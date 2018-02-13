DHA YURT BÜLTENİ - 17

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü



İZMİR'in Konak İlçesi'nde, bilinmeyen bir nedenle 16 yaşındaki K.K. ile tartışan 31 yaşındaki Ünal Atalayın, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurularak yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Atalayın hayatını kaybetti. K.K., polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çimentepe Mahallesi 635 Sokak'ta meydana geldi. K.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan 35 S 00288 plakalı servis minibüsünün şoförü Ünal Atalayın, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden uzaklaşarak servis minibüsüne bindi. Bunun üzerine K.K.'nın evinden aldığı tabancayla minibüse 4 el ateş etmesi sonucu 1 mermi Atalayın'ın sırtına isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Atalayın'ı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Atalayın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, bir görgü tanığının ifadesine başvuran polis, olayın ardından kaçan K.K.'yi kısa süre sonra evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Servis minibüsünden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,()

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Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı



MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden 29 yaşındaki Yunus Çertel, sahte kimlikle yakalandı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden Yunus Çertel'in Terzialiler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin bugün sabah saatlerinde eve düzenlediği baskında yakalanan Çertel'in üzerinden İbrahim Sığırmaç adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. İbrahim Sığırmaç dışında 3 farklı isim daha kullandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezasını çektiği Kırşehir Cezaevi'nden 14 ay önce kaçtığı saptanan Yunus Çertel'in, 15 ayrı suçtan da arandığı ve bu suçlardan dolayı da 90 yıl hapis cezası isemiyle yargılandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlının emniyetten çıkartışından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA /ORTACA(Muğla),()

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Annesinin daha önce birlikte yaşadığı adamı öldürdü



KAHRAMANMARAŞ'ta A.Y.M. (16), iddiaya göre annesinin 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Mustafa Ertanıdır'a (43) tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Ertanıdır hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında İsa Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ertanıdır, cadde üzerinde 46 LH 322 plakalı otomobiline binmek üzereyken 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Suzan T. (40) ile kadının ilk eşinden olan çocukları A.Y.M. ve M.T.M. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada iddiaya göre A.Y.M., annesinin bulundurma ruhsatlı tabancasıyla Ertanıdır'a peş peşe ateş etti. Ertanıdır vücuduna isabet eden 13 kurşunla yere yığılırken, Suzan T. ve çocukları olay yerinden kaçtı. Silah sesleri nedeniyle çevredekiler haber vermesi üzerine Mustafa Ertanıdır, olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, Suzan T., A.Y.M. ve M.T.M.'yi, olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Trabzon Caddesi'nde yakalayıp gözaltına aldı, tabancaya el koydu. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerindeki polis otoları

- Olay yerinden detaylar

- Polislerin inceleme yapması

- Hastane önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMAMARAŞ,()

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Suriye sınırına sevk edilen askeri konvoya sevinç gösterisi (2)

PAZARCIK'TA DA TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDILAR

Suriye'nin Afrin kentinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak takviye birlikleri götürmek üzere Malatya'dan yola çıkan askeri konvoy, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden de geçti. Konvoyun geçtiğini duyan Pazarcıklılar, ellerinde Türk bayraklarıyla dışarı çıkıp konvoyu karşıladı. Konvoyun geçişi sırasında belediye ve cami hoparlörlerinden mehter marşlarıyla kahramanlık türküleri çalındı. Askerlere sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlardan bazıları ise oluşturdukları araç konvoyu ile askeri konvoya Pazarcık çıkışına kadar eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri araçların gelişi

- Vatandaşların konvoyu karşılaması

- Askeri araçların arakasından giden otomobiller

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KILIÇLI /PAZARCIK(Kahramanmaraş),()

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Tek katlı müstakil ev yangında kül oldu

SİVAS'ta tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, sahiplerinin köyde olduğu belirlendi.

