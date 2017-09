DHA YURT BÜLTENİ-17

1)KARS'TA HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

KARS'ın Kağızman İlçesi'nde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 5 terörist ölü olarak ele geçirildi. Vali Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman İlçesi Çemçe Madur bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığını söyledi. Hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Vali Doğan, Nisan ayından itibaren bölgede aralıksız devam eden operasyoda bugüne kadar 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edidildi.



ANTALYA' DA DOLU YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI



Antalya Konya karayolunda Akseki yakınlarındaki Alacabel mevkiinde saat 15.00 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Yolda biriken dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekince durmak zorunda kaldı

Nohut büyüklüğündeki dolu yağışı yaklaşık yarım saat sürdü



BAKAN AĞBAL, AŞK-I NEBİ HİLYE-İ ŞERİF SERGİSİ'Nİ AÇTI

Kurban Bayramı içim memleketi Bayburt'ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkeze bağlı Gökçedere Beldesi'nde partisinin teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Ağbal vatandaşlar ve partilerin bayramını kutladı. Siyasetçiler olarak kendilerinin Bayburt'a ve Türkiye'ye borçları olduğunu belirten Ağbal, siyaseti hizmetkâr anlayışı içerisinde bir parti olduklarını söyledi. Burada esnafı da gezerek bol kazançlar dileyen Bakan Ağbal, daha sonra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ile birlikte Demirözü ilçesine gitti. Bakan Ağbal ve beraberindekiler Demirözü ilçesinin Beşpınar Köyünde iş adamı Kenan Yavuz'un kurduğu Kenan Yavuz Kültürevi'nde organize edilen, 'Aşk-ı Nebi Hilye-i Şerif Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

'BUNU HEP BERABER YAPACAĞIZ'

Açılış töreninde konuşan Bakan Ağbal, Bayburt'un kadim bir şehir olduğunu belirterek "Önümüzdeki dönemde bu tür mekanların, uğrak noktaların sayısının artması Bayburt'un kültür ve sanat merkezi olması noktasında önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bunu hep beraber yapacağız. Emirle talimatla yapılacak bir iş değil. 'Şuraya bir devlet memuru dokunsun.' desem, burayı berbat eder ama burada gönlünü ortaya koyan, nakşeden bir anlayış var. Biz bu anlayışı ancak sivil toplumun içinden üretebiliriz" dedi.

TARİHİ DOKUYA ASLINA UYGUN RESTORE

Kentteki tarihi yapıların da en kısa zamanda ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizen Bakan Ağbal "Tarihi dokuları aslına uygun restore edeceğiz. Bu yapılar çok farklı amaçlarla kültür ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra kafe, restoran olarak da kullanılabilecek mekânlara dönüştürülmeli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Ağbal ve beraberindeki protokol üyeleriyle kurdele keserek tespih ve hilye-i şeriflerden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası Bakan Ağbal, 30 tespih ve 25 hilye-i şerifin yer aldığı ve 5 Eylül'e kadar açık olacak olan sergiyi gezdi, eserleri inceledi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ KAHRI PERİŞAN OLACAK'

Serginin ardından Bakan Ağbal Aydıntepe ilçesine geçerek burada vatandaşlarla buluştu, partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret etti. Burada konuşan ve Türkiye'nin güçlü politikaları olduğuna işaret eden Bakan Ağbal şöyle konuştu:

"Türkiye bugün Suriye’de, Irak’ta olan meselelerde 'Arkadaş Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak bundan sonrada onu yaparız' diyebilir miydi? Eskiden dış politika böyle miydi? Eskiden bize 'otur' derdi otururduk, 'kalk' derdi kalkardık. Değil mi? Şimdi söz söyleyen sözü dinlenen, sözü her noktada kabul gören bir Türkiye var. Bunun mimari Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, Allah ondan razı olsun, uzun ömürler versin. Cumhurbaşkanımızda her zaman ne der, 'Biz gücümüzü halktan alıyoruz' O açıdan milletiyle barışık bir devlet, milletinden güç alan bir hükümet ve siyaset var. Onu inşallah her yerde hep beraber büyüteceğiz. Önümüzde çok önemli bir dönem var. 2019 mahalli idare seçimleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimleri var. O süreçte hep beraber hareket edeceğiz. Daha da büyüyeceğiz daha da güçleneceğiz. Türkiye'de bu içerideki PKK, FETÖ terör örgütü DHKP-C adını saymadığımız birçok terör örgütleri kahrı perişan olacak. Dışarıda da bu etrafımızda oynanan oyunların hepsini Türkiye olarak bozacağız"

Bakan Ağbal daha sonra ilçede bir çayocağında vatandaşlarla bir süre oturarak sohbet etti, kendilerinin sorunlarını dinledi.



