DHA YURT BÜLTENİ-17

Tecavüz mağduru, duruşmadan 1 gün önce intihar girişiminde bulundu



MARDİN'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı özel harekât polisi B.K.'nin (24) tecavüzüne uğradığını iddia eden ve korktuğu için şehri terk ettiğini söyleyen M.B. (21), yarın görülecek duruşma için geldiği kentte intihar girişiminde bulundu. Çok sayıda hap içtiği belirlenen M.B., hastanede tedaviye alındı. Doktorların müdahalesinin ardından M.B.'nin bilincinin açıldığı öğrenildi.

Mardin'de görev yapan özel harekât polisi B.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kasiyerlik yapan açıköğretim lisesi öğrencisi M.B. ile 9 Mayıs günü bir kafede buluştu. Buluşma sonrası, B.K., alkol almaya teşvik ettiği genç kıza iddiaya göre tecavüz etti. Olayın ardından koşarak evden çıkan M.B., B.K.'nin konuşma isteği üzerine, alkol ve yaşadığı olayın etkisi ile tekrar eve geldi. Ancak B.K., evde tekrar genç kıza saldırıp, ikinci kez tecavüz etti. B.K.'nin elinden kurtulan genç kız, polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kendilerini şüphelinin ağabeyi olarak tanıtan bazı polisler, mağduru şikayetçi olmama ve yanlış ifade vermesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Genç kızın teşhisi üzerine bu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Mağdur M.B., sanık polisin tutuklanmaması ve görevine devam etmesi nedeniyle şehri terk etti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Başka bir kente yerleşen M.B., sanık polisin 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın yarın görülecek duruşmasına katılmak üzere Mardin'e geldi ve evine geçti. Bugün avukatı ile görüşmek üzere sözleşen M.B., psikoloğunu arayarak canına kıyacağını söyledi. Uzun süre telefonuna ulaşılamayan M.B.'nin arkadaşları durumu polise bildirdi. M.B.'nin evine giden polis ekipleri, uzun süre zili çalmalarına rağmen cevap alamayınca, kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren polis ekipleri, M.B.'yi baygın halde buldu. Ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve bilinci kapalı olan M.B. tedaviye alındı. Doktorların müdahalesinin ardından M.B.'nin bilincinin açıldığı, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SAVCI: POLİSLER YANLIŞ İFADE VERMESİ İÇİN BASKI YAPTI

Dava ile ilgili hazırlanan iddianamede, olay günü 2 kez tecavüze uğrayan genç kızın ruhsal ve fiziksel direncinin tamamen kırıldığı ve saldırıya karşı koyamadığı ifade edildi. İfadelere göre, kendisini şüphelinin ağabeyi olarak tanıtan bazı polislerin mağduru şikayetçi olmama ve yanlış ifade vermesi konusunda ikna etmeye çalıştığını belirten savcı, genç kızın teşhisi üzerine bu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Olaydan bir gün sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen mağdurun kızlık zarında derin kanamalı yırtık tespit edilirken, bulguların tecavüz ile uyumlu olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasında, olay gecesi mağdura, kaldırıldığı hastanede 'Darp izi yoktur' raporu verildiği ortaya çıkarken, hastaneye yazı yazan savcı raporun neye göre düzenlendiğini sordu.

SAVCI 3 KEZ TUTUKLANMASINI İSTEDİ, HAKİM SERBEST BIRAKTI

Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazan savcılık, genç kızın ifadesini değiştirmek için baskı yaptıkları iddia edilen polis V.Y. ve Komiser H.Y.'nin 'Suç delilini gizleme veya değiştirme' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını istedi. Şüpheli polis B.K. ise savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli B.K., mağdurun kızlık zarındaki yırtığın eski tarihli olma ihtimali ve olayın rıza dahilinde gerçekleşme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. B.K.'nin serbest bırakılmasına itiraz eden savcı, kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek yeniden şüphelinin tutuklanmasını istedi. İtirazın reddedilmesi üzerine dosya 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderildi. 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği de kuvvetli suç şüphesi olmadığı gerekçesiyle savcılığın itirazının reddine karar verdi.

