DHA YURT BÜLTENİ-17 

'Drakula’nın tehdit ettiği fındık dallarını yakıp, imha ediyorlar

Trabzon’da dadandığı bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin hızla yayılmasının önüne geçemeyen üreticiler, iş makineleri eşliğinde söktükleri fındık bahçelerini yakarak önlem alıyor.?

Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin ‘Drakula’ lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Karantinaya alınan bölgede ilaçlama çalışmaları da sürüyor.

OYUKLAR AÇIP, DALLARI KURUTUYOR

2014 yılından beri musallat olduğu fındık bahçelerine zarar veren böcek, son günlerde ise Akçaabat ve Ortahisar ilçelerine yakın olan Mağmat boğazı mevkiinde bazı fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde görülmeye başlandı. Hızla yayılan ve biyolojik mücadelenin sürdüğü böcek türü, kök kısmına yakın noktalardan oyuklar açıp larvalarını bıraktığı fındık dallarının kısa sürede kurumasına yol açıyor.

ÜRETİCİYE TAZMİNAT DESTEĞİ

'Turunçgil Uzun Antenli Böcek ile mücadelede Cumhurbaşkanlığı ise, yayınladığı kararname ile fındık üreticilerine tazminat verme kararı aldı. 24 Ekim 2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan kararda, Maçka ilçesinde 4 mahallede fındık üreticilerine tazminat ödenecek. Kararnamede, "Karantina zararlısı olan ve ilçemiz fındık bahçelerinde zarar veren Turunçgil uzun antenli böceği ile bulaşık alanlarda mücadele için eradikasyon (fındık bahçelerinin sökümü) yapan üreticilerimize 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden kilogram başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacaktır’ denildi. Kararnamede ayrıca, bölgede fındık bahçelerinde zararlı böcekle mücadele kapsamında, söküm işlemi yapacak üreticilere, ödenek verileceği belirtildi.

FINDIK AĞAÇLARINI SÖKÜP YAKIYORLAR

Kararnamede de yer alan zararlı böcek türünün hızla yayılmasının önüne geçemeyen üreticiler, iş makineleri eşliğinde söktükleri fındık bahçelerini yakarak önlem almaya başladı. Üreticiler, ilçede birçok bahçede fındık söküm ve yakma işlemini sürdürüyor. Bahçelerinde söküm işlemi tamamlayan üreticiler, zararlı böceğin tespit edildiği fındık dallarını yakarak imha ediyor. Bu sayede üreticiler, böceğin bahçede diğer fındık kökleri ve dallarına dadanmasının önüne geçmeye çalışıyor.

‘BÖCEKTEN UMARIM BU DEFA KURTULURUZ’

Fındık üreticisi Temel Aydın, zararlı böcekten kurtulmak için kendi imkanlarıyla sökme ve yakma çalışması başlattıklarını anlatarak, "Böcek bahçemdeki fındık ağaçlarını kuruttu. Uzmanlar, ilaçlamalar fayda etmeyince 'fındık ağaçları kökünden sökülüp yakılacak' önerisinde bulundular. Şimdi alınan kararla üreticiler destekleniyor. Bende iş makinesini arazime getirdim. 8 dönümlük arazimde fındık ağaçlarını kökünden söküp, ağaçları bahçeden çıkarmadan burada toplayıp yaktık. Ağaçlar yaş olduğu için tutuşmuyor. Onun için de çaba sarf ediyoruz. Böcekten umarım bu defa kurtuluruz. Verilen destekle iş makinesinin bedelini karşılarım belki ama 4 yıl sonra nasıl bir daha burada fındık bahçesi kuracağımı kara kara düşünür oldumö dedi.

