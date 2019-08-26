DHA YURT BÜLTENİ - 17 

Edirne'de kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı

EDİRNE'de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Süloğlu-Lalapaşa yol ayrımında meydana geldi. Muzaffer Kabakbaş yönetimindeki 34 TM 4639 plakalı otomobil, kavşakta Saffet Şahin yönetiminde plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Her iki otomobilin de demir yığını haline dönüştüğü kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza alanından

Yanan araç

Polis ve jandarma detay

Farklı açılardan detay

Hastane tabelası

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı



ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri konvoy akşam saatlerinde Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Şanlıurfa'dan hareket eden, zırhlı araç ve mühimmat yüklü olduğu belirlenen 3 TIR'lık askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy ABD ile oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'ni bulunduğu 3'ümcü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri konvoyun gelişi

- Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Hadi KURT / AKÇAKALE(Şanlıurfa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 katlı binanın çatı katı yandı: 1 kişi dumandan etkilendi



BARTIN’ın Ulus ilçesinde çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

Yangın 23:30 sıralarında ilçedeki Kaldırım Mahallesinde meydana geldi. Adile Arpacık’a ait 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çatı katında oturan Sercan Akgöz (20), dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Akgöz, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çatının alev alev yanması

-Vatandaşların panik anları

-İtfaiye ekiplerin müdahalesi

-112 ekipleri

-Yangından detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kütahya’da şüpheli paketten kireç çıktı

KÜTAHYA’da çocuk parkında şüpheli görülen bir paket, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketten kireç tozu çıktı.

Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi üzerindeki çocuk parkında bir paket görenler polise haber verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp parkın çevresini güvenlik şeridine aldı. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan paketten kireç tozu çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis araçlarından görüntü

-Bombacının fünye koyması

-Patlatılma anı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Polisin baskınında günlük kiralık evde bulunun kız çocuğu intihar etti



DİYARBAKIR'da günlük kiralık evlere yönelik düzenlenen operasyonda polisin geldiğini fark eden kiralık evde kalan 14 yaşındaki N.G. adlı kız çocuğu, 4'üncü kattan atladı. Genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili evde bulunan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, geç saatlerde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amiri ekipleri, kent genelinde günlük kiraya verilen evlerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, ihbar üzerine polis ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki Kurt İsmail Paşa 2'nci sokaktaki bir apartmana operasyon düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği adrese gelen polisleri fark eden günlük kiralık evde kalan N.G., balkonda kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine ola yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan N.G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kız çocuğunun intihar ettiği evde bulunan 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: DİYARBAKIR,()

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Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı



MALATYA'da, iki grup arasında bilinmeyen bir neden çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Arslantepe Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleri ile kardeş olan Muhammet ve Yunus Y., yaralandı. Yaralılar, çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Taha AYHAN / MALATYA,()

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