DHA YURT BÜLTENİ-17

1)ADIYAMAN'DA ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA (1)



ADIYAMAN'da, askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi.

Olay, saat: 17.30 sıralarında Adıyaman- Çelikhan karayolunun 12'nci kilometresindeki Kuyucak yol ayrımında meydana geldi. Menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patladı. Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü ile sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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ADIYAMAN, () -

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2)KURTARLAR SÜRÜYE SALDIRDI, 80 KOYUN TELEF OLDU

ERZİNCAN'ın Tercan İlçesi'ne bağlı Güvenlik Köyü'nde sürüye saldıran kurtarlar, 80 koyunu telef etti.Olay dün akşam köye birkaç kilometre uzaklıkta meydana geldi. 45 yaşındaki Davut Boz'a ait koyun sürüsü otlatılmak üzere yaylaya götürüdüldü. Karanlığın çöktüğü sırada koyun sürüsü kurtların saldırısına uğradı. Saldırıda sürü içerisindeki 80 koyun telef oldu. Binlerce lira zarara uğradığını söyleyen Boz, "Kurt bölgede çok. Yasak olduğu için hiçbirine dokunamıyoruz. Şimdi zararımı kim karşılayacak? Her biri 5-6 bin lira olan koyunlarımın parasını kimden alacağım? Çok şükür ki insanlara saldırmamış" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dere kenarında kurtların telef ettiği koyunlar

-Vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,()

(SÜRE: 48 SN BOYUT:48 MB)

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3)BABA VE OĞLU BU ARAÇTAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan refüje çarparak sürüklendikten sonra yaklaşık 40 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı. Kazada şans eseri hafif şekilde yaralanan sürücü 19 yaşındaki Eray Kekin ve yanında bulunan babası 47 yaşındaki Can Kekin, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp çağrılan ambulansla hastaeneye kaldırıldı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu üzerindeki Bahçeköy Sapağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nden Keşan'a giden Eray Kekin yönetimindeki 34 YB 1516 plakalı panelvan, Bahçeköy Sapağı'nı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarptı. Refüjün üzerine çıkarak 10 metre sürüklenen araç, yaklaşık 40 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı.

Emniyet kemerleri takılı olan ve hafif şekilde yaralanan sürücü Eray Kekin ile yanındaki babası Can Kekin, hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak, anayola tırmandı. Baba ve oğlu, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şarampole devrilen araç

-Şarampol genel gör.

-Refüj ve araçtan kopan parçalar

-Refüjden aşağı bakanlar

-Anayol ve akan trafik

-Detay gör.

(SÜRE: 03.43 - BOYUT: 118 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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4)İŞADAMLARINI BORÇLANARAK DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİ YAKALANDI

KAYSERİ'de özellikle işadamlarına borçlanıp ödeme yükümlülüğünü ihlal ederek, bu kişileri mağdur eden, 3 ayrı suçtan hakkında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Asayiş Şubi Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, işadamlarına yüklü miktarda borçlanan ancak borcunu ödemeyerek onları mağdur eden Şaban Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı. Şaban Ö'nün, polis tarafından arandığını bildiği için başkası adına araç kiraladığını belirleyen ekipler, zanlının bu araçla, merkez Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde dolaşırken operasyon düzenledi. Yakalanan zanlı, polisteki sorgusunun ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ )

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