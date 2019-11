DHA YURT BÜLTENİ - 17

Vali Erin'den PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı hastaneye ziyaret

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentindeki terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı daha sonra ise tahrip edilen hastaneyi ziyaret etti. Vali Erin, personelle görüştü. Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve Şanlıurfa Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ile beraberlerindeki heyet, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu. Terör örgütü PKK/YPG tarafından karargah olarak kullanılan hastaneyi ziyaret eden Vali Erin, sağlık personeliyle görüştü. Erin, teröristlerce tahrip edilen Tel Abyad Hastanesi'ndeki izlerin silinmeye çalışıldığını söyledi. Terör örgütünün karargah olarak kullandığı Tel Abyad Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan düzenlemeleri inceleyen Erin, hastanenin bir katının hizmet verilebilir hale getirildiğini, diğer kısımlardaki tadilatın tamamlanması için çalışmalara başlandığını belirtti. Şanlıurfa Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş da terörden arındırılan bölgelerde sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Hastanedeki incelemelerden sonra Vali Erin, ilçe merkezinde esnaf ile Suriyelileri ziyaret ettikten sonra Şanlıurfa'ya döndü.

Görüntü Dökümü

-------------

- Tel Abyad

- Tel Abyad hastanesi

- Vali Abdullah Erin hastaneyi gezmesi

- YPG/PKK teröristlerin yaktığı hastanenin onarılması

- Suriyeli vatandaşlarla sohbet eden Vali Erin

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 55 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - )

==================

Van merkezli FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

Van merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, TSK ve Jandarma içerisinde mahrem imamlarca ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 1 muvazzaf subay, 8 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman erbaş, istifa etmiş 1 subay, 1 emekli astsubay, askeri öğrencilikten atılan 5 kişi, başka kurumlarda çalışan 2 kişi ile KHK ile ihraç edilmiş 2 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Van Merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Malatya, Çanakkale, Tunceli, Bitlis, Tekirdağ, Erzincan, Kilis ve Şırnak'ta yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, 2 şüphelinin ise yakalaması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Orhan AŞAN/VAN, () -

==================

Uyuşturucu kullanan kiracılar ev sahibini bıçakladı eşi ve çocuğunu dövdü

Kocaeli'de, dün gece kiracılarının evinden gürültü gelmesi üzerine kapıyı çalan Yüksel Çalışır, evde uyuşturucu kullanıldığını fark etti. Kiracılara evi terk etmesini söyleyen Yüksel Çalışır, evde bulunanların saldırısına uğradı. Ev sahibi Çalışır, karnından bıçaklanırken eşi ve 12 yaşındaki oğlu ise darp edildi.

Olay, Kuzey Mahallesi Pamuk Sokak üzerindeki müstakil binada dün gece meydana geldi. Sokak üzerinde 2 adet müstakil binanın sahibi olan Yüksel Çalışır, yaklaşık 10 gün önce boş olan evini kiraya verdi. Kiracıların sürekli gece saatlerinde gürültü çıkarması üzerine dün akşam kapıyı çalan Yüksel Çalışır, tanımadığı bir kişinin 'Sen kimsin, ne konuşuyorsun?' çıkışına sinirlendi. Bu sırada içeride uyuşturucu kullanıldığını gören Yüksel Çalışır, daha fazla sinirlenerek hemen evi boşaltmalarını istedi. Bunun üzerine evin içerisindeki yaklaşık 10 kişi dışarı çıkarak Yüksel Çalışır'a saldırdı. Gürültüler üzerine dışarı çıkan Yüksel Çalışır'ın eşi Gülay Çalışır ve 12 yaşındaki oğlu Sezai'yi de ağır şekilde darp eden grup, Yüksel Çalışır'ı karnından bıçakladı. Bu sırada arbedeyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisi gören saldırganlar, kaçarak kayıplara karıştı.

Evini kiraya vermek istemediğini ancak kiracı kadının haline acıdıklarını anlatan Yüksel Çalışır, "Antepli bir kadın geldi. Felçli bir annesi ve 2 tane oğlu vardı. Bize kocasının kazada öldüğünü söyledi. Bunlar bizden kiralık ev istediler. Biz evi kiraya vermek istemiyorduk normalde ama o felçli kadını görünce üzüldük. Kendi kendimize, 'Verelim, otursunlar' dedik. Evi verdikten 3-4 gün sonra gece yarıları çok ses gelmeye başladı. Saat 00.00'da, 01.00'da çok fazla ses çıkıyor. Benim eşim uyardı daha önce bunları. Kadın, eşime 'tamam' dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yine sesler başladı. Biz ondan sonra bir şey demedik."

