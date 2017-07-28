DHA YURT BÜLTENİ - 17

Gaziantep'te FETÖ operasyonuna 4 tutuklama



GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphellier, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: GAZİANTEP, () -

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Van'da



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, geldiği Van'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ile birlikte akşam saatlerinde Van'a geldi. Askeri birlikte incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, Valiliği ziyaret etti. Vali Murat Zoroğlu ile basına kapalı yapılan yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra kentten ayrıldı.

Haber: Orhan AŞAN/VAN, () -

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Çanakkale'de kaçakları taşıyan yat battı, faciadan dönüldü

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçakları taşıyan yelkenli yat battı. Yattaki 39 kaçak kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, olayla ilgili organizatör olduğu düşünülen 5'i Ukrayna uyruklu, 2'si Türk, 7 kişi gözaltına alındı.

Akvaryum Koyu açıklarında bugün saat 15.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 39 kaçağı taşıyan 'Doğanay' isimli yelkenli yat, pervanesine halat dolanınca sürüklenmeye başladı. Yat, koydaki kayalıklara çarpıp su alırken, içindekiler kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yat da kısa süre sonra suya gömüldü.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan 39 kaçağı yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, batan yat ile olaydan bir süre önce açıkta yan yana gelerek irtibat kurduğu belirlenen 11 metre uzunluğundaki 'Voyager' adlı yelkenli yatın peşine düştü. Ekipler, durdurup Bozcaada İskelesi'ne getirdiği yattaki 3 Ukraynalıyı, organizatör olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı. Akvaryum Koyu Sahili'ndeki aramalarda da 2 Ukraynalı ile Bozcaada'dan feribota binerek Geyikli İskelesi'ne kaçtığı belirlenen 2 Türk de yakalandı.

Yelkenli yatın batma anı ise Burak Bal adlı kişi tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Burak Bal, "Yat Akvaryum Koyu önünden geçiyordu. Pervanesine halat dolanmış. Kontrolden çıkıp burundaki kayalıklara çarptı. O sırada tekne delinmiş. İçindekiler hızla inmeye başladı. Ben de teknede başka kimse olup olmadığını kontrol ettim. Başka kimse yoktu. Kısa süre sonra da yelkenli yat tamamen suya gömüldü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Voyager isimli yelkenli yattan görüntü

- Mültecilerin karada jandarma ve polis tarafından kovalanarak yakalanmasından görüntü

- Vatandaşın cep telefonu ile çektiği yelkenli yatın batma anından görüntü

Haber-Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale), ()

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Başkanın koruması ve şoföründen esnafa meydan dayağı



UŞAK Belediye Başkanı Ak Partili Nurullah Cahan’ın koruma polisi ile makam şoförü, esnafa meydan dayağı attı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, koruma polisi ve şoför ‘başkana küfür etti’ iddiasında bulundu, esnaf ise 'başkanın elini sıkmam' dediği için darp edildiğini söyledi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İslice Mahallesi Adaş Sokak’ta meydana geldi. İstanbul Düğün Salonu’nda nikah kıyan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın çıkışta önünden geçtiği tekel bayisinin işletmecisi 60 yaşındaki Mehmet Otur, iddiaya göre küfretti. Koruma polisi H.U. ile makam şoförü S.S. küfrü duydu. Başkan Cahan, salondan yaya olarak Tiritoğlu Parkı’na geçerken, makam aracını belediyeye bırakan koruma polisi H.U. ile şoför S.S., yaya olarak Mehmet Otur’un işyerine geldi. Taraflar arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada, koruma polisi H.U. ve şoför S.S., Otur'u tekme ve yumruklarla yerlerde sürükleyerek dışarı çıkardı. Buradada devam eden kavgayı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve KOAH hastası olan Mehmet Otur'un ellerini kelepçeleyip, H.U. ve şoför S.S. ile birlikte polis merkezine götürdü. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kafası ve vücuduna ciddi darbeler alan Otur, doktor raporu aldı.

