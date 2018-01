DHA YURT BÜLTENİ-17

HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı



Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde, HIV virüsü taşıyan hamile Ç.K.'nin sezaryenle doğum operasyonu sırasında eline iğne batan asistan doktor, suç duyurusunda bulundu.

Doktorun suç duyurusu üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite yönetimi ve ameliyata girmeyen doktorlar hakkında, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'taksirle yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.

Siirt'te yaşayan ve doğum için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'ne getirilen HIV virüsü taşıyan Ç.K.'nin sezaryenle doğum operasyonu sırasında, asistan doktor D.D.'nin eline iğne battı. Tedaviye alınan doktor, avukatı aracılığı ile suç duruyusunda bulundu. Asistan doktor, suç duyurusunda; ameliyat sırasında yeterli önlemlerin alınmadığı, korucuyu malzemelerin bulunmadığını belirtilerek, Üniversitesi yönetimi ve kadın HIV virüsü taşıdığı için ameliyata girmeyen doktorlardan şikâyetçi oldu. Suç duyurusundan sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'taksirle yaralama' suçlarından Üniversite yönetimi ve ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı. Haklarında suç duyurusunda bulunulan kişilerin öğretim üyesi olması nedeniyle, savcılığın Yükseköğretim Kurulu'ndan soruşturma izni isteyeceği ve ona göre soruşturmanın seyrini belirleyeceği öğrenildi.

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()

==========================================

Van Emniyet Müdürlüğü caddede şiddet uygulayan adam için alarma geçti/EK

SERBEST BIRAKILDI

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.P., ifadesini ardından sarbest bırakıldı. Şiddet gören eşi Y.P.'nin ise eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Haber:VAN,()

=========================================

Ortaca'da narenciye bahçeleri ve seralar suyla doldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle narenciye bahçeleri, seralar ve ağıllar sular altında kaldı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağnak yağmur, Ortaca'da dün (salı) akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Metrekareye ortama 70 kilogram yağmur düşerken, üreticiler zor durumda kaldı. Yüksek kesimlerden inen sel suları Ortaca ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Karaburun Mahallesi'ndeki narenciye bahçeleri ve domates ve biber ekili seraları vurdu. Bahçe ve seraları su ile dolan üreticiler, mağdur olduklarını belirtip, yetkililerden yardım istedi. Karaburun Mahallesi'nde yaklaşık 10 dönüm serası bulunan Erol Güzel, "Sanayinin yağlı suyu yağmurlu havalarda bizim suyumuza karışıyor. Sanayi tarafından gelen su daha yüklü olunca bizim suyumuzu geri tepiyor. Bu nedenle de seramızı su basıyor. Dağdan yeni yol açıldı, oradan gelen su da komple seramıza doluyor. Görüntü ortada. Ortaca Belediyesi ve Kaymakamlığı'na konuyla ilgili müracaat ettim. Ayrıca Belediye'ye sözlü olarak defalarca durumu bildirdim. Arkadaşlar sağolsunlar geliyorlar, 'Yapacak bir şey yok' diyerek gidiyorlar. Yağmur yağdığı için yapacak bir şey yokmuş. Yetkililerden suyun tahliyesi için yardım bekliyorum" dedi. Karaburun Mahallesi'ndeki 20 dönümlük serasında biber üretimi yapan İbrahim Cangür de, "Ürünlerim hasada hazır durumda. Hatta bir yandan hasada başlamıştık. Ancak, sağnak yağmur nedeniyle sera suyla dolduğu için hasat yapamayacağız. Mahsülümüz çürüyecek, verim kaybı olacak. Bu durum bize zarar yazar. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesi çini gereğini yapmalarını istiyorum" diye konuştu. Narenciye bahçesi ve ağılı sular altında kalan İbrahim Güzel ise "5 dakika daha yağmur yağsaydı, evimin içi de su dolacaktı. Bahçem sular içinde, ağılımdaki koyunların yanına gidemiyorum. Limonu da bahçeyi su bastığı için ancak 15-20 gün sonra toplamaya başlayabiliriz. Yetkililer gelip durumu kendi gözleriyle görsünler" dedi. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, "Aşırı yağmurun olduğu dönemlerde, her yıl aynı sorunla karşılaşıyoruz. Belediye bize arıkların ve büzlerin yeterli olduğunu söylüyor. Ama görüldüğü gibi büzler buraya küçük. Arıklarında önünün işlenmesi lazım. İlerden de sanayi bölgesinden gelen sular buraya karışıyor. Sanayinden gelen suyun içinde de her türlü pislik var. Sanayinin pisliği de buraya gelince her yeri tıkıyor. Tıkanınca yatağı bozulan su seralara ve bahçelere zarar veriyor. Belediyeye bunun olacağını iletmiştik. Bize her şeyin normal olduğunu söylediler. Durum, hakllığımız ortaya koydu. Belediyeden bir an önce bu sorunu çözüp, üreticilerin sıkıntılarını gidermesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Su basan sera ve narenciye bahçelerinden görüntü

-Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ile röp.

-Üreticiler Erol Güzel, İbrahim Cangür ve İbrahim Güzel ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

=========================================

Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 İranlı tutuklandı

Eskişehir'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, satışa hazır halde 19.3 gram, 18 çıkı esrar ile üzerinde esrar logosunun bulunduğu bir tişört ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüsü,

-Adliyenin dışından çekilen görüntüsü,

-Ele geçirilen esrarın çekilen fotoğrafı

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()