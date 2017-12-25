DHA YURT BÜLTENİ-17

7 asker kazada yaralandı



KARS'ta TIR içerisinde askerlerin bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 7 asker yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00'da Kars Ardahan karayolunun 2'nci kilometresinde Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında meydana geldi. Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Kıdemli Uzman Çavuş Mikail Şahin yönetimindeki 36 FA 734 plakalı hafif ticari araç, ana yoldan tali yola giren İhsan Saklıca yönetimindeki 25 AJ 987 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücü Mikail Şahin, uzman çavuşlar; Ömer Faruk Kıraç, Aydın Türkmen, erler; İbrahim Kurt, Mesut Doğar, Ramazan Yılmaz ve Yahya Yılmaz yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mikail Şahin, Ömer Faruk Kıraç ve Aydın Türkmen, Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 4 asker de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeri genel detay görüntüler

-İnceleme yapan polis ekipleri

-Kaza yapan araçlar detay

-Yaralı askerlere yardım eden vatandaşlar ve sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Afad ve umke ekipleri detay

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Türk şirkete ait kuru yük gemisi Yunanistan'da karaya oturdu

12 personel, 24 saat sonra, kötü hava şartları nedeniyle güçlükle yapılabilen operasyonla kurtarıldı



YUNANİSTAN'ın Mikonos Adası yakınında, bir Türk şirketine ait Panama bayraklı 'Little Şeşma' adlı kuru yük gemisi kayalıklara oturdu. Parçalanma tehlikesi geçiren gemide, kayalıklardaki bir mağaraya saklanarak yardım gelmesini bekleyen 12 personel, 24 saat sonra, kötü hava şartları nedeniyle güçlükle yapılabilen operasyonla kurtarıldı.

İstanbul Tuzla Limanı'ndan KKTC'nin Gazimağusa Limanı'na gitmek üzere geçen 21 Aralık'ta demir alan 114 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki 'Little Şeşma' adlı kuru yük gemisi, geçen 23 Aralık'ta sabaha karşı, Yunanistan'ın Ege'deki turizm cenneti Mikonos Adası yakınlarında motor arızası yaptı. Fırtınanın da etkisiyle sürüklenen gemi, Mikonos'un güneyinde bulunan Dragonisi kayalıklarına oturdu. Hasar görerek su almaya başlayan gemideki 9'u Ukrayna, 3'ü Azerbeycan uyruklu mürettebat kurtarma salı ile canlarını kurtarıp, kayalıklardaki bir mağaraya sığınarak yardım istedi.

Şiddetli hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 24 saat sonra Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri ve Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle kurtarılan gemiciler, Mikonos'a götürüldü. Gemiyi ise 3 römorkör yardımıyla kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kayalıklara oturan gemisini görüntüsü

Haber: Yaşar ANTER ()

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Çanakkale'de Ukraynalı 3 insan taciri tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Suriyeli 83 kaçak göçmenin yelkenli motoryatla yurtdışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Ezine ilçesine bağlı Tavaklı iskelesi sahilinde dün sabah saat 05.00'de, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnsan kaçakçısı 3 kişi, 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı 'Saraga' adlı yelkenli motoryatla Tavaklı sahilden aldığı 38’i erkek, 18’i kadın ve 27’si çocuk 83 kaçak göçmen ile birlikte yakalanmıştı.

Kaçak göçmenler ise ifadelerinde, insan tacirlerinin kendilerini yelkenli motoryatla İtalya'ya götüreceklerini belirtmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tutuklanan Ukraynalıların Adliyeden çıkarılmalarından görüntü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE ()

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Yaşlı çift sobadan zehirlenerek öldü

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde yaşlı çift sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, Çubuk ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Yakuphasan Mahallesinde meydana geldi. İbrahim Köksal (83) ve Sırma Köksal (75) çifti, dün akşam saatlerinde Yakuphasan Mahallesi'ndeki evlerinde kendi yatak odalarında sobayı yaktıktan sonra yattı. Aynı evde kalan çocukları Dursun Köksal anne ve babasının uyanmamalarından dolayı şüphelenerek kaldıkları yatak odasının kapısını açmak için zorladı. Kapıyı açamayan Köksal, evin dışından anne ve babasının kaldığı odanın penceresine merdiven dayayıp, camı kırarak içeri girdi. Anne ve babasını yatakta hareketsiz gören Dursun Köksal, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olayın yaşandığı evden görüntü

-Taziyeye gelen vatandaşlardan görüntü

-Jandarma ve cenaze aracından görüntü

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara) ()-

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Polisten kaçan İranlı’nın çarptığı otomobildeki genç öldü (2)

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, polisin dur ikazına uymayan ve 1 kişinin ölümüne neden olan İranlı sürücünün karıştığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların tespiti amacıyla çalışma yapıldığını ifade eden Sarıfakıoğulları, şöyle dedi: "Olayda bir gencimiz hayatını kaybetti. İran uyruklu yaralı şahsın tedavisi ise devam etmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Hamed Esmaeıllou isimli şahsın kullanmış olduğu 63 FL 458 plakalı araçta yapılan aramada, araç içerisinde bulunan 2 ayrı siyah naylon poşet içerisinde 76 paket halinde preslenmiş şekilde 31 kilo 169 gram eroin maddesi elde edilmiştir. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon liradır. Araç içerisinde ayrıca İran uyruklu Ahad Vatandoust isimli şahsa ait ayrıca bir adet pasaport daha bulunmuşturö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Eroinlerin görüntüsü

Valinin açıklaması

Haber-Kamerra: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN / ()

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Van'da karda mahsur kalanların imdadına belediye ve sağlık ekipleri yetişti

VAN'ın ilçelerinde kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kalanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Çaldıran, Çatak, Saray, Muradiye, Bahçesaray, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı, çok sayıda yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yollara açık tutmak için büyük mücadele veriyor. Ekipler ayrıca, yollarda mahsur kalanları da kurtardı. Ekipler, Gürpınar ilçesi Koçgüden mahallesinde dün gece saat 02.00 sıralarında yol açma çalışması yaparak hasta olan vatandaşa ambulans ulaşmasını sağladı. Çaldıran ilçesinde karda mahsur kalan askeri araç, Saray ilçesinin Turan Mahallesi'nde yolda kalan öğretmenler ile Başkale'de yoldan çıkan ambulans ve çok sayıda araç, ekipler tarafından kurtarıldı. Yağışın ekili olduğu ilçelerde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, ()-

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Çamaşır ipi ile iniş yapan dağcı 8 saat mahsur kaldı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde 250 metrelik uçurumdan çamaşır ipi ile inmeye çalışan amatör dağcı 26 yaşındaki Polat O., mahsur kaldığı yerden 8 saat sonra kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sarıkoyak Mahallesi Cenderesi mevkiinde uçurumdan iniş yapan amatör dağcı Polat O., kendisini bağladığı çamaşır ipi kopunca 250 metrelik uçurumun 50'nci metresinde mahsur kaldı. Jandarmadan yardım isteyen Polat O.'yu kurtarmak için yardım ekipleri seferber oldu. Bölgeye giden sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri uğraş vermelerine rağmen Polat O.'yu bulunduğu yerden alamadı. Daha sonra çağrılan AKUT ekibi, AFAD ve UMKE ekiplerinin işbirliği ile 2.5 saat süren çalışma ile Polat O.,'yu kurtarıldı. 8 saat boyunca kurtarılmayı beklediği yerden indirilen Polat O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Dağcıların kullandığı ip yerine çamaşır ipi kullandığı onun da kopması sonucu mahsur kaldığı belirtilen Polat O., olay yerine gelen ailesiyle ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- AKUT görevlileri, mahsur kalan dağcının yakınları ile konuşurken

- Mahsur kalan dağcıdan geriye kalan malzemeler toplanırken

- Dağcının uçuruma indiği ipin görüntüsü

- AKUT ekibini iniş yaparkan

- Ekip mahsur kalan dağcıyı çıkartınken

- Dağcı ekip arasında konuşurken

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Okulun çatısındaki leylek yuvası vinçle taşındı

SİVAS'ta bir ortaokulun çatısındaki leylek yuvası, vinçle alınarak daha güvenli olan ilkokul binasının çatısına taşındı.

Kent merkezinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nun çatısının köşesinde bulunan ve düşen parçalar nedeni ile öğrenciler için de tehlike oluşturan yuvanın taşınmasına karar verildi. Vali Davut Gül'ün talimatı üzerine İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Uzun yıllardır ortaokulun çatısında bulunan yuva, vinçle özenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırıldı. Yuva, aynı bahçe içerisinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu İlkokulu'nun çatısında özel olarak hazırlanan platforma dikkatlice yerleştirildi.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntü

-Vinç yardımı ile yuvanın alınması

-Diğer çatıdaki platforma nakledilmesi

Haber: SİVAS, ()

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'Kutnu' kumaşı yeniden tasarlandı

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep’in geleneksel kumaşı kutnudan yapılan yeni tasarım ürünlerin satıldığı Kutnia mağazasının açılışına katıldı.

Unutulmaya yüz tutan ve yıllardan bu yana sadece folklor kıyafetleri ile sınırlı kullanım alanına sahip olan kutnu kumaşının yeniden tasarlanarak satışa sunulduğu Kutnia mağazası SANKO Park AVM'de açıldı. Mağazanın açılış törenine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı. Geleneksel kutnu kumaşının Ar-Ge çalışmaları ve yeni tasarımlara günümüze uyarlandığı mağazanın açılışında konuşan Mehmet Şimşek, kutnunun global bir marka haline geldiğini söyledi. Kutnu kumaşının kentin tanıtımında önemli bir yer aldığını ifade eden Şimşek şunları dedi:

