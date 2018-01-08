DHA YURT BÜLTENİ-17

Afyonkarahisar'da CHP kongresinde arbede

CHP Afyonkarahisar il başkanlığı kongresinde arbede yaşandı. Mehmet Ceylan, kürsüden babasıyla atışan eski il başkanı Yalçın Görgöz'ün boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı. Arbede büyümeden önlendi.

CHP Afyonkarahisar il başkanlığının 36'ncı olağan kongresi dün Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın düğün salonunda yapıldı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından, görevi sona eren yönetim delegeler tarafından ibra edildi. Kongrede, eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ile eski İhsaniye İlçe Başkanı Halil Ceylan arasında tartışma yaşandı.

'DEVRİMCİLİK BU DEĞİLDİR'

Halil Ceylan, 2014 mahalli idareler seçimlerindeki tavrından dolayı eski İl Başkanı Yalçın Görgöz'ü eleştirirken, 2014 seçimlerinde parti genel merkezi tarafından Afyonkarahisar'a 84 bin TL gönderildiğini aktardı. Halil Ceylan, "16 ilçemiz var. Bu 84 bin liradan 5 bin lira para düşer. Bu para ilçe örgütlerine dağıtılsaydı ne güzel olurdu. İlçelerden gelirken arkadaşlarımız araba parası bulamadı. Devrimcilik bu değildir. Devrimcilik el kaldırmayla olmaz. Devrimcilik, mazlumun ve garibin yanında olmaktır, haram yememektir" dedi.

DİVAN KONUŞMAYA İZİN VERMEDİ

Konuşmaya yanıt vermek için kürsüye gelen Görgöz'e divan tarafından söz verilmedi. Buna rağmen konuşmasını yapan Görgöz, "Şahsi bir sataşma var. Sadece bir şey söyleyeceğim. CHP'nin bir kuruşuna halel getiren ve onu zayi eden şerefsiz ve alçaktır" diye konuştu.

BOĞAZINA SARILDI

Yalçın Görgöz konuşmasına devam ederken Halil Ceylan'ın oğlu Mehmet Ceylan, Görgöz'ün boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı. Çıkan arbedeyi polis, partililer ve gazeteciler araya girerek büyümesini engelledi. Daha sonra kongreye devam edilirken, tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Kemal Demirkırkan yeniden seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- CHP kongresinden detaylar

- Halil Ceylan'ın konuşması

- Yalçın Görgöz'ün konuşması

- Görgöz'ün boğazına yapılan saldırı

- Yaşanan arbedelerden detaylar

299 MB /// 04.55"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

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İnşaat iskelesi 8'inci kattan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaatın dış cephesini boyayan işçilerin üzerinde bulunduğu iskelenin 8'inci kattan düşmesi sonucu işçilerden Serdar Pala (40) öldü, Yakup Çevik (30) ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi'nde meydana geldi. Yapımı tamamlanan binanın dış cephesini boyayan işçilerin üzerinde bulunduğu iskele, 8'inci katta halatın kopması sonucu zemine düştü. İskele üzerinde bulunan işçiler Serdar Pala ile Yakup Çevik ağır yaralandı. Yaralı işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen işçilerden Serdar Pala, doktorların çabasına karşın kurtaramadı. Ölen işçinin cesedi otopsi için morga konulurken, yaralı olan Çevik'in ise sağlık hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Düşen iskele

- İşçilerin ayakkabıları

- Genel ve detay görüntüler

451 MB

Haber- Kamera:HACİ BOZKURT/ADIYAMAN,()

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İş yeri yanan kişiyi esnaflar kurtardı

Bolu'da, film satışı yaptığı iş yeri yanan Eray Türk dumanın etkisiyle bayıldı. Esnaflar tarafından dışarı çıkarılan Eray Türk, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 6 katlı iş hanının giriş katındaki DVD film satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Eray Türk'e ait iş yerinden çıkan dumanları gören diğer dükkan sahipleri kendi imkanlarıyla müdahale ederek yangını söndürdü. Bu sırada içeride baygın halde bulunan Eray Türk, esnaflar tarafından dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen Eray Türk, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tamamen dumanların kapladığı iş hanında bulunan diğer vatandaşlar da polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yanan dükkanda soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dumanlar içindeki İş hanı

-Dumanların arasından kaçanlar

-İtfaiyenin çalışmaları

-Detaylar

Süre: 02.35 Boyut: 148 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()