‘İLAÇLAMA DEVAM EDECEK’

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Eroğlu da, söküm ve yakma işlemi süren fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. İstilacı böceğin mutlaka yok edilmesi gerektiğini belirten Eroğlu, "Bu böcek, yabancı istilacı bir tür. Yabancı istilacı türlerin mutlaka üzerine gidilmesi ve kökünün toptan kazılması gerekiyor. Türkiye’deki bütün fındık üretimini tehdit ediyordu bu böcek türü. Ve kimyasal ilaçlamaların hiç biri ne yazık ki fayda etmedi. Son çare olarak fındık sökülüp yakılarak imha edilmek zorundaydı. Çünkü bu böcek türü fındığın kök kısmına yerleşerek orada gelişimini tamamlıyordu. Böcek türü ile ilgili mücadele başlatıldı. Bizler de böceğin, bu alanda başka ağaçlara dadanıp dadanmadığı konusunda inceleme sürdürüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fındık bahçelerinden söküm yapılmadan önceki drone görüntüleri (ARŞİV)

-Fındık bahçeleri söküm işlemi yapılmadan önce zarar görmüş fındık ağaçlarından detaylar (ARŞİV)

-Drakula lakaplı böceğinin görüntüsü (ARŞİV)

-Drone ile sökümü yapılmış olan fındık arazisinden görüntüler

-Fındık bahçesinde iş makinesinden detaylar

-Sökülen fındık ağaçlarının yakılmasından görüntüler

-Prof. Dr Mahmut Eroğlu Röportaj

-Fındık üreticisi Temel Aydın röportaj

-Genel Detaylar

Haber: Aleyna KESKİN- Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON ()

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Gece eşini boğarak öldürdü, sabah polisi arayıp teslim oldu



Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Orhan Şahin (47) evde tartıştığı eşi Aslı Şahin’i sopayla dövdükten sonra boğarak öldürdü. Gece Aslı Şahin’i yatağına yatıran Orhan Şahin, ertesi gün polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi.

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir fabrikada çalışan Orhan Şahin, dün gece kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aslı Şahin’i evinde sopa ile dövdü. Orhan Şahin daha sonra eşini boğarak öldürdü. Gece Aslı Şahin’i yatağına yatıran Orhan Şahin bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi. Olay yerine gelen polis, Orhan Şahin’i gözaltına aldı. Aslı Şahin’in aldığı darbelerle vücudunda morluklar olduğu, burnunun kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslı Şahin’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Orhan Şahin’in Aslı Şahin ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden iki, Aslı Şahin ile olan evliliğinden ise bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinin incelemeleri

Cenaze aracından görüntüler

Çiftin fotoğrafı

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi



Balıkesir'in Edremit ilçesinde Suriyelilerin geceleri yatmak için kullandığı öne sürülen tek katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen itfaiye erine arkadaşları müdahale etti.

Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi 186'ncı Sokak'taki tek katlı metruk bir evde yangın çıktı. Suriyelilerin geceleri yatmak için kullandığı öne sürülen evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis çevrede önlem alırken, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye erine arkadaşları tarafından müdahale edildi.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın söndürme çalışmalarından genel ve detay görüntü

-Vatandaş röp.

-Dumandan etkilenen itfaiyeciden detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN- AbdulkadirAYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), ()

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Kaçak moloz dökülen alanda asbeste rastlandı

İzmir’in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılan bölgede, 8 ayrı alandan alınan numunelerden 7'sinde asbeste rastlandı. Mahalle sakinleri, dökümlerin engellenerek önlem alınmasını istedi.

Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde 45 bin metrekarelik tarım alanına kaçak olarak dökülen hafriyat ve molozlarda, halk sağlığını tehlikeye atan asbeste (Beyaz toprak olarak da bilinen, ısıya, aşınmaya, kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri açısından esnek, lifli yapıda kanserojen özelliğe sahip mineral) rastlandı. İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Asbest Çalışma Grubu, Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği'nin talebi üzerine 8 ayrı noktadan numune alarak, bunları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca akredite edilen laboratuvarlarda inceletti. 8 numuneden 7'sinde asbeste rastlandı. Çıkan sonuç, mahallede yaşayanların tepkisini çekti. Yıllardır buradaki moloz dökümlerinin engellenmesi için yerel yönetimlere başvurduklarını, ancak sonuç alamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, artık önlem alınmasını istedi. İSİG Asbest Çalışma Grubu Koordinatörü İş Güvenliği Uzmanı Ali Dinç (36), "Kaçak moloz alanında numune alındı. 8 numune laboratuvarlara gönderildi. Bakanlıkça akredite edilen laboratuvarlarda inceleme yapıldı. Analizler sonucunda 8 numuneden 7'sinde asbest varlığı sabit olarak belirlendi" dedi. Asbestin insan sağlığına ciddi anlamda olumsuz etkilerinin bulunduğunu aktaran Dinç, "Asbest lifi tek bir lif bile olsa vücutta 10 ile 40 yıl içerisinde çeşitli hastalıklara neden oluyor. Asbest lifleri akciğer ve karın zarında birikerek kansere neden oluyor. Sadece asbestten kaynaklanan rahatsızlıklar da var" dedi.

