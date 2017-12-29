DHA YURT BÜLTENİ-17 

Alaçatı Marina'daki tekne yangınında facia ucuz atlatıldı (2)



KİRLİLİĞİN YAYILMASI ÖNLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bulunan marinada çıkan tekne yangını sonrası etkin önlemler alınarak çevre felaketinin önüne geçildi. Rüzgârın güneyden esmesiyle yangın sonrası denizde oluşan kirlilik, marina dışına taşmadı. Port içindeki evlerin rıhtımındaki kirliliğin dışarıya taşmaması için bariyerlerle de önlem alındı. Marina görevlileri de denize attıkları yağ ve yakıt toplayıcı petlerle temizleme çalışmalarına başladı. Tamamen yanan yatlarla ve hasar gören yatların da sigorta eksperlerinin incelemesi sonucunda denizden çıkarılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), ()

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Fuhuş operasyonunda 15 şüpheli adliyede (2)

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Muğla ve ilçesi Bodrum ile birlikte 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: BODRUM (Muğla), ()

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Nehirde mahsur kaldı

ADANA'da fotoğraf çekinmek için Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklara çıkan 39 yaşındaki Mustafa Çakmak, baraj kapakları açılınca mahsur kaldı.

Mustafa Çakmak, fotoğraf çekinmek için Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklara çıktı. Bu sırada barajın kapakları açılınca sular yükseldi, Çakmak kayalıklarda mahsur kaldı. Çakmak, cep telefonu ile itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Uyarılar üzerine baraj görevlileri kapakları kapattı. Suyun çekilmesiyle Mustafa Çakmak, kıyıya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mustafa Çakmak'ın kayalıkların üzerinden yürümesi

- Kıyıya gelmesi

- CANKUR ekiplerinin görnütüsü

- Mustafa Çakmak'ın konuşması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, ()

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Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Ökkeş Güler yönetimindeki 46 AB 347 plakalı otomobil, Kadir Gökırmak yönetimindeki 33 DK 530 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra servis yoluna geçip park halindeki kamyona çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Tayyip Engizek (18) öldü, sürücüler Ökkeş Güler ve Kadir Gökırmak ile 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kazada ölen Engizek'in cesedi ise otopsi için morga kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralılara müdahale edilmesi

- Yaralıların taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ ()

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Çorum'da ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇORUM’da hasta naklinden dönen ambulans ile TIR ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 1 sağlık memuru öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi’nden kent merkezindeki Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hasta nakli yaptıktan sonra dönüşe geçen Servet Kesekler (38) yönetimindeki 19 SN 112 plakalı ambulans, aynı yöne giden, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Savrulup, karşı şeride geçen ambulans, kamyonla çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan sağlık memuru Akif Akbaş (40), öldü, sürücüsü Servet Kesekler, acil tıp teknisyeni Elif Çırakoğlu (25) ve Emran Bezeniroğlu (24) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akif Akbaş’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan ambulanstan detay

- Kaza yerinden detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()