DHA YURT BÜLTENİ-17

Genelkurmay Başkanı Akar ve Kuvvet Komutanları Şanlıurfa' da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, akşam saatlerinde beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa' ya geldi. Akar ve beraberindeki komutanlar sınırdaki birlikleri denetleyecek.

Haber:ŞANLIURFA,()



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Karda mahsur kalan minibüsteki 12 kişi, 2 saatte kurtarıldı



Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan minibüsteki 12 kişi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Yüksekova ilçesinden Akocak köyüne gitmek için yola çıkan içerisinde sürücü ve 11 yolcunun bulunduğu minibüs, köy yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplandı. Mahsur kalan yolcular, cep telefonuyla İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekibine ulaşarak yardım istedi. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla bölgeye ulaştı. Ekipler, mahsur kalan yolcuları kurtararak köylerine götürdü. Minibüs sürücüsü Rıdvan Esener, öğlenleyin köye giderken aracın kara saplandığını belirterek, "Karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedik. Ekipler, 2 saat süren çalışmayla bölgeye ulaştı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz"dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köy yolunda çalışan iş makineleri

-Karda mahsur kalan yolcu miniüsü

-İçerisindeki yolcular

-Yolcular kurtarılırken

-Sürücü ile röportaj

-Yolcular köye giderlerken

-Detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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Parasını alamayınca boyadığı dairenin balkonuna çıkıp intihar etmek istedi

Antalya’da, boyadığı daireye karşılık alacağı olan 900 TL’nin ödenmediğini iddia eden Ahmet Şahin, boyadığı dairenin balkonuna çıkarak intihar edeceğini söyledi. Şahin, ev sahibi H.U.’dan alacağının tahsil edilmesi üzerine eylemine son verdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi 3840 Sokak Kepez Elektik Sitesi 1’inci Blok 5’inci kattaki dairede saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Boyacılık ve tadilat işi yapan Ahmet Şahin, 10 katlı binanın 5’inci kattaki dairenin sahibi H.U. ile dairenin tamamını boyaması karşılığında 600 TL’ye anlaştı. Boyama işinin tamamlanmasının ardından H.U. anlaştıkları üzere Ahmet Şahin’e 600 TL verdi. Dairenin tamamının yanı sıra kapı ve pencereleri de boyadığını belirten Şahin, H.U.’den 900 TL daha talep etti. İstediği parayı alamayan Ahmet Şahin akşam saatlerinde daire sahibiyle görüşmek üzere eve geldi. İkili bir süre görüştükten sonra Şahin, dairenin balkonuna çıkarak intihar etmek istediğini söyledi. Olayı gören site sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri branda açarak güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de hazırda bekledi. Polis ekipleri daireye çıkarak bir süre Ahmet Şahin ile görüşüp ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman balkonun demir korkulukları üzerine çıkan Şahin, eline aldığı bir taş parçasıyla aşağıdaki meraklı kalabalı tehdit ederek gitmelerini istedi. Polis ekipleri bütün çabalarına rağmen Ahmet Şahin’i ikna edemedi. Son çare ev sahibi H.U.’den alınan 900 TL’nin verilmesi üzerine Ahmet Şahin eylemine son vererek balkondan indi. Şahin, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Siteden detay

-Ahmet Şahin’den detay

-Ahmet Şahin’in elindeki taştan detay

-Ahmet Şahin’i ikna etmeye çalışan bir site sakini kadından detay

-Polis, sağlık görevlileri ve itfaiyeden detay

-Yere açılan brandadan detay

-Ahmet Şahin’in balkon demirlerine çıktığı anda ayaklarından detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()