FENALIK GEÇİRİNCE DURUŞMA ERTELENDİ

İddianamenin kabulünün ardından tutuksuz sanık B.K.'nin yargılanmasına Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk ifadesinde ilişkiye girmediklerini söyleyen sanık B.K., mahkemedeki ifadesinde ise mağdurun rızası ile cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Mağdur M.B. ise ifade verdiği sırada duruşma salonunda fenalık geçirerek yere yığıldı. Mağdurun ağzını ve ellerini sıkarak kendinden geçmesi üzerine adliyeye ambulans çağrıldı. Sinir krizi geçiren mağdur ambulansla hastaneye kaldırılırken, mahkeme M.B.'nin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle duruşmayı erteledi. Davanın son celsesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, bilimsel kanıtlar ve mağdurun psikolojik durumu dikkate alındığında M.B.'nin tecavüze uğradığının sabit olduğunu belirterek, sanığın görevi gereği tanıkları baskı altında bıraktığını ve tutuklanması gerektiğini söyledi. Sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

KORKUDAN YAŞADIĞI ŞEHRİ TERK ETTİ

Olaydan sonra psikolojik tedaviye başlayan M.B., sanığın tutuklanmaması ve görevine devam etmesi nedeniyle korkudan Mardin'den başka kente taşındı. Eğitimini yarım bırakan ve işinden ayrılan M.B., sanığın duruşmada kendisine çirkin iftiralar atmasından dolayı fenalık geçirdiğini söyledi. Şüphelinin arkadaşlarının kendisine baskı yaptığını belirten M.B., can güvenliği olmadığı gerekçesiyle görüntüsünü değiştirerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Sesimi kimse duymuyor. Sanık dışarıda geziyor. Attığım her adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem var. Bu yüzden il dışına çıkıyorum. Ailem bunları kaldıramaz, ben kaldıramam. Sesimi duysunlar istiyorum. Çok utanıyorum. Bana yardım etsinler. Sadece cezasını alsın ve yanına kâr kalmasın. Sanığın 3-4 arkadaşı beni arayıp yüksek miktarda para teklif etti. Kabul etmeyip, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sanık, arkasında büyük insanlar olduğunu söylüyor. Çok korkuyorum. Bütün hayallerimi yıktılar. Okulumu, iş yerimi bıraktım. Sürekli aklıma geliyor, dengem bozuluyor. İlaçla ayakta duruyorum. Ailem duyarsa kötü şeyler olur."

Görüntü Dökümü (ARŞİV)

------------------------

-M.B ile röp

-Detay görüntü

Haber:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()

=====================================

4 yaşındaki kızını serum hortumuyla boğmuş

Mardin'de eşinden boşanıp 1,5 ay önce tayin edildiği Adıyaman Adliyesi'nde memur olarak çalışan Zeynep A.'nın, hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelendiği kızı 4 yaşındaki Zekiye S.'nin boğazını serum hortumuyla sıktığı ortaya çıktı. Hemşire ve doktorların müdahalesine rağmen minik Zekiye'nin beyin ölümü gerçekleşirken, 3 aylık hamile olduğu belirlenen Zeynep A. tutuklandı, sevgilisi Nihat Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mardin'de 3 yıl önce ismi öğrenilemeyen eşinden boşanan adliyede memur Zeynep A., tayin istemesiyle 1,5 ay önce Adıyaman'a atandı. Zeynep A., atandıktan sonra savcılığa başvurdu ve ev bulup, döşeyinceye kadar kızı Zekiye S. ile 2 yaşındaki oğlu İ.S.'nin yuvaya yerleştirilmesini talep etti. Talep üzerine çocuklar, geçen 15 Aralık'ta annelerinden alınıp yuvaya yerleştirildi. Zeynep A., Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda ev kiralayıp yerleştikten sonra yeniden savcılığa başvurup çocuklarını almak istedi. Savcılığın ikinci talebi de değerlendirmesiyle çocukları, 24 Ocak'ta anneleri Zeynep A.'ya geri verildi.

SERUM HORTUMUYLA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ

Çocuklardan minik Zekiye, 3 Şubat'ta rahatsızlanıp yüksek ateş ve kusma şikayetlerle Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavisi süren minik Zekiye gözlem altındayken, iddiaya göre annesi Zeynep A., 4 Şubat'ta sürekli ağlamasına öfkelenip kızını serum hortumuyla boğmaya çalıştı. Zekiye'nin nefes almadığını fark eden Zeynep A., ardından hemşirelere haber verdi. Hemşire ve doktorların müdahalesine rağmen minik Zekiye'nin beyin ölümü gerçekleşti.

