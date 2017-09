DHA YURT BÜLTENİ - 17

Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde devlet hastanesi yakınlarında çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Manavgat Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarından yangın çıktı. Haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü

-------------------------

Orman yangını söndürme çalışmaları

00:35 - 18 MB

Haber- Kamera:Mithat ABAKAN/MANAVGATA(Antalya), ()

======================================

Bakan Eroğlu'dan seçim uyarısı (2)

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Orman Ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında Sandıklı İlçesi'ndeki bayramlaşma törenine katıldı. 15 Temmuz Kent Meydanı'ndaki programa, Ak Parti milletvekilleri Hatice Dudu Özkal ve Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Sandıklı, Hocalar ve Kızılören kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Eroğlu, kent meydanına gelişinde Sandıklı Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl tarafından çiçekle karşılandı.

Bayramlaşma programında konuşan Bakan Eroğlu, kent ve ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin üzerinde pek çok düşman ülkenin planlar yaptığını kaydeden Bakan Eroğlu, bu ülkelerin hileyle Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını söyledi. "Onların bir planı varsa, onların bir hesabı varsa Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var" diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Son gönül kalemiz olan coğrafyamızı yıkmak istiyorlar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Başımıza PKK'yı musallat ettiler. Biliyorsunuz PKK Türk ve Kürt vatandaşlarımızın düşmanı olan bir terör örgütü. Akabinde o yetmiyormuş gibi DEAŞ'ı kurup başımıza musallat ettiler. Ama DEAŞ ile en iyi mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti verdi. Geçen sene 15 Temmuz'da hain, alçak, gerçekten meymenetsiz FETÖ'nün darbe teşebbüsü oldu. Ama milletimizin kahramanlığı, Recep Tayip Erdoğan'ın cesareti ve bütün herkesin kararlılığı neticesinde bu darbe teşebbüsü püskürtüldü."

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Orman ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu gelişinden

- Orman ve Şu İşleri Bakanı Veysel Bakan Eroğlu protokol da otururken

- Orman ve Şu İşleri Bakanı Veysel Bakan Eroğlu konuşmasından

- Orman ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu vatandaşlar ile bayramlaşırken

103 MB /// 03.14ö

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),()

==============================================

Bakan Soylu: Bu kış tamamen operasyonlarla geçecek (3)

EREN BÜLBÜL’ÜN KABRİNE ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ilçedeki ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. İlçe merkezi Reşadiye Mahallesi’ndeki eve giden Bakan Soylu’ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti. Basına kapalı olarak geçen ziyaretin ardından Bakan Soylu ve Orgeneral Çetin Eren Bülbül’ün Köprüyanı Mahallesi’ndeki kabrini de ziyaret etti. Kuran okunması sonrası Bakan Soylu ve beraberindekiler Bülbül’ün kabri başında dua etti. Bakan Soylu burada Eren Bülbül’ün akrabalarıyla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

'MERAK ETMEYİN'

Çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ziyarette Bakan Soylu çevrede bulunan vatandaşlara yönelerek “Merak etmeyin gereğini yerine getireceğiz. Bizim burada bir söz vardır: Hovunuzu alacağızö dedi. Ziyarette PKK’lı terörist grubun etkisiz hale getirilmek için bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyona ait silah sesleri de çevrede duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Ziyaret görüntüleri

Eren Bülbül'ün kabrinde dua okunması

Çevrede alınan güvenlik önlemleri

Detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO/

==============================================

Çavuşoğlu'ndan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi (3)

BAKANLA VATANDAŞ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Antalya'nın batı ilçelerinde bayramlaşma törenlerine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son durağı Kaş ilçesi oldu. Kaş'ta emekli vatandaşlar ile Bakan Çavuşoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kendisini karşılayanların arkasında oturan vatandaşların yanına giden Bakan Çavuşoğlu'na emekli bir kadın, emekli ikramiyelerinin ne zaman hallolacağını sordu. Bakan Çavuşoğlu, "Arkadaşlar çalışıyor" cevabını verdi. Emekli kadın ise "Ne zaman, balık kavağa çıktığı zaman mı?" diye sordu. Çavuşoğlu bu yanıt üzerine "Balık kavağa çıkıyor mu?" dedi. Emekli kadın, "Valla bilmiyorum, bekliyoruz ama yok. Kendinize var bize yok. Çalışmada kalmasın, bekliyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu Çalışma Bakanlığı'nın bunun üzerinde bir çalışma yaptığını belirterek alandan ayrıldı.

Ardından meydandaki çay bahçesine geçen Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Kaş'ta oturan annesini ziyaret eden sinema oyuncusu ve film yapımcısı Hasan Kaçan da katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması

Bakan Çavuşoğlu vatandaşlarla bayramlaşması

Bakan ile kadın arasındaki ilginç diyalog görüntüsü

Bakan Çavuşoğlu vatandaşlarla bayramlaşması

Vatandaşlarla resim çektirmesi

155 MB ///01.23

Haber:Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

===============================

Kurtulmuş: 2019, 16 Nisan'dan daha çetin olacaktır

ORDU'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2019 seçimlerinin 16 Nisan'dan daha çetin olacağını belirterek, "Bunu siyasi tecrübeyle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri çok yakın bilen ve takip eden birisi olarak söylüyorum. 2019, 16 Nisan'dan daha çetin olacaktır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, özel uçakla bugün Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Kurtulmuş, ardından karayoluyla Ordu Valiliği'nin ev sahipliğinde Öğretmen Evi bahçesinde düzenlenen kent bayramlaşmasına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Numan Kurtulmuş, Türkiye'den başka Türkiye olmadığını belirterek,"Türkiye'de ki insanlar hatırlaması isimleri ve memleketleri dahi hatırlanmayacak milyonlarca müslümanın olduğunu unutmayın. Bir araya gelip, dostluğumuzu, kardeşliğimizi, dayanışmamızı artırıyoruz. Hemde millet olarak sorumluluğumuzu hatırlıyoruz. Çünkü; Türkiye'den başka Türkiye yok. Allah gücümüzü artırsın. Allah bu memlekette kardeş kavgasını, iç çatışmayı, ayrışmayı körüklemek isteyen çevrelere fırsat vermesin" dedi.

TEK RİCAM NİYETLERİNİZİ TEKRAR TAZELEMENİZDİR

Kurtulmuş, kent bayramlaşmasının ardından, Ak Parti Ordu İl Başkanlığı'nda düzenlenen partililerle bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere seslenen Numan Kurtulmuş, metal yorgunluğuna dikkat çekerek partililere bazı tavsiyelerde bulundu. Bireysel hatalar, eksik ve yanlışların düzeltilmesini isteyen Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği metal yorgunluğu. Ben bir adım daha, bir şey daha söylüyorum; metal yorgunluğunun yanında, niyet tazelemede ihtiyacımız olduğunun altını çizerim. Eğer nerden geldiğinizi unutursak gideceğimiz yolu bulmamız mümkün değildir. O'nun için sizlerden, başta kendim olmak üzere hepinizden tek tek ricam niyetlerinizi tekrar tazelemenizdir. Bir büyüğünüz olarak tavsiye ediyorum; herkes dayanışma içerisinde hep beraber gayret edeceğiz. Eksik var mı? var, yanlış var mı? var. Bunları gidereceğiz. Dediğim gibi, sizlerden, bizlerden kaynaklanan hatanın telafisi yoktur. Eksiği, yanlışı düzeltiriz. Ama bireysel hataları önlemek içinde hep beraber canla, başla gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

CANLA, BAŞLA ÇALIŞMAMIZ GEREKEN BİR SÜREÇ VAR

Yaklaşan 2019 seçimlerini de hatırlatarak, bu seçimlerin 16 Nisan'dan daha çetin geçeceğinin altını çizen Numan Kurtulmuş, "Ben çeşitli zamanlarda bu tür uyarıları yapmak ihtiyacı hissediyorum. Çünkü zaman içerisinde bu uyarılarda haklı olduğumu da görüyorum. 2019, 16 Nisan'dan daha çetin bir süreç olacaktır. Bunu siyasi tecrübeyle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri çok yakın bilen ve takip eden birisi olarak söylüyorum. 2019, 16 Nisan'dan daha çetin olacaktır. Cumhurbaşkanımız niye bu kadar gayret ediyor, koşturuyor? Görüyor; 2019'da canla, başla çalışmamız gereken bir süreç var. Ahmet'le, Mehmet'le, Ahmet'in boyu uzun, Mehmet'in boyu kısa bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Bunlarla uğraşacaklar kenara geçsinler uğraşsınlar. Biz yola devam ediyoruz" dedi.

