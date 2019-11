DHA YURT BÜLTENİ - 17

Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı

Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen 'Narko-Kıran 56' operasyonunda 124,5 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 7'si kamu görevlisi 47 kişi gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce Siirt merkezli, Diyarbakır, Batman ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı 'Narko-Kıran 56' operasyonu düzenlendi. 525 kolluk görevlisinin katıldığı operasyonlarda çok sayıda adreste ve arazide yapılan aramada yaklaşık 124,5 kilo uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, cam pipo, kova, enjektör, ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği ve 46 cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, 4 şehirde 7'si kamu görevlisi toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri sürürken, adreslerinde bulunamayan 5 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

Operasyona katılan araçlar

Mahalle arasında zırhlı araçlar

Operasyona katılan ekipler

Evlere yapılan baskınlar

Evlerde yapılan aramalar

Gözaltın alınan şahıslar

Ele geçirilen uyuşturucu

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 271 MB

Haber: Mehmet Yücel DURAK - Kamera: SİİRT,()

Ersoy: Yazın Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, jandarma ve polis özel harekat timleriyle bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı konuşmada, "İnşallah yaza çıktığımızda Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgütün kalmadığı müjdesini hem milletimize, şehitlerimiz ile gazilerimize ve onların yakınlarına, hem de 40 yıldır bu millete muhatap oldukları, maruz kaldıkları bu ıstırapla yüreği yanan milletimizin bütün fertlerine bu müjdeyi vermek inşallah size nasip olacak" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, dün gece saatlerinde Tunceli'ye geldi. Vali Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, jandarma ve polis özel harekat timleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadele büyük başarılar elde edildiğine değinerek, şunları söyledi:

"Amacımız sizlerle birlikte olmak. Canlı olarak göz göze gelerek başarılarınızı birlikte konuşmak. Terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiniz, hepinizin gözlerinden öperim. Tunceli, artık Türkiye'nin en huzurlu kenti oldu. Bu siz kahraman güvenlik güçlerimizin sayesinde oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın selamlarını bizzat sizlere iletmek için buradayız. Başarılarınızı kutluyor, bütün devlet büyüklerimiz. Bugün sizin ulaştığınız kadar başarılı bir noktaya, bugün sizin geldiğiniz kadar güçlü bir noktaya hiç gelememiştik. Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık. 40 yıldır bu coğrafyada görev yapan, insanlar hep eziyet çekti. 40 yıldır tayini bu bölgeye çıkan hiçbir kaymakam, hakim, savcının, subayın, astsubayın, uzmanın, polisin, hemşirenin, doktorun, imamın, ebenin ve öğretmenin anaları geceleri rahat uyuyamadı. Herkesin gözü televizyonda, telefonda oldu. Bu hainler, alçaklar, zalimler, bu coğrafyanın güzel insanlarını hiçbirini ayırt etmeden hepsine zulmettiler, eziyet ettiler ve her geçen gün döktükleri kanlarla aramıza daha fazla uçurum girmesini sağlamaya çalıştılar. Nifak tohumlarının daha fazla güçlenmesini sağladılar" dedi.

'BU ÜLKENİN VE VATANDAŞLARININ HAK ETTİĞİ HUZURU SAĞLAYACAĞIZ'

Ülke gündeminden terör belasını çıkaracaklarını ifade eden Ersoy, "Elhamdülillah, zor günler geçirdiğimiz oldu, ama hiçbir zaman ne biz ümidimizi kaybettik, ne de milletimiz devletine olan inancını kaybetti. İnşallah yaza çıktığımızda Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgütün kalmadığı müjdesini hem milletimize, şehitlerimiz ile gazilerimize ve onların yakınlarına, hem de 40 yıldır bu millete muhatap oldukları, maruz kaldıkları bu ıstırapla yüreği yanan milletimizin bütün fertlerine bu müjdeyi vermek inşallah size nasip olacak. Milletimizin destekleri ve hayır dualarıyla, Allah'ın yardımıyla Tunceli dahil her yerde kalıcı huzuru sağlayacağız. Bu ülkenin gündeminden terör belasını çıkarıp, terörü tamamen temizleyip, bu ülkenin ve vatandaşlarının hak ettiği huzuru sağlayacağız" diye konuştu.