Yangın, gece 23.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi 53'ncü Sokak’ta Yakup Köse'ye ait tek katlı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle binenın yanındaki kömürlükte başlayan yangın kısa sürede eve sıçradı. Evden alev ve yoğun dumanın çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yapılan araştırmada içeride kimse olmadığı tespit edildi. 5 çocuklu Köse ailesinin merkeze bağlı Başıbüyük köyündeki evlerine gittikleri belirlendi. Yakup Köse'nin 3 yıl önce köydeki evinin de yandığı da öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Yanan binanın görüntüleri

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,()

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Evine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü



ESKİŞEHİR'de 26 yaşındaki Arif Ş., evine gelip alacağını istediği 31 yaşındaki Erdal Özdemir ile 27 yaşındaki Mustafa Döymaz'ı, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Emek Mahallesi Pembe Sokak'taki Barış Apartmanı'nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştığı belirtilen Arif Ş., iddiaya göre evine gelip borcunu ödemesini isteyen Erdal Özdemir ve Mustafa Döymaz ile tartıştı. Arif Ş. tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğiyle iki kişiye ateş etti. Özdemir ve Döymaz olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli Arif Ş. ise ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Ölen Erdal Özdemir ile Mustafa Döymaz'ın cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apartman karşısında ölenlerden birinin cesedinin yanında inceleme yapan polislerin,

-Sokaktaki polis ve sağlık görüvlilerinin,

-Ambulansın,

-Olayın meydana geldiği apartmanın dışından,

-2 kişiyi öldüren Arif Ş.'nin sağlık fotoğrafı,

-Ölenlerden Mustafa Döymaz'ın sağlık fotoğrafı,

-Ölenlerden Erdal Özdemir'in sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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Otobüs şoföründen şehit annesine küstah yaklaşım

ADANA'da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehit annesi yaşlı kadından 2,5 lira yolcu ücreti isteyen ve konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden şehir içi özel halk otobüsünün şoförü Eren G., polis tarafından gözaltına alındı. Şoförün, şehit annesine küstahça sözler sarf ettiği an, otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, 4 Şubat günü şehir içi ulaşıma hizmet veren özel halk otobüsünde yaşandı. Özel halk otobüsüne binen şehit annesi yaşlı kadın, devletin kendine verdiği ücretsiz ulaşım kartından faydalanmak istedi. Ancak otobüs şoförü Eren G., yaşlı kadından yolcu ücreti olan 2,5 lirayı istedi. Şehit annesi ve otobüs şoförünün konuşma anları, aracın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şehit annesi yaşlı kadının, "O zaman devlet niye verdi bu kartı bize" dediği, otobüs şoförünün ise "Allah belasını versin bu devletin" diyerek cevap verdiği görüldü. Devletin kendilerine para vermediğini iddia eden otobüs şoförünün şehit annesine sarf ettiği sözler, yolcuların da tepkisini çekti. Şehit annesi ile otobüs şoförü arasında geçen konuşma ise şöyle:

Şehit annesi: Sen askerliğini yaptın mı?

Eren G.: Yaptım teyze. Niye Yapmayayım

Şehit annesi: Biz de vatana şehit verdik

Eren G.: Vermiş olabilirsin. Ben vergimi veriyor muyum? Veriyorum. Devlet sana bu hakkı vermişse bana da parasını vermek zorunda. Bu özel halk otobüsü, devlet otobüsü değil. Mazot yakıyor.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Şehit annesine yapılan bu küstahlığın sosyal medyaya yansımasının ardından Adana Valiliği harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüyü inceleyip, otobüs şoförünü tespit etti. Otobüs şoförü Eren G., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eren G.'nin kullanmış olduğu halk otobüsünde yaptığı incelemede eksikler tespit ettiği ve buna istinaden idari para cezası uyguladığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit annesi ve otobüs şoförü arasında geçen konuşma (Güvenlik kamerası)

- Şoförün "Allah belasını versin devletin" demesi (Güvenlik kamerası)

- Yaşlı kadının arkadaki bir koltuğa oturması (Güvenlik kamerası)

- Bir yocunun da şoföre tepki göstermesi (Güvenlik kamerası)

- Adil tıp biriminin dış görüntüsü

- Zanlı Eren G.'nin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Zanlının sağlık kontrolünün ardından adli tıp biriminden çıkartılması

- Zanlının polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE: 03'20" - BOYUT: 203 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

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