçirilen silahlar
- Silahlardan detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()
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Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
 
GAZİANTEP'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi yönüne ilerleyen Şükür Topal yönetimindeki 52 FL 833 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isteyen Muhammet Durmaz yönetimindeki 33 SZ 747 plakalı otomobile yandan çarptı. Sürücülerin yaralanmadığı kazada,  Durmaz'ın kullandığı otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kadın yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların acil serviste yapılan müdahalenin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Otomobiller çekici yardımıyla otoparka çekilirken, polis her iki otomobil sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis ekipleri
- Kaza yapan araçlar
- Aracın çekiciye yüklenmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI / GAZİANTEP,()
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