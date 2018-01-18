DHA YURT  BÜLTENİ-17

Bolu'da eğitime kar tatili



Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, yarın okullar tatil edildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Haber: BOLU, ()

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Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı, uçak için kurtarma operasyonu başladı (4)

UÇAK HANGARA YANAŞTIRILDI

İçerisindeki yakıt ve valizlerle birlikte yaklaşık 45 ton dolayındaki Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistte alındıktan sonra yakıtı boşaltıldı. Sağ tekeri olmadığı için altına tekerlekli taşıyıcı yerleştirilen uçak çekilerek hangara yanaştırıldı. Uçakta yolculara ait bagaj ve kabindeki kişisel eşyalar boşaltıldı. Hangardaki uçak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile havayolu şirketinin uzman ekibi tarafından teknik incelemeye alınacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçağın hangara çekilme detayları

Haber-Kamera: TRABZON,()

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Ereğli'de dalgalar iş yerlerine zarar verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, sahilde bulunan iş yerlerine zarar verdi.

Gün boyu devam eden yağmur ve rüzgar nedeniyle sahil bandında dalgalar, yürüyüş yoluna kadar girdi. Sahil bandındaki duvarlara vurarak yükselen dalgalar iş yerlerine zarar verdi. Sahildeki yöresel yiyeceklerin satıldığı dükkanlarda hasar meydana geldi. Dalgalar nedeniyle akşam saatlerinde iş yerlerine güçlükle giren dükkan sahipleri, zararlarını tespit etmeye çalıştı. Dükkanındaki eşya ve malzemelerin kullanılamaz hale geldiğini, mağdur olduklarını belirten Selime Yılmaz, "Dalgalar yükselince sular iş yerlerimize girdi. Eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. 600 lira kira veriyorum. Belediyeden destek bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahilde yükselen dalgalar

-İş yerlerinin camekanlarının kırılması

-Selime Yılmaz ile röportaj

-Röportaj sırasında dalganın kıyıya vurması

-Muhabirin ve Gülhan Ergene’nin kaçması



Süre: (5.25) Boyut: (324 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Bingöl'de 278, Elazığ'da 17 köy yolu ulaşıma kapandı (3)

KARDA MAHSUR KALAN AMBULANS KURTARILDI

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı devam ederken, Geçitli köyü yolunda mahsur kalan ambulans, özel idareye bağlı iş makinesince kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yolda mahsur kalan ambulans karda patinaj yaparken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), ()

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Sakarya'da metal işçilerinden tabutlu protesto

Türk Metel Sendikası'na üye işçiler, üzerinde 'Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü' yazılı tabutla teklif edilen zammı protesto etti.

Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda toplanarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın zam teklifini protesto etti. İşçiler ellerinde, 'MESS şaşırma sabrımızı taşırma' sloganları atarken, üzerinde 'Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü' yazılı tabutla eylem yaptı. Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç, metal işçisinin açlığa terk edildiğini belirterek, "Bugün burada MESS tarafından açlığa mahkum edilen bir metal emekçisinin cenaze töreni için toplandık. Şimdi size, 'Merhumu nasıl bilirdiniz?' diye sorsam, 'İşinin ustasıydı, ailesinden, ülkesinden ve emeğinden başka derdi yoktu' dersiniz. İş yerini evi, işini namusu bilirdi dersiniz. Üretti, kazandırdı ama maalesef kendi kazanamadan mevta oldu dersiniz. Bu onurlu metal emekçisini toprağa vereceğiz. O kalp krizinden, kanserden, ya da trafik kazasında ölmedi. Neden öldü biliyor musunuz? Açlıktan öldü. MESS tarafından açlığa terk edildi" dedi.

Görüntü dökümü

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-Tabutun taşınması

-İşçilerden görüntüler

-Slogan atmaları, detaylar

Haber: ADAPAZARI(Sakarya),()

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'Cono Operasyonu'nda gözaltına alınan 29'u kadın 42 kişi adliyeye sevk edildi /EK

28'İ KADIN 38 KİŞİ TUTUKLANDI

ADANA'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışıp yakalanan ve yoğun güvenlik önlemi altında adlileye sevk edilen 'Cono Aşireti' mensuplarından 28'i kadın 38 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber:ADANA,()