ORGENERAL ÇETİN: TERÖRÜ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise terörü Türkiye'nin gündeminde çıkaracaklarını kaydederek, "Ülkemizin her karış toprağı mukaddestir. Ülkemizin her karış toprağı, kan ile sulanmış mukaddes topraklardır. Biz her daim insanlarımız için var olduk. Miletlimiz için varız sonsuza kadar. Anadolu'da doğan güneşin altında var olan bütün insanlarımız bizim için birinci sınıf vatandaştır. Türkiye'nin her karış toprağında, her vatandaşımıza birinci sınıf insan muamelesi yapacağız. Biz halkımızın yanındayız, vatandaşımızın yanındayız, bu bizim görevimiz. Milletimizin destekleri ve hayır dualarıyla, Allah'ın yardımıyla Tunceli dahil, Türkiye'nin her karışında her yerde kalıcı huzuru sağlayacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Bu ülkenin gündeminden terör belasını çıkarıp, terörü tamamen temizleyip, bu ülkenin ve vatandaşlarının hak ettiği huzuru sağlayacağız. Siz kahraman güvenlik güçlerimizin şimdiye kadar kazandığı başarıları bundan sonrada sürdüreceğinizden eminim. Terör bu ülkenin gündeminde kısa sürede tamamen çıkacaktır. Allaha emanet olun" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Arif Çetin, buradan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve Vali Tuncay Sonel'i makamlarında ziyaret etti. Ersoy ve Orgeneral Çetin, valilikte basına kapalı olarak Tunceli'deki terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi aldı. Buradaki toplantıya; Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de katıldı. Valilikteki toplantı sonrası Ersoy ve Çetin, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret edip, kentten ayrıldı.

Görüntü dökümü

Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyetin JÖH ve PÖH ile buluşması

Kahvaltıdan görüntü

Orgeneral Arif Çetin'in konuşması

Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy'un konuşması

Valilik ziyareti

Açıklamalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

Otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Çerkezköy karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan otogar inşaatında meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteynerde duman çıktığını gören çalışanlar, hemen itfaiyeye haber verdi. Ancak çıkan dumanlar yerini alevlere bırakmasıyla konteynerin tamamını sardı. Bu sırada yangın diğer konteynerlere da sıçramasıyla büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan konteynerleri söndürdü. Yangının kesin çıkış nedenin araştırılırken, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Yanan konteynırlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

Tehdit soruşturmasından beyaz eşya bağışlayarak kurtuldu

Samsun'da bir süredir ayrı yaşadığı eşinin ailesini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ender Kaya (26), uzlaşma yoluyla Çocuk Evleri Sitesi'ne bulaşık makinesi ve ütü alarak yargılanmaktan kurtuldu.

Eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve aralarında sorun bulunan Ender Kaya hakkında, 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirdi. Taraflar arasında iletişim kuran Uzlaştırma Bürosu Kaya'nın, Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocukların yararına bulaşık makinesi ve ütü almasını istedi. Uzlaştırmayı kabul eden Kaya, satın aldığı ihtiyaçları teslim ederek yargılanmaktan kurtuldu.

'HERKESE NASİP OLMAZ'

Bu tarz olayların herkesin başına gelebilecek olduğunu söyleyen Ender Kaya, "Bu konuda haklıyı haksızı aramıyoruz. Böyle güzel bir işe vesile olmak herkese nasip olmazdı. Her şeyden önce burada ki çocukların mutluluğunu önemsiyoruz. Ben de bir babayım ve böyle bir şeye dahil olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Uzlaştırmacı Arslan Üner ise, "Taraflar son derece olumlu adımlar attı. Bu tür paylaşımların artması toplumun arasındaki birlikteliği yayacaktır. Olay sadece suç veya suçlu açısından değil, barışın çoğalmasına da fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

- Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi'nden detaylar

- Bağışlanan bulaşık makinesi ve ütüden detaylar

- Uzlaşan Ender Kaya röportajı

- Uzlaştırmacı Arslan Üner röportajı

(SURE: 01.59 DK) (BOYUT: 222 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, ()

Mardin'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK/YPG propagandası ile yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG propagandası ile yardım ve yataklık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. 13 adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri devam ediyor.

MARDİN, ()-