"Bu Gaziantepli kadın girişimcilerin sayesinde olan bir şey. Gerçekten çok özgün tasarımlar ve kumaş muhteşem. Gaziantep'in tarihi yapısını, Zeugma'yı yansıtıyor. Onun için Gaziantep'in marka şehir olma yarışında bence bu açılış önemli bir çaba. Yani zaten güçlü bir marka algımız var. Ama artık bu desenlerle bu tasarımlarla bu güzelim kutnu kumaşlarıyla onlardan elde edilecek ürünlerle inanıyorum ki dünyanın bütün moda merkezlerinde Gaziantep'ten bahsedilecek. Ben nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Londra Moda Haftası'nda da muhteşem bir gösteri vardı. O nedenle artık Gaziantep'in ürünleri küreselleşti. Bence en başarılı olma ihtimali olan da kutnu kumaşı. Bu çabalar sayesinde Gaziantep dünyada zaten çok biliniyor, rekabetçi bir şehir şimdi markaları ile algılanacak. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kutnu mağazası

- Açılışın yapılması

- Mağazanın gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Modemden uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda internet modemine saklanmış 25 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Elbistan'a gelen bir yolcu otobüsünü takibe aldı. Daha sonra otobüsü durduran ekipler, 2 yolcuyu gözaltın aldı. Yolculardan Mehmet K.'nın hareketlerinden şüphelenen polis, yanındaki bilgisayar ve internet modemini incelemeye aldı. İnceleme sırasında modem içerisine saklanmış 25 gram esrar ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Mehmet K. hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak', yanındaki arkadaşı hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan yasal işlem yapılacağı belirtildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Modemin açılması

- İçinden çıkan uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

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Edirne'de darbe girişimi sanıkları son savunmalarını yapıyor



EDİRNE'de 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 7'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşılık sanıklar son savunmalarını yaptı.

Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, tutuklu sanıklar 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı, eski binbaşılar Ekrem Tekinarslan, Bülent Yılancı, eski kurmay yarbay Ramazan Altun, eski yüzbaşı Ali Soylu ve eski yarbay Kağan Kaya, eski üsteğmen İsmet Sezgin ve bazı tutuksuz sanıklarla, avukatları katıldı. Sanıklar, Cumhuriyet Savcısı Aslan Barlık'ın bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yaptı. Tutuklu sanık Hidayet Arı, hakkındaki 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçundan' ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına yönelik savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve yasal dışı bir emir vermediğini söyledi. Arı, "Tugay komutanı iken kalkışma kapsamında hiçbir işlem yapılmadı. Sıkıyönetim komutanı sıfatıyla kimseye emir vermedim. Hiç kimse gösteremez, yok öyle bir şey. Bu sırada bana darbe kapsamında emir geliyor mu? Geliyor. Ben kimin emirlerini uyguluyorum? Kolordu komutanının. 6'da çıkış kimin emri? Başlangıçtan beri kolordu komutanının emri. Verilen karar bizim ailemizin, evlatlarımızın geleceği. Bu yol ayrımlarında darbeci ne yapar? Lütfen iyi değerlendirin. Edirne'de kışlanın yakın emniyetinin alınmasından başka yapılan bir şey yok. WhatsApp diyorsunuz. Yemin edilecek yer varsa edeyim. Ben WhatsApp'a girmedim, bilmiyorum, varlığından da haberim yok. Kalkışma kapsamında, darbeciler lehine tek bir hareketim yok. Edirne Tugayı'nda kalkışma kapsamında tek bir hazırlık göstermezseniz" dedi.

'BANA ÇOK AĞIR GELİYOR'

54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı, savunmasında, tugayda herkese layık olduğu saygı ve değeri gösterdiğini ifade ederek, "Yaptığım tek bir toplantı yok. Terör örgütü üyesi hiçbir zaman olmadım. Hiç kimseyle 15 Temmuz akşamı görüştüğüm de olmamıştır. Tugayda herkese layık olduğu saygı ve değeri göstermeye çalıştım. Bu bana çok ağır geliyor, zor geliyor. Lütfen bugüne göre değil, o güne göre değerlendirin. Kaotik ortam, stres, kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz. Kanunsuz emir vermedim. Ben sadece kanun, mevzuat kapsamında doğru, yasal hareket tarzlarını uyguladım" diye konuştu.

DEMİRTAŞ'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Tutuklu sanıklardan eski binbaşı Bülent Yılancı da terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, cezaevi şartlarını eleştirip, "Yıllardır vatansever bir subay olarak görev yaptım. Demirtaş sazını çalmaya, topunu oynamaya devam ederken, cezaevinde ben bu haklardan yoksun bırakılıyorum" ifadelerini kullandı. Yılancı şunları söyledi:

"Darbenin karşısında vatansever bir komutan olarak görev yaptım. Bunu bütün kışla doğrular. Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra kimse benden kaçmadı. Darbe girişiminde olduğum, darbeyi desteklediğim yönünde ne tanık beyanı ne bir telefon konuşması, ne görüntü bulunmuyor. Niyetim ortadadır."

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cezaevi araçlarının gelişi

-Sanıkların indirilmesi

-Adliyeye alınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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