Mahalle sakinlerinden Avukat Naciye Gür (40), "Uzundere Mahallesi buraya çok yakın. Buradaki dernek adına yasal bir başvuruda bulunduk. Mahalle sakinleri olarak yaptığımız başvurularda bize, 'Engel olamıyoruz. Bu durumun önüne geçemiyoruz' diye yanıt verildi. Bu alandan alınan numunelerde asbest tespit edildi. Bunun İzmir halkına zarar vereceğini biliyoruz. Bu durumun ciddiye alınması gerekiyor. Halk sağlığının tehdit altında olduğu gerçeğinin sorumlu idarelerce ciddiye alınması ve bu önlem alınmasını istiyoruz. Alanın kapatılmasını, atık dökümlerinin durdurulmasını, buradaki kaybolan ekolojik dengenin yeniden sağlanmasını, vatandaşlar olarak sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

'KANSER OLMAK İSTEMİYORUZ'

Uzundere Köyü Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür (44) de, şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 yıldır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyeler ve diğer ilgili kurumlara dilekçeler yazıldı. Dilekçelere bugüne kadar yanıt alamadık. Küçük arabalarla geceleri bu bölgeleye hafriyat ve moloz dökümü yapılıyor. Zeytinlikler var burada. Burası tarım alanı. Orman Kanunu'na, Zeytin Koruma Kanunu'na aykırı. Bütün kanunlara aykırı. Bütün aykırılıkların tamamı bu bölgede yaşanıyor. Bölgede, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak atıkların bertarafını ve temizliğinin sağlanmasını istiyoruz."

Mahalle sakinlerinden Göfher Konuk (57) ise, "Bizim burada zeytinliğimiz var. Biz buradaki sağlıksız havayı solumak istemiyoruz. Kanser olmak istemiyoruz. Kanserojen içeren maddelerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Hala buraya hafriyat dökülüyor. Bize ellerini uzatsınlar. Kanser olma korkusu ile zeytinimizi toplayarak yiyemiyoruz" dedi.

Mahallede yaşayan Cemile Türkeli de molozların kaldırılmasını isteyerek, "Bu kötü havayı solumak bizim için çok acı. Çocuklarımızın hiçbir geleceği yok. Tamamen asbestle dolu bir alan. Soluduğumuz tamamen kanser. Bize yardım eli uzanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Moloz döküm sahasından görüntü

- Molozlardan görüntü

- Zeytinliklerden görüntü

- Vatandaşlar ile röp.

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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İlkokul öğrencileri 'kadına şiddet'e dikkat çekti

Bilecik'te Malhun Hatun İlkokulu öğrencileri, kadın cinayetlerine ve kadına şiddete dikkat çekmek için sınıfta dövizler hazırladı.

Malhun Hatun İlkokulu öğrencileri, kadına şiddete dikkat çekmek için sınıflarında etkinlik düzenledi. Öğrenciler hazırladıkları dövizlere 'Hiçbir kadın bir adamın elinde acı çekmemeli, kadına şiddete hayır, kadına şiddet insanlığa ihanettir' yazdı. Çektikleri etkinlik videosunu da sosyal medyada paylaşan öğrenciler, kadına şiddetle mücadeleye destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kız ve erkek çocuklarının ellerindeki dövizler

-Sınıf tahtasının önünde konuşmaları

-Cinayete kurban giden kadınların slaytı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()



