DHA YURT BÜLTENİ-17

Erciyes’e ulaşıma tipi engeli!

KAYSERİ’de okulların tatile girmesi ile birlikte ilginin daha da arttığı kayak tesislerinin bulunduğu Erciyes Dağı’nda ulaşım tipi nedeniyle aksadı. Güvenlik güçleri etkili olan tipi nedeniyle dağa çıkışlara öğle saatlerinden itibaren izin vermedi.

Erciyes Dağı'nda etkili olan tipi nedeniyle öğleden sonra tesislerin bulunduğu bölgeye ulaşım sağlanamadı. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte tatilcilerin ilgi gören Erciyes’e giderken birçok araç, yoğun tipi nedeniyle görüşmesafesinin azaldığı ve kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazaralar yaptı. Polis ve jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri ile birlikte kazaya karışan araçlar çekicilerle birlikte dağ yolundan kontrollü şekilde taşındı. Güvenlik güçleri yol boyunca sürücüleri uyararak, geri dönmelerini istedi. Ekipler, tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Erciyes’e geçişlere izin vermedi. Diğer yandan polis ve jandarmanın yanı sıra AFAD ekipleri de dağ yolunda mahsur kalan araçlara müdahale edip, vatandaşlara yardımcı oldu.

ERCİYES'TE ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Erciyes'te hafta sonu ziyaretçi rekoru kırıldığı ifade edildi. Buna göre Erciyes'i hafta sonu yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Bu yöndeki yoğunluk ulaşıma da yansıdı ve hafta sonu uzun araç kuyrukları ortaya çıktı. Erciyes’te gece kayağının başladığı da ifade edilirken, pistlerin ışıklandırılmasıyla birlikte akşam saat 21.00’e kadar kayak yapılabildiği belirtildi. Bu yöndeki uygulamanın sömestri tatili süresince de devam edeceği kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Polisin dağ yolunda sürücüleri uyarması

-Çekiciyle dağdan aracın taşınması

-Kaza yapan sürücünün çekici üstünde açıklaması

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

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İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde bir sitenin 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yağışlar nedeni ile 4 otomobilin üzerine çöktü. Yaralanan olmayan olayda, otomobiller hasar gördü.

Olay bu sabaha karşı Süleymanpaşa ilçesinin Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde meydana geldi. Bir sitenin istinat duvarı, iddiaya göre aşırı yağmur yağışı nedeniyle çöktü. Çökme nedeniyle çevrede oturan vatandaşlar, deprem olduğunu sanarak büyük panik yaşayıp, kendilerini dışarıya attı. Çökmede, site sakinlerine ait göçük altında kalan 4 otomobilde hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Site sakinlerinden, Salih Yıldız, olayın sabaha karşı meydana geldiğini belirterek, Arkadaşlar gürültü ile uyanmışlar ve deprem oluyor sanmışlar. 4 tane araba duvar altında kaldı. Araç sahibi arkadaşlar ifade vermeye gittiler, tutanak tutacaklar. Sadece duvarda bir çizik vardı. Ama beton aralarından yağmur suyu girince, toprak zaten komple aşağıya iniyor dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yıkılan duvar

-Göçük altındaki otomobiller

-Kayan topraklar

-Site sakini röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ,()-

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Köpeği otoyola fırlattı, sosyal medya ayaklandı (3)

TUTUKLANDI

Giresun'da baygın haldeki köpeği sürükleyerek Karadeniz Sahil Yolu’na atan Beytullah Uzunoğlu, sevk edildiği adliyede izletilen görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Uzunoğlu, savcılık ifadesinde, köpeğin kendisini takip ettiğini, bu esnada yoldan geçen bir arabanın çarptığını ve köpeği alıp kenara koyduğunu öne sürdü.

Şüpheli 'Mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten' sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu arada köpeğin sahibi Ahmet Sarıaydın polise başvurarak şikayetçi oldu.

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU / GÜMÜŞHANE ()

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Amatör balıkçı falezlerden denize düşüp öldü

ANTALYA’da balık avlamak için 30 metrelik falezler kenarına gelen Sadık Doğan Sekmeç (47), denize düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi üzerindeki falezlerde saat 18.00’de meydana geldi. Sadık Doğan Sekmeç, falezler kenarında balık avlamak üzere arkadaşı Ramazan Yıldız ile buluştu. Burada bir süre oltayla balık avlayıp arkadaşıyla sohbet eden Sekmeç, iddiaya göre dengesini kaybedince 30 metre yüksekliğindeki falezlerden kayalıkların üzerine düştü. Ramazan Yıldız düşen arkadaşını kurtarmak için kayalıklardan aşağı inip yardım etmek istedi. Yıldız’ın tüm çabalarına rağmen dalgalar Sekmeç’i denizin açıklarına doğru çekti.

Olayın Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri karadan nokta belirterek denizdeki Sahil Güvenlik Botu’na destek verdi. Uzun süreli çalışmanın ardından Sekmeç’in cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Botu’na alınan Sekmeç’in cansız bedeni, Kaleiçi Yat Limanı’nda karaya çıkarıldı. Yat Limanı’nda olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sekmeç’in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Yaşananları büyük üzüntüyle anlatan Yıldız, “Arkadaşım aşağı düşünce koşup yardım etmek istedim. Kurtarmaya çalıştım hatta ben de ıslandım ama fayda etmedi. Çok iyi bir insandı, kimseye en ufak zararı olmamıştı" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sahil güvenlik botunun arama çalışmasından görüntü

Falezlerden görüntü

Cesedin bulunup botun yat limanına gidişi

Polislerin ceset başında inceleme yaparken görüntüsü

Sahil güvenlik botunun görüntüsü

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Diyarbakır'da 'Zeytin Dalı Hareketi' için eller semaya açıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terörist gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Hareketi' için Diyarbakır'da yatsı namazı sonrasında dualar okundu.

Diyarbakır Müftülüğü, TSK tarafından 20 Ocak günü Suriye'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Hareketi için Sur ilçesindeki 27 sahabe kabrinin bulunduğu Hz. Süleyman Camii'nde dua programı düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Afrin operasyonun başlamasıyla tüm camilerde sabah ve yatsı namazının ardından Fetih Suresi'nin okunacağı kararı alması üzerine Hz. Süleyman Cami'inde önce Fetih Suresi okundu. Surenin okunmasının ardından cami imamı, Zeytin Dalı Hakeretı'nda operasyona katılan Mehmetçik ve ÖSO güçlerine dualar okudu.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntü

-Namaz kılanlar

-Dua edenler

-Fetih Suresi'nin okunması

-Cami imamı tarafından duaların okunması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -

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