'BAŞKANIN ELİNİ SIKMADIM DİYE DARP EDİLDİM'

Olayı mikrofonlarına anlatan Mehmet Otur, “Akşam işyerimde bağlama çalarken, tanımadığım iki kişi gelerek, Belediye Başkanı'nın düğün salonunda olduğunu, çıkışta esnafla istişare edeceğini söyledi. Ben de ‘Sakın ha arkadaşım, ben tanımadığım, bilmediğim kişiyle görüşmek istemiyorum’ dedim. Biraz terslenip gittiler. Aradan bir saat sonra işyerime Başkan'ın koruması yanında iki kişi ile gelerek, ‘Sen belediye başkanının yanında nasıl bizim onurumuzu ayaklar altında alırsın. Neden başkana küfrettin?’ dedi. Ben neden küfür edecekmişim deyince, bana 'Sen DHKP-C’li misin?' diyerek kafa attı, denk getiremeyince ben ona kafa attım, ardından da ben polisim diyerek silahını çıkardı. Ardından tekme ve tokatlarla beni işyerimden yerlerde sürüyerek sokağa çıkardılar. Sokakta da şiddetleri bitmedi. Madem böyle bir konu var, memlekette polis var. Şikayet edersiniz gelir alırlar. Bunlar kendileri gelip saldırıyor. Bu nasıl adalet?" dedi.

Aldığı darbeler sırasında ağzındaki implantı ve protezi kırılan Otur, “Yüzüme, çeneme, kasıklarıma ve boğazıma çok sayıda darbe aldım. Savunmasız haldeyken yerde bile tekmelediler. Ağzımdaki implant ve protezim kırıldı. Boğazımda ve vücudumda çok sayıda darp izi mevcut. Olayın ardından polis ekip otosu geldi. Beni ve diğerlerini aynı ekip otosuna bindirdiler ve ekip otosunda dahi aynı kişilerin saldırısına maruz kaldım. Devletin korumasında, devletin otosunda darp edildim. Karakolda her ikisinden de şikayetçi oldum. Ben karakoldayken de işyerim açık kaldı. İşyerimden neler alındı, neler kayboldu bilmiyorum" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kavga an, saniye saniye civardaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Belediye Başkanı'nın koruma polisi ve makam şoförü yaya olarak işyerine geldiği, bir süre sonra da Otur ile tartıştığı görülüyor. Ardından işyerinde yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Esnafı arasına alan ikili, tekme ve yumruklarla yer düşürüp, sürüyerek dışarıya çıkarıyor. Çıkarırken de tekmelemeyi sürdürüyor. Yerde savunmasız yatan esnafa sokakta da şiddet uygulayan ikiliyi ayırmak isteyen vatandaşlar, başarılı olamıyor.

BELEDİYE: ŞAHSA YÖNELİK ŞİDDET UYGULANMAMIŞTIR

Uşak Belediyesi yaşanan olayla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan 27.07.2017 tarihinde bir düğün törenine katılmıştır. Başkanımız düğünden çıktıktan sonra saat 22.00 sularında makam şoförü ile koruma polisine “Siz araçla geçin, ben yaya olarak İsmetpaşa Caddesi’ndeki Tiritoğlu Parkı’na geçeceğim’ diyerek yaya olarak Annaç Sokak’tan İsmetpaşa Caddesi’ne geçmiştir. Bu sırada Başkanımıza araçta bulunan belediye görevlisi bir personelimiz eşlik etmiştir. Bu sırada makam aracında bulunan koruma polisi ve şoförün duyacağı şekilde bir tekel bayinin sahibi olan Mehmet Otur isimli şahıs, Başkan Nurullah Cahan’ın arkasından ağıza alınmayacak küfürler savurmuştur. Emniyet Koruma Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın korumalığını üstlenen görevli polis memuru; hakaretler yağdıran Mehmet Otur isimli şahsın yanına giderek sözlü bir şekilde uyarmıştır. Ancak şahıs, hem belediye başkanımıza hem de polis memuruna küfürler etmeye devam ettiği gibi eline aldığı demir sopa ile polis memuruna saldırmıştır. Bu saldırı sonucunda görevli memur sağ bacak, omuz ve sağ kolundan yaralanmıştır. Şahsın fiziksel müdahalelerini engellemek için görevli memur, şahsı yere yatırmak zorunda kalmıştır. Bu sırada şahsa yönelik herhangi bir şiddet uygulamamış ve çağırılan polis aracı gelene kadar kaçması engellenerek görevli polislere şahıs teslim edilmiştir. Çağırılan polis aracının gelmesi üzerine şahıs, emniyet güçlerince kelepçelenerek emniyete götürülmüştür. Bu esnada şahıs, tehditlere ve küfürlere devam etmiştir."

TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATTI İDDİASI

Yapılan açıklamada ayrıcı Mehmet Otur'un terör örgütü lehine de sloganlar attığı öne sürülerek, "Terör örgütü lehine sloganlar attığı da etraftaki kişilerce duyulmuştur. Terör propagandası yapan şahsın, DHKP-C mensubu olabileceği üzerinde duruluyor. Şu an da polis tarafından sorgusu devam ediyor" dendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerasına yansıyan kavgadan görüntü

- Mehmet Otur'la röp.

Haber: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () -