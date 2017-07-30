DHA YURT BÜLTENİ-17

Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı



ADIYAMAN'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri 2 aylık bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolundaki Kuruçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Eyüp Kucak yönetimindeki 02 KK 798 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Yoldaş idaresindeki 23 FN 922 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammed Demir, Tuncay Yoldaş, Aysel Yoldaş ve 2 aylık Mehmet Yoldaş isimli bebek yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT / ADIYAMAN, ()

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Kilis'te Türk ve Suriyeli kadınlara meslek edindirme kursu

Kilis’te, Türk ve Suriyeli kadınlara yönelik hizmet verecek Hanımeli Kadınlar Meslek Edindirme Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ evlerinde Kilis Belediyesi'nin öncülüğünde Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği’nin desteğiyle Hanımeli Kadınlar Meslek Edindirme Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Törene; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Zeynep Gülgün Gündüz ve davetliler katıldı.

Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis'in, insanlığın, iyilikseverliğin, kardeşliğin, misafir severliğin destanını yazdığını belirterek, "Bu destanı yazarken, yanımızda olan içinde insan sevgisi olan, bizim yaptığımız fedakarca çalışmalara ev sahipliğine destek çıkanlara teşekkür ediyorum. Elbetteki Kilis bu yükün altından tek başına kalkar, bugüne kadar kalktı. Bunlar bizim için hanemizdeki evlatlarımızdan, büyüklerimizden farklı değil, bu kardeşlerimize biz elimizden geleni yapıyoruz. 6 yıldır, bu çalışmalarımıza samimiyetle duran tek gayesi insanlara, hizmet vermek onların dertlerini acılarını bir nebze olsun, hafifletmek isteyen, sivil toplum kuruluşlarımızı da her zaman yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise, Suriye'de devam eden vahşete karşılık Türkiye'nin sığınmacılara kucak açtığını ifade ederek, "Bize gelenlere kucak açan, yardıma muhtaç olanlara sevgi, köprüsüyle, merhamet köprüsüyle, insanlık var olduğundan beri, doğuşumuzdan beri getirdiğimiz en büyük sevgi ve merhametle davranacağız. Bunu da bütün dünya görüyor, duyuyor. Bir ensar şehir olduğumuz gibi, kendi içimizde de biz yoksulları, yardıma muhtaçları, koruyoruz, gözetiliyoruz" diye konuştu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da, Kilis’in 6 yıldır Suriyelilere yaptığı yardım ve iyilikler ile destan yazdığını söyledi.

Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Zeynep Gülgün Gündüz de, uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye hizmet etmeye geldiğini aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan merkez gezildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açılışa katılanlar

- Saygı duruşu ve İistiklal Marşı'nın okunması

- Konuşmalar

- Merkezin açılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS, ()

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Denizli'de 5 hektar ormanlık alan kül oldu



DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar ormanlık alan kül oldu. Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kabaağaaç Mahallesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alanda yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, havadan da 4 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. 5 hektarlık ormanlık alan yandı. Söndürme çalışmalarında, havadan 4 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağıyla ve çok sayıda arazöz ve itfaiye çalışanıyla müdahale ettik. Yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz somut bir veri yok. Detaylı incelemeyi soğutma çalışmasının ardından yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın bölgesinden görüntü

- Uçak ve helikopterlerden görüntü

- Soğultma çalışmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Otomobilin çarptığı genç yaralandı



ŞANLIURFA’da, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Muhammed Derin, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Uçaksavar Köprülü kavşağı yanında meydana geldi. Muhammed Derin’e, yolun karşısına geçmeye çalışırken Hüsamettin T. yönetimindeki 34 UU 2701 plakalı otomobil çarptı. Sürücü Hüsamettin T., çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Derin'i, otomobiliyle yakında bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Derin, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle ambulansla hastanenin ana binasına sevk edildi. Tedaviye alınan Derin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, sürücü Hüsamettin T. ise Yenişehir Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin acil servisi

- Yaralı çocuğu acil servise konulması

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, ()



