DHA YURT BÜLTENİ-17

Erzurum’a şehit ateşi düştü



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe’nin (32), Erzurum’daki yakınlarına acı haberi verildi.

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt nüfusuna kayıtlı olan Naime-Halis Aktepe çiftinin 5 çocuğundan tek erkek evlatları olan Ahmet Aktepe, TSK’nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda teröristlerle girdiği silahı çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aktepe, doktorların çabalarına rağmen şehit oldu. Piyade Teğmen Aktepe’nin Erzurum’a yaşayan yakınlarına acı haber verildi. Aktepe’nin babasını yıllar önce öldüğü annesinin ise İstanbul’da olduğu bildirildi.

Şehit Aktepe’nin annesi, esi ve çocuğu uçakla yarın saat 10.30’da Erzurum’a gelecek. Şehidin cenazesinin de yarın Erzurum’a getirilerek son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Turgay İPEK /ERZURUM,()

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İdlib'te ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, şehit oldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin İdlib bölgesine gönderilen askeri konvoya, teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Geçtiğimiz 30 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e bağlı Al Atarib Kasabası yakınlarında meydana geldi. İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyeti kapsamında Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Oğulpınar Hudut Karakolu'ndan yola çıkan çok sayıda askeri araç ile bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katkı veren iş makinelerinin oluşturduğu konvoya, Al Atarib Kasabası yakınlarında PYD-YPG/PKK'la teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda konvoyda yer alan Devlet Su İşleri'ne ait dozer operatörü Yasin Tanboğa şehit olurken, DSİ'de görevli kamyon şoförü Adana nüfusuna kayıtlı Mahmut Pakyürek ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut Pakyürek, tüm müdahalelere rağmean şehit oldu.

BAKAN EROĞLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysal Eroğlu da Pakyürek'in şehit olduğu haberini sosyal meyda hesabından "İdlib'in kuzeyinde hareket halindeki konvoya, teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan DSİ personelimiz treyler operatörü Mahmut Pakyürek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün şehadete kavuştu. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" notuyla paylaştı. İmamoğlu İlçesi nüfusuna kayıtlı şehit Mahmut Pakyürek'in, Adana'da toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek'in evinin önündeki taziye çadırı

- Tazi çadırı çevresindeki Pakyükrek'in yakınları ve iş arkadaşları

- Sokağa asılan Türk bayrağı

- Devin duvarına asılan dev Türk bayrağı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Akif Özdemir - Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

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Kars Belediye Başkanı Karaçanta istifa etti



MHP Genel Merkezi’nin isteği üzerine partisinden istifa ettiğini açıklayan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, seçime kadar bağımsız olarak görevinin başında olacağını söyledi.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Genel Merkezi tarafından istifasının istenmesi ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansı’na konuştu. Başkan Karaçanta, İstifasının istenmesinin sebebini bilmediğini Genel Merkez ile görüşme trafiği içinde olduğunu belirtti. Yarın (6 Şubat Salı) Ankara’ya gideceğini kaydeden Başkan Karaçanta, bundan sonraki süreçte Türk milleyetç ruhunun devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla mensubu olduğum, bundan sonra da asla ülkücü olmamdan, milliyetçi olmamdan onur duyduğum daha doğrusu sevdam diyeceğim partimden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte de tabi ki Türk milliyetçiliği ruhum devam edecek. Ama belediye başkanlığı görevime bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Çünkü Kars halkı bilmeli ki ben göreve geldiğimde de demiştim bizim Sayın Genel Başkanımızın da bize vermiş olduğu talimattı, kesinlikle 30 Mart akşamı bizim belediye başkanımız her ne kadar bizim partimizden seçilmiş olsa dahi seçildiği ilin belediye başkanı olarak görev yapacak. Bende inanıyorum ki 30 Mart 2014 akşamından sonra bugüne kadar ve bundan sonra da görev yapacağım süreç içerisinde hiçbir parti kimliği gözetmeksizin tüm Kars halkını bağrıma basmayı becerdim. Bundan sonraki süreçte de aynı şefkatle aynı sevdayla Kars halkına hizmet etmekten mutluluk duyacağım, keyif alacağım. Kars halkı bilmeli ki Belediye Başkanları Murtaza Karaçanta dimdik ayaktadır. Çalışan personelleriyle, belediye başkan yardımcılarıyla, tüm personelleriyle Kars halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Mensubu olduğum partiden istifa ettim, bağımsız olarak görevime devam edeceğim."

Görüntü Dökümü

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-Murtaza Karaçanta'nın açıklamaları

Haber-Kamera: KARS,()

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