Olay gecesini anlatan Çalışır, "Dün akşam ağabeyimin evinde oturuyorduk. Saat 00.00 civarıydı. Geç geldik eve, hanımla yemek yapacaktık. Baktık çok ses geliyor. 'Bir bakalım, ne var bu işin içinde' dedik. Kapısına vurup, 'Hayırdır, neden bu kadar bağırıyorsunuz?' diye sordum. Odadan bir adam çıkıp, 'Sen kimsin, ne konuşuyorsun?' dedi. Çok şaşırdım. Ben de, 'Asıl sen kimsin? Gece saat kaç olmuş. Ne bağırıyorsun?' dedim. İçeriye şöyle bir göz attım. Bir baktım ki bunlarda esrar var. Sarıp sarıp esrar içiyorlar. 'Hemen benim evimi boşaltın' dedim. Arka odada 2 kişi daha varmış. Çökmüşler orada esrar sarıyorlarmış. Ben 'Evden çıkın' deyince o 2 kişi çıkıp bana saldırmaya başladı. İçeriden eşim gelince bu sefer eşime ve oğluma vurmaya başladılar. Ben de vurmaya çalıştım ama adam bıçak çıkarıp salladı. Allah'tan bıçak büküldü. Saplanmadı bana. Bıçak bükülmeseydi şimdi ölmüştüm. Sesleri duyunca konu komşu geldi. Sonra polis geldi. Ben bayılmışım, eşimle hastaneye kaldırmışlar" şeklinde konuştu.

Saldırganların elinde tüfek gördüğünü ancak ateş etmeye fırsat bulamadan polisin geldiğini söyleyen Çalışır, "Ellerinde tüfek vardı. Karşıdan polisin geldiğini görünce tüfeği saklayıp kaçmaya başladılar. Allah'tan polis vaktinde geldi. Yoksa o tüfeği de ateşleyecekti. Belki de çok kişi ölecekti. Çünkü konu komşu hep burada toplanmıştı o sırada. Sonra kaçıp gittiler. Ondan sonrasını bilmiyorum. Ben bayılmışım, gözümü hastanede açtım. Benim karnıma bıçak saplamaya çalıştı. Bıçak yamuldu, girmedi. Tekrar arkama geçip arkadan bıçaklamaya çalıştı. Tekrar yamuldu, yine girmedi bıçak. Hanımın kafasını yarmışlar. O anda neyle vurduklarını bilmiyorum. Benim 12 yaşındaki oğlumu tellere yapıştırıp dövmüşler. Eşime kafasından pansuman yaptılar. Şu anda durumu iyi, bir şeyi yok dediler. Kafatasında falan da bir şey çıkmamış. Beyin kanaması geçirme ihtimalinden dolayı dün akşam bayağı uzun süre kaldık hastanede. Eşim şu anda iyi. Oğlumun yüzünde tokat izleri var. Çocuk evde yatıyor şu an. Kalkamadı. Ben sabah işe gidecektim, işe de gidemedim"

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

---------

-Yüksel Çalışır ile evinin önünde röp

Haber-Kamera:Dinçer AKBİR-KÖRFEZ(Kocaeli)()

======================

Yanlış çantayı çaldılar, kaçarken kaza yaptılar

İzmir'de, ATM'leri tamir etmekle görevli Ömür Uslucan'ın (40) elindeki alet çantasını, para dolu çanta sanarak çalan kapüşonlu 1'i kadın 3 kişi, sahte plakalı otomobille kaçarken kaza yaptı. Şüphelilerin kaza yaptığı ve kaçtığı anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bornova'ya bağlı Işıkkent Mahallesi'ndeki bir ATM'yi tamir ettikten sonra 35 KB 7135 plakalı otomobiline doğru ilerleyen Ömür Uslucan'ı kimliği belirsiz kapüşonlu üç kişi takip etmeye başladı. Elindeki alet çantasıyla otomobiline binen Uslucan, Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerindeki bir işyerinde çalışan eşini aldıktan sonra, aynı cadde üzerindeki bir lokantada yemek yemek için eşiyle birlikte araçtan indi. Bu sırada, 3 kişi Uslucan'ın otomobilinin arka camını kırarak, çantayı aldı. Alet çantasını para çantası sanan 1'i kadın 3 hırsız, sahte plakalı otomobille kaçmaya başladı. Cadde üzerinde ilerleyen hırsızların bulunduğu araç, önünde seyreden 35 ADJ 054 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonrasında panikleyen hırsızlar, otomobillerini orada bırakıp koşarak kaçtı. Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsüne müdahale etti. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'IŞIKKENT'TEN BERİ TAKİP ETMİŞLER'

Olayla ilgili konuşan Ömür Uslucan, Bornova'dan beri takip edildiğini belirterek, "ATM'yi tamir ettikten sonra alet çantamla beraber arabama geldim. Elimdeