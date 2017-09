DHA YURT BÜLTENİ-17

1)ALMAN VATANDAŞI 2 TÜRK, FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

ALMANYA'dan tatile gelen Türk asıllı Alman vatandaşı K.A. ve S.A., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alman vatandaşı K.A. ve S.A., dün Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.A. ve S.A., sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Türk asıllı oldukları açıklanan K.A. ve S.A.'nin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu, bu nedenle gözaltına alındığı kaydedildi.

K.A. ve S.A.'nın gözaltına alındığı Almanya Dışişleri Bakanlığı'na da bildirildi.

2)TUNCELİ'DE BAYRAM KUTLAMALARI İLK KEZ BİR PARKTA YAPILDI

TUNCELİ Valiliği'nce her yıl Polisevinde yapılan bayram kutlamaları bu yıl ilk kez Seyit Rıza Meydanı'nda bulanan bir parkta gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 aydır görev yapan Vali Tuncay Sonel, Tunceli tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, güvenlik nedeniyle Polisevinde yapılan bayramlaşma programını bu yıl Seyit Rıza Meydanı'nda bulunan bir parkta düzenledi. Polisevinde yapılan kutlamalara son veren Vali Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl jandarma komutanı Albay Tekin Aktemur ile birlikte halkla birlikte bayramlaştı. Tunceli'de güvenlik gerekçesiyle şimdiye kadar hiçbir Valinin gidip oturmadığı Seyit Rıza Meydanı'ndaki parka giderek halk ile birlikte çay içip, halkın bayramını kutlayan Vali Sonel, vatandaşla bütünleşilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Sonel, buradaki bayramlaşma programının ardından beraberindekilerle birlikte hastane ve yetiştirme yurdunda kalanlarla bayramlaşma programına katıldı.

3)MERSİN'DEKİ HOŞGÖRÜ MEZARLIĞI'NDAKİ DUALAR 'BARIŞ' İÇİN

MERSİN'de Kurban Bayramı'nın ilk günü semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bulunduğu Şehir Mezarlığı'nda geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hıristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.

Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, İtalyan Katolik Rahibi Fransua Dondu, mezarlık imamı Mehmet Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İmam Keskin’in duası ile başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunması ile devam ederken burada konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Teymur, farklı dinlere mensup birçok vatandaşın Mersin'de buluştuğunu söyledi. Dinler arası hoşgörü üzerine kurulan ilişkilerin devam etmesi dileğinde bulunan Teymur şöyle dedi:

"Bugün idrak etmiş olduğumuz mübarek Kurban Bayramı’nı başta Mersinli aziz hemşerilerimiz, yüce milletimiz ve İslam alemi olmak üzere en samimi dileklerimizle kutluyoruz. Diliyoruz ki bütün dünya için barışa huzura bereketli ve hayırlı olan her şeye vesile olsun. Arakan’daki kardeşlerimize uygulanan insanlık dışı zulmü büyük bir nefretle kınıyoruz. Diliyoruz ki insanlık ailesi, uluslararası kuruluşların vicdanları artık bu konuya daha çok sesiz kalmaz. Dileklerimiz, bu kuruluşlar ve ilgili ülkeler tarafından duyulur. Orada yaşanan insanlık dışı acılara son verilme konusunda girişimlerde bulunulur."

İtalyan Katolik Rahibi Hindistanlı Dondu da, dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı. Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kuran-ı Kerim okudu.

4)YAKIT DEPOSUNDA UYUŞTURUCU SEVKİYATI

ANTALYA'da bir otomobilin yakıt deposunda, alüminyum folyoya sarılıp presle sıkıştırılmış 15 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu bölgesinden gelen bir otomobilde uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı. Otomobili takibe alan polis, Antalya'nın Aksu İlçesi'nde operasyonla otomobili durdurdu. Otomobildeki E.E. ve F.D. gözaltına alınırken, otomobil Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.

Otomobilde arama yapan polis, aracın yakıt deposuna gizlenmiş, alüminyum folyoya sarılıp presle sıkıştırılmış 15 kilo esrar ele geçirdi. Toz esrarı kent merkezinde 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtacakları belirlenen 2 şüpheli, folyoya sarılı esrarın yakıt deposu içinde koku yaymayacağını düşündükleri için bu yönteme başvurduklarını belirtti.

Diğer yandan Muratpaşa İlçesi'nde bir eve operasyon düzenleyen polis, 128 gram esrar ile 28 ekstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

5)KÜTAHYA'DA 3 PKK ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

KÜTAHYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Adil S. ile kardeşi 22 yaşındaki A.S. ve amcasının oğlu 23 yaşındaki E.S. adliyeye sevk edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan Batman 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı bulunan ve PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen Adil S.'nin kaldığı 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki apartman dairesine dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda Adil S. ile aynı evde kalan kardeşi A.S. ve amcasının oğlu E.S. gözaltına alındı.

Götürüldükleri Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan Adil S. silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan, A.S. ile E.S. de terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