PYD'NİN ELİNDE 5-6 ÜLKENİN SİLAHLARI ÇIKIYOR

PYD'nin elinde 5-6 ülkenin silahları olduğunu da ifade eden Kurtulmuş, "Tam Türkiye köprünün üstündedir. Öyle karşıya geçecek, iş rahatladı falan diye düşünmeyin. Burnumuzun dibinde, PYD'nin elinden en az 5-6 ülkenin silahları çıkıyor. Şimdi rahatladık 15 Nisan geçti, 15 Temmuz geçti. 15 Temmuz akşamı biz Ankara'da ne yaşadığımızı biliyoruz. Bir sırat köprüsünün üzerinden kurtuldu Türkiye. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. İşimiz bitti falan zannetmeyin. Bu millet bize oy vermeye mecbur, mahkum zannetmeyin. Yolumuza canla, başla, samimiyetle devam edeceğiz ve inşallah sonuçlarını alacağız" ifadelerini kullandı.

FINDIKTA İYİ GİDİYOR

Bayramlaşmanın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatili nedeniyle otellerin yüzde yüz dolu olduğunu, rakamları da bayram sonrasında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Fındıkla ilgili soruyuda yanıtlayan Kurtulmuş, "Fındıkta iyi gidiyor, 30 Ağustos'ta Tarım Bakanımızla konuyu müzakere ettik. Bayram dönüşü tekrar müzakere edeceğiz, gereken neyse o yapılacak" dedi.

BAKAN KURTULMUŞ İLE BAŞKAN YILMAZ ARASINDA SOĞUKLUK

Öte yandan Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası'nda protoklde meydana gelen kavga olayından sonra ilk kez yan yana gelen Bakan Numan Kurtulmuş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz'ın kent bayramlaşması ve Ak Parti İl Teşkilatı'nda partililerle düzenlenen bayramlaşma programında hiç konuşmadığı gözlendi. Kameraların önünde Kurtulmuş ve Yılmaz'ın soğukluğu hissedilirken, Vali Seddar Yavuz'un da oldukça gergin olduğu görüldü. Ordu Valiliği'nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ile ortak düzenlenen bayramlaşma programında Vali Seddar Yavuz ve Bakan Kurtulmuş birer konuşma yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise kürsüye davet edilmedi. Daha önceki dini bayram programlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'da konuşma yapıyordu.

Ak Parti Ordu İl Teşkilatı'nda düzenlenen bayramlaşma programında da hiç konuşmayan Kurtulmuş ve Yılmaz'ın ortasında ise AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak oturdu. Temmuz ayında Perşembe Yaylası'nda düzenlenen yayla şenliğinde, dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Enver Yılmaz arasında protokolde oturma düzeni nedeniyle kavga çıkmış, şenliğe katılan Bakan Numan Kurtulmuş'ta şenliği terk etmişti.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Bakan Numan Kurtulmuş'un konuşması

-Kent bayramlaşmasından görüntü

-Ak Parti İl Teşkilatı'nda bayramlaşmadan görüntü

-Bakan Numan Kurtulmuş ve Başkan Enver Yılmaz'ın kent bayramlaşmasında yan yana görüntüsü

-Bakan Numan Kurtulmuş ve Başkan Enver Yılmaz'ın Ak Parti'de bayramlaşmada yan yana görüntüsü

-Diğer detaylar

(SÜRE: 08.45 Dk) (BOYUT: 516 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-

===============================

Trabzonspor bayramlaştı, Bakan Soylu transfer müjdesi verdi

TRABZONSPOR camiası, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da transfer müjdesi vererek, “Trabzonspor’a lazım gelen futbolcuları başkanla birlikte konuştuk. Başkan bir şekilde işi bitirecekö dedi.

Bayramlaşma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora ve Muhammet Balta, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ASKF Başkanı Cahit Erdem, TÜFAD Trabzon Şube Başkanı Hayri Tekelioğlu, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Trabzon Şube Başkanı İsmail Köse, eski yöneticileri, kurullar, futbolcular, 1461 Trabzonlu futbolcular, altyapı futbolcuları, taraftarlar ile camianın önde gelen isimleri katıldı. Törende bordo mavili taraftarlar futbolcularla bir araya geldi, bayramlaşarak sık sık fotoğraf çekildi.

SOYLU: “BU SENE ÖNEMLİ BAŞARININ ALTINA İMZA ATMAK SORUMLULUĞUMUZö

Bayramlaşmada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hep birlikte kenetlenerek önemli bir başarının altına imza atmaları gerektiğini belirterek, “Trabzonspor camiası başarılarıyla, disipliniyle, centilmenliği ile ve on yıllardır ortaya koymuş olduğu istikrarla büyük bir camia olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Büyük camiaların bayramlaşmaları, önemli günleri de aynı büyüklük ölçüsünde olur. Camianın büyük unsurunun burada olması ve bayramı birlikte kutlama arzusu bizi ayrıca sevindiriyor. Trabzon’da ve Trabzonspor’da şuanda spor adına ve futbol adına her şey var. Çok zengin bir halin içerisinde un var, yağ var, şeker var, inşallah sonu şampiyonluk. Onu pişirmek, başkanın yönetimim, aynı zamanda kulübümüzün, futbolcuların, taraftarlarımızın ve biz destekçilerinin görevidir. Hep birlikte kenetlenerek inşallah bu sene çok önemli bir başarının altına imza atmak bizim sorumluluğumuzdur. Biz çok zor denilen işleri kolay başardık. Zor dersek iş başarılmaz. Bismillah diyerek işimize bakacağız. Başta başkanımıza, yönetimimize, futbolcularımıza, taraftarlarımıza güzel bir sezon diliyorum. Bence başlangıç iyi yapıldı. Bundan sonra daha da asılarak arzu edilen sonuçlara hep beraber ulaşacağız. Başarılar diliyorum, kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara. Dünya’nın her yerinde olan Trabzonspor başkanlarının bayramlarını tebrik ediyorumö dedi.

“GÜN SAHİPLENME, BİRLİK OLMA ZAMANIö

Takımı sahiplenip birlik ve beraberlik içindi hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Şenol Güneş Stadı’nda son geldiğim Galatasaray maçıydı. Dünyanın her tarafından taraftarın oraya geldiğini gördüm. Bu büyük bir sevgi, büyük bir bağlılık. Bunu iyi yönetmek bizim görevimizdir. Bir tek şey rica ediyorum. Fair play açısından en iyi takım olmalıyız. Dışarda kızalım, sözümüzü söyleyelim ama saha içine geldiğimiz zaman sadece yüksek tezahüratla destekleyelim. Takımımız mağlup olabilir, galip gelebilir. Öyle maçlar görmüşümdür ki gazeteler yazmıştır ‘seyirci kazandı.’ Bu beraberinde galibiyeti ve şampiyonlukları getirir. Gün sahiplenmek, birlik olma zamanıdır.ö

“BAŞKAN GEREKLİ TRANSFERLERİ YAPACAKö

Takımın iyi bir başlangıç yaptığını da ifade eden Bakan Soylu, “İyi bir başlangıç yapıldı ve bu başlangıçla iyi bir noktaya gideceğiz. Takviyelerde başkan uğraşıyor, gerçekleştirecek. Geçen sene ikinci yarı bizim takımımız başarılı bir futbol oynadı. Şu anda iyi bir takım olmasının unsuru kendi içerisinden yetiştirdiği futbolculardır. Bu özlem, hasret duyduğumuz bir konudur. Sürekli moral vermemiz lazım. Bütün hemşerilerimize taraftarlarımıza bayram dileklerimizi iletiyoruz. Trabzonspor’a lazım gelen futbolcuları başkanla birlikte konuştuk. Başkan bir şekilde işi bitirecekö ifadelerini kullandı

USTA: “TAKIMIMIZA SAHİP ÇIKARAK GÜZEL GÜNLERİ YAKALAYALIMö

Kulüp Başkanı Muharrem Usta ise Trabzonspor’un önemli bir marka olduğunu vurgulayarak “Burası şehrin heyecan damarının attığı yer. Bu heyecana her zaman ihtiyacımız var. Bayram sonrası da inşallah takımımıza sahip çıkarak güzel günleri yakalayalım, bunu hepimiz istiyoruz. Sayın bakanımızın 3’üncü kez teşrifleri. Çok teşekkür ediyorum. Sonuçta Trabzon ve Trabzonspor yetiştirdiği değerlerle kendini ifade eden bir şehir. Sayın bakanımız bizim için, Trabzon için, Trabzonspor için, Türkiye için önemli bir değerimizimdirö diye konuştu.

Başkan Muharrem Usta, bayramlaşma töreninin sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya üzerinde adı yazılı 61 numaralı yeni sezon forma hediye etti. Daha sonra ise futbolcular, yönetim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve katılımcılarla birlikte anı fotoğrafı çekinildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Bayramlaşmadan görüntüler

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları

-Başkan Usta’nın açıklamaları

-Detaylar

HABER-KAMERA:TOLGA SAĞLAM/TRABZON-

===============================

Bayram tatilinin 8 gününde trafik kazalarında bilanço ağır; 77 ölü, 381 yaralı

BAKANLAR Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin ilk 8 gününde yurt genelinde meydana toplam 127 kazada, 77 kişi öldü, 381 kişi de yaralandı.

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen kan gölüne döndü. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00'den, bayramın ikinci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'ya kadar toplam 127 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 77 kişi öldü, 381 kişi de yaralandı. Kazalarda gün gün bilanço şöyle oluştu:

25 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den sonra Bolu'da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya'da 2'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı

27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2'si Siirt'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

28 Ağustos Pazartesi günü, 2'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat'ta 2'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

Arife günü olan 31 Ağustos Perşembe günü ise ölümlü kazanın en çok yaşandığı gün oldu. Samsun'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli'de 2'şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa'da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 1 Eylül Cuma günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep'te 2'şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman'da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın 2'nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya ve Malatya'da meydana gelen 7 kazada, 7 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Haber: İSTANBUL, () -

=================================

Kalbinin üstüne ateş ederek intihar etti

İZMİT'te, psikolojik sorunlar yaşayan 70 yaşındaki Sami Çınasoğlu kalbinin üzerine dayadığı tabancasını ateşleyerek intihar etti. .

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak'ta meydana geldi. Sami Çınasoğlu eşinin evde olduğu sırada odasına geçti. Sami Çınasoğlu kalbinin üzerine dayadığı tabancasını ateşledi. Silah sesini duyarak odaya koşan Hatice Çınasoğlu kanlar içerisindeki eşini görünce çığlıklar atarak komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Sami Çınasoğlu'na ilk müdahalede bulundu. Sami Çınasoğlu hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Psikolojik sorunları olduğu ve son zamanlarda ilaçlarını kullanmayı aksattığı öğrenilen Sami Çınasoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Hastaneden görüntü

Olay yerinden görüntü

Haber: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () -

=======================================

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 240 gram kokain ile 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Badi', şoför koltuğunun altında ve çamurluk içinde buldu.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına dağıtılmak üzere kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı alınca çalışma başlattı. Bornova girişinde oluşturulan kontrol noktasında, 25 yaşındaki O.Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç durduruldu. Uyuşturucu madde dedektörü 'Badi' isimli köpek ile arama yapan ekipler, şoför koltuğunun altı ile çamurluğun içine gizlenmiş halde 1 kilo 240 gram kokain ve 30 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Ç., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü

----------------------------

- Köpek Badi'nin uyuşturucuyu bulmasından görüntü

Haber-Kamera İZMİR, ()