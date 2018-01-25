DHA YURT BÜLTENİ-17

Akçakale'de intihar ve linç girişimini polis önledi (2)

TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobiline benzin dökerek yakmaya çalışan ve 1 kişiyi yaraladıktan sonra tüfekle intihara kalkışan Mahmut Dağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobilin üzerine benzin döken şahıs

- Elinde pompalı tüfek bulunan şahıs

- Arkadan şahıssa yaklaşan jandarma tüfeği alması

- Kalabalık grup şahsı linç etmeye kalkışması

- Havaya açılan ateş

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA-)

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İzmir'de, şiddetli rüzgar ağaçları devirdi



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen 2 ağaç maddi hasara neden oldu.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi 274/1 Sokak'ta meydana geldi. Gündüz saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde de devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi. Park halindeki 35 KG 118 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağaçları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin devrilen ağaçları kaldırmasının ardından yapılan incelemede otomobilde maddi hasar oluştuğu belirlenirken, olayda yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜLÜ HABER:

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Devrilen ağaçlardan görüntü

- Ağaçları kaldırılmasından görüntü

- Hasar göre otomobilden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

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Konya'da 4 araçlı kaza: 1 çocuk ölü, 18 yaralı



KONYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılara yardım amacıyla duran otomobilin içinde bulunan Eslem Sena Uyanık (5), bir başka aracın çarpması sonucu camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. Kazada diğer araçlardaki 18 kişi de yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 78'inci kilometresinde meydana geldi. Adil Coşkun Sel (39) yönetimindeki 42 GN 733 plakalı TIR, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Arkasından gelen sürücüsü belirlenemeyen 68 S 3021 plakalı midibüs, TIR'a çarpmamak için manevra yapıp, yolun sağına park etmek isterken arkasından gelen Mardin Seyahat’e ait Abdülrezak K.'nin kullandığı 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü, midibüse çarptı. Midibüs de, yoldan geçerken kazaya yardım etmek için duran Tunahan Uyanık'a (43) ait park halindeki 41 AC 008 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi.

OTOMOBİLDEN YOLA FIRLADI

Otomobilin arka koltuğunda oturan Eslem Sena Uyanık (5), çarpmanın şiddetiyle arka camdan fıryalarak devrilen midibüsün altında kaldı. Vinç yardımıyla kaldırılan midibüsün altından çıkarılan Eslem Sena Uyanık, ambulansla kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastenesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada TIR, otobüs ve midibüs sürücüleriyle birlikte 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÜŞEMEMESİ İÇİN OTOMOBİLİN İÇİNDE BIRAKMIŞLAR

Tunahan Uyanık'ın, kazayı görüp, yardım etmek için otomobilini park ettikten sonra eşi Ünzüle Uyanık (40) ve kızı Ayşe Uyanık (19) ile otomobilden indikleri, küçük Eslem Sema'yı da üşümemesi için araçta bıraktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

-Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,()

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Polis otomobili denize düştü: 1 polis kayıp, 1 polis yaralı



ORDU'nun Fatsa ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis otomobili, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak denize yuvarlandı. Olayda bir polis kaybolurken, bir polis ise kendi imkanları ile yaralı olarak kıyıya çıkmayı başardı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ordu'nun Fatsa ilçesi sahilinde meydana geldi. Sahil yolunda devriye görevi yapan sivil polislerin bulunduğu ekip aracı, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı otomobil, denize yuvarlandı. Otomobilde bulunan polislerden biri kendi imkanları ile yaralı olarak kıyıya çıkmayı başarırken, diğer polis ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan diğer polisin kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen otomobilin çıkarılması için de bölgeye vinç getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Olay yerinden detay

- Kurtarma çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /FATSA(Ordu),()

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