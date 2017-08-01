DHA YURT BÜLTENİ - 17

Kilis'te zincirleme kaza: 9 yaralı

KİLİS'te, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kilis-İslahiye karayolunun Palateli kavşağında meydana geldi. Doğan Arslan yönetimindeki 27 ATF 11 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Ali Tekin'in kullandığı parke taşı yüklü 79 DE 442 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kontrolden çıkan traktör, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 U 6968 plakalı TIR'a çarparak durdu. Kazada traktör sürücüsü Ali Tekin, hatif ticari aracın sürücüsü Doğan Arslan ile bu araçta bulunan Medine Gezer, Ramazan Gezer, Muhammed Mustafa Gezer, Merve Gezer, Emine Gezer, Yağmur Nisa Gezer ve Ahmet Atmaca yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan ve uzun araç kuyruğunun oluştuğu Kilis-İslahiye karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan araçlar

- Araç yoğunluğu

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

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Sulama kanalına düştü, ölümden döndü

ADANA'da alkollü olduğu için dengesini kaybedip sulama kanalına düşen kişi, suya atlayan çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Namık Kemal Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, suya atlayıp hemen çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, konuşamayacak derecede alkollü olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan 55 yaşlarındaki erkek kişiyi, ilk müdahalenin ardından tedavi için Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bir miktar su yuttuğu ve hayati tehlikesi bulunmayan kişinin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sulama kenarında yatan kişiye sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Kanaldan çıkarılan kişinin sedyeye bindirilişi

- Sedyeyle ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

Süre: 01.19 - Boyut: 80 MB

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ / ADANA,()

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Düğünü kana buladılar

AYDIN'ın İncirliova İlçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup bir düğünde karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Acarlar Mahallesi'ndeki bir düğünde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Düğüne eğlenmeye gelen A.Ö. ve E.Y. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen Erkan K., Özgür A., Kazım A. ve Bayram G. arasında kavga çıktı. Çıkan kavga kısa sürede büyüdü. A.Ö. ile E.Y. yanlarında getirdiği bıçaklarla Erkan K., Özgür A., Kazım A. ve Bayram G.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgada bıçaklanan 4 kişiden akan kanlar sandalyelere bulaşırken, düğüne gelen davetliler arasında panik yaşandı. Sokakta yapılan düğündeki davetliler ise dağıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aydın'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Özgür A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan A.Ö. ve E.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

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Konya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

KONYA'da para karşılığı anlaştıkları erkeklerle ilişkiye girdikleri öne sürülen 13 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınların, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık caddeleri ile Meram İlçesi Furkan Dede caddesine çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından harekete geçen polis, düzenledikleri operasyonla 13 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar hakkında işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kadınların caddelerde yakalanması

- Kadınların ekip araçlarına bindirilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

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Bolu'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BOLU’da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Emir Günenç ağır yaralandı. Hayati tehlikesi süren gencin, ağabeyi İshak Günenç’in, 5 yıl önce geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 49 yaşındaki Emrullah Gültekin yönetimindeki 34 NZ 704 plakalı kamyon, kavşaktan geçiş yapan Emir Günenç’in kullandığı 14 GB 776 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü genç, ağır yaralandı. Günenç, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Kafatasında çatlak bulunması nedeniyle hayati tehlikesi devam eden Günenç, ameliyata alındı. Kazanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kamyon sürücüsü Emrullah Gültekin de ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AĞABEYİ TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Öte yandan Emir Günenç’in ağabeyi İshak Günenç’in 5 yıl önce 18 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Motosiklet tutkunu gencin 20 gün önce sattığı motosikletin fotoğrafını sosyal medya hesabından ‘Allah kaza bela vermeden binmek nasip etsin yeni sahibine hayırlı olsun’ notuyla paylaştığı görüldü. Günenç’in kazayı bir arkadaşına ait olan motosikletle geçirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan motosiklet ve kamyonun görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri

-Emir Günenç’in fotoğrafları

-Detaylar

Süre: 01.29 - Boyut: 47.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

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Şarampole devrilen 30 tonluk kepçenin altında can verdi

KAYSERİ'nin Sarıoğlan İlçesinde yol yapımında çalışırken şarampole yuvarlanan kepçe operatörü 27 yaşındaki Sercan Tuncar hayatını kaybetti.

Sarıoğlan ilçesi Muratbey köyündeki yol yapımında kepçe operatörü olarak çalışan Sercan Tuncar, aracın kontrolünü kaybedince yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Tuncar, ters dönen tonlarca ağırlığındaki kepçenin altında kaldı. Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından hayatını kaybeden Sercan Tuncar'ın cansız bedenini 30 tonluk kepçenin altından çıkardı. Tuncar'ın cesedi Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,()

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16 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor

KONYA'nın Çumra ilçesinde 16 yaşındaki Emre Büyükgüler'den 3 gündür haber alınamıyor. Son olarak Çarşamba kanalı kenarında görülen gencin bulunması için kanala giden su yollarını kapatılıp, sabah saatlerinde dalgıçlar tarafından arama çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren çocukları Emre Büyükgüler'dan haber alamayan aile bireyleri, polise kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri tarafından aranmasına rağmen Büyükgüler'den 3 gündür haber alınamadı. Emre Büyükgüler'in en son Çarşamba kanalının kenarında görüldüğü bilgisini alan ekipler, gencin kanala girip, boğulma ihtimaline karşın kanala gelen su yollarını kapattı. Sabah saatlerinde dalgıç ekipler tarafından kanalda arama çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Tolga YANIK / KONYA,()

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Aydın'da kardeş kavgası: 1 ölü

AYDIN’ın Efeler İlçesinde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada Ali İhsan Gülfidan hayatını kaybetti.

Olay, Kocagür Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Ali İhsan Gülfidan (40), eşiyle tartışan kardeşi Mahmut Gülfidan'ı (35) sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada iki kardeş birbiriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mahmut Gülfidan ağabeyini bıçakla yaraladı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülfidan'ı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gülfidan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahmut Gülfidan jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

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Polisten kaçan sürücü sivil polis aracına çarptı: 4 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan otomobil, bir sivil polis aracına çarparak takla attı. Kazada alkollü olduğu tespit edilen 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Dallıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri, Faruk S. (30) yönetimindeki 07 ANT 25 plakalı otomobili durdurmak için otomobili takip etmeye başladı. Takip edildiğini fark eden Faruk S., polisten kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından, otomobil Dallıca Mahallesi'nde bir sivil polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yandaki elektrik direğine de vurduktan sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü Faruk S. ve otomobilde bulunan Mahmut B. (16), Ersin Y. (14), ile Anik A. (23) olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü oldukları belirtilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: NAZİLLİ(Aydın),()

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