KAMYONET UÇURUMA YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında, Aksu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Osman Köroğlu idaresindeki 54 RL 469 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yuvarlanarak ters dönen kamyonette sıkışan 4 kişi itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Osman Köroğlu ve eşi Nazife Köroğlu'nun öldüğü belirlenirken, oğulları Ömer Köroğlu ve araçtaki Erdi Ark ağır yaralı olarak Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan 2 kişi ralı ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren çiftin cenazeleri ise Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANGINDA KULLANILMAZ HALE GELDİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde seyir halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Andırın-Kahramanmaraş karayolunun 35'inci kilometresindeki Yenicekale mevkiinde meydana geldi. Hıdır Kayran yönetimindeki 46 F 4969 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kayran, hemen aracını sağa çekip itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Andırın Orman İşletme Şefliği'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

KAYIP KADIN GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU

SİVAS'ın Yıldızeli İlçesinde dün kaybolan 38 yaşındaki Mevruş Deveci yakındaki bir gölette ölü bulundu. İlçeye bağlı Akçalı Köyü'nde yaşayan Turan Deveci ile 1.5 ay önce evlenen Mevruş Deveci dün sabah saatlerinde evden çıktı. Bir süre evine dönmeyen Deveci'nin yakınları telaşlanarak köyde aramaya başladı. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Son olarak köy yakınındaki Kapıköyü Göleti kenarında görülen Deveci'yi bulmak için jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve köylüler bir süre Deveci'yi gölet kenarında aradı. Suya girip boğulmuş olabileceği şüphesi üzerine olay yerine Sivas İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri çağrıldı. AFAD dalgıçları tarafından gölet içinde yaklaşık yarım saat süren aramaların ardından Mevruş Deveci'nin cansız bedeni suda bulundu. Göletten çıkarılan kadının cansız bedeni Yıldızeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Mevruş Deveci'nin iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı olduğu, eşinin de aynı nedenle bir süredir Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

JANDARMADAN DRONELİ DENETİM

ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, hayvan pazarı ile mezarlıkta droneli denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilk olarak Seyitgazi yolunda Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda drone ile denetim yaptı. Jandarma ekipleri daha sonra Muttalip Emirler Mahallesi yakınlarına kurulan hayvan pazarını drone ile havadan denetledi. Ekipler dronenin tespit ettiği hayvan satıcıları ile müşteriler arasındaki bir tartışmayı pazar içerisindeki jandarma timine bildirerek kavgaya dönüşmeden önledi.

Jandarmalar, hayvan pazarında sahte paralarla dolandırıcılık olayının gerçekleşmemesi için de hem hayvan satıcılarını hem de pazara gelen vatandaşları uyardı.

ADIYAMAN'DA BAYRAMLAŞMA

ADIYAMAN'da, protokol üyeleri şehitliği ziyaret edip, vatandaşlarla bayramlaştı.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili ve Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Davut Kulalar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, STK temsilcileri şehitliği ziyaret etti.

Şehitliklere karanfil bırakan protokol üyeleri Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü’nün Kuran-ı Kerim okumasının ardından dualar ederek şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Şehitlik ziyaretinin ardından protokol üyeleri Mimarsinan Parkı nikah salonunda vatandaş ile bayramlaşma törenine katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, bayramların beraberlik ve paylaşma açısından önemli olduğunu söyledi. Vali.Kalkancı, dün kentte yaşanan terör saldırısını da kınayarak, "Dün 3 çakal Adıyaman- Çelikhan yolunda uyduruk bir bomba patlattı. Hiç bir şey yapamadı. Ama basında Adıyaman’da vahşi saldırı diye yer aldı. Biz bir yıl çalışalım şu adamların yaptığını bir yılda silemeyiz. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırız" dedi.

HIRVAT GENÇ MÜSLÜMAN OLDU

ALMANYA'da yaşayan Bojan Branko adlı Hırvat genç, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Müftülük binasında, Müftü Hüseyin Aksoy'un makamında yapılan ihtida merasimi ile Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak için Tavşanlı İlçe Müftülüğüne müracaat eden Bojan Branko için ihtida töreni düzenlendi. Müslümanlığa geçtiği için mutlu olduğunu belirten Hırvatistanlı Bojan, İslamiyet ile huzur bulduğunu ifade etti. Daha önceleri hiçbir dine mensup olmadığını dile getiren Hırvat genç Bojan Branko, Almanya'da tanıştığı Tavşanlılı nişanlısının yaşantısından etkilendiğini ve Müslümanlığı araştırdığını ve ardından kararını verdiğini belirtti.

Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy ise Müslüman olan Hırvat genci tebrik ederek şöyle konuştu:

"Müftülüğümüzde güzel bir olaya şahit olduk. Peygamber efendimiz buyuruyorlar 'Bir kimsenin eliyle bir kişinin Müslüman olması, o kişi için Dünya ve Dünya'nın içindekilerden daha değerlidir'. İlçemize bağlı Tepecik Beldesi sakinlerinden kardeşimizin Almanya'da ikamet eden komşuları Hırvatistan vatandaşı olan Bojan kardeşimiz nişanlandı. Daha sonra Müslümanlığı tercih etti. Kendisi müftülüğümüze gelerek başvuruda bulundu. Bizler de kendilerine dinimizin güzellikleri ile bilgiler verdik. İman esasları konusunda bilgilendirdik. Başkanlığımızın Kur'an- ı Kerim ve ilmihal kitaplarını, dinimizi anlatan kitapları hediye ettik. Ayrıca Müftülüğümüzce, başkanlığımızın formatında düzenlenmiş olan ihtida belgesini kardeşimize takdim ettik ve dua ettik. Duamız bütün Müslümanlara, duamız bütün insanlığa, rabbim bizleri hidayetinden ayırmasın. Dalalete düşmüş, hidayet yollarını bulamamış kullarına da rabbim bir an önce hidayet yolunu göstersin."

Yapılan merasim sonrası müftü Hüseyin Aksoy Hırvat gence ihtida belgesini verdi.