3 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Kızın boynundaki kızarıklıkları fark eden doktor ve hemşirelerin durumu polise bildirilmesiyle Zeynep A. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 aylık hamile olduğu belirlenen Zeynep A. tutuklanırken, Nihat Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Minik Zekiye halen yoğun bakım ünitesinde tutulurken, erkek kardeşi İ.S. ise yeniden yuvaya yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adıyaman Adliyesi

- Çocuğun fotoğrafları

- Şüphelilerin polis araçlarından indirilmesi

- Şüpheliler adliyeye götürülmesi

- Adliye dış görüntü

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Yatan çocukların servisi

- Çocuk gözlem odası

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,()

=======================================

AK Partili Miroğlu'nun oğlu, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı



AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun bugün hayatını kaybeden 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve çok sayıda kişi katıldı.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 3.5 aydan bu yana Ankara'daki bir özel hastanede yoğun bakımda tedavi gören oğlu Zerdeşt Miroğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi bugün saat 15.40'ta özel uçakla Mardin Havalimanı'na getirildi. Miroğlu'nun cenazesi daha sonra kara yolu ile konvoy eşliğinde Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyüne getirildi. Köyde düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan, Meclis İdare Amiri Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, cenaze töreni sırasında sık sık Orhan Miroğlu'nun eşini sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze töreni öncesinde köy meydanına dev Türk bayrakları asıldı. Köy meydanında düzenlenen cenaze töreninde dua okuyan Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, vatandaşlardan helallik istedi. Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Mezarlıkta Orhan Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu'na taziyelerini sunan Başbakan Yıldırım, köy meydanında toplanan vatandaşlarla tokalaştıktan sonra Gelinkaya köyünden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Alınan güvenlik önlemleri

- Konvoyun köye girişi

- Başbakan'ın gelmesi

- Cenaze töreninden görüntü

- Namaz kılınması

- Müftünün dua okuması

- Cenazenin toprağa verilmesi

- Toplanan vatandaşlar

- Köyden görüntüler

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ-Burak EMEK-Mehmet Halis İŞ/MİDYAT,(Mardin),()

========================================

Şehit polisin ismi kütüphaneye verildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çiftlik İmam Hatip Ortaokuluna Şehit Polis Nurettin Tekin adına Z kütüphane kurulumu tamamlanarak öğrencilerin kullanımı için hizmete sunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde standartlarda oluşturulan Z kütüphanenin açılışına Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, Çiftlik Kaymakamı Çağlar Partal, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel’in yanısıra İlçe protokolü katıldı. Törende konuşan Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, "Bu projede geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin sosyal kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak eğitim desteği vererek topluma faydalı bireyler olmasını sağlanması hedeflenmiştir. Gençlerimizin öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek verimli zaman geçirmelerini sağlamak, suç ortamından uzak tutmak geçmişimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürümeleri amaçlanmıştır"dedi.

Konuşmanın ardından Çiftlik İmam Hatip Ortaokuluna şehit polis Nurettin Tekin’in adına yaptırılan z kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Kütüphaneden detay görüntü

- Öğrencilerden görüntü

- Kitaplardan görüntü

- Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç konuşması

- Şehidin fotoğrafından görüntü

- Kütüphanenin açılışı

- Detay görüntüler

SÜRE:01'21"BOYUT: 89 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

=========================================

Tarikat şeyhi toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşamını yitiren Kadiri tarikatı şeyhlerinden Muhammet Ali Özüpek (80), yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Türk Mahallesi'nde yaşayan Kadiri tarikatı şeyhlerinden Muhammet Ali Özüpek, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Özüpek için öğle vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törende, tarikat üyeleri tabut başında tef çalıp ilahiler okudu. Zaman zaman izdiham yaşanan camide kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Ali Özüpek, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Ölen şeyh için caminde toplanan tarikat üyeleri

- Camindeki tabutun önünde tarikat üyeleri def çalıp zikir yapması

- Omuzlarda taşınan tabut

- Cenazeye katılanlar salavat getirmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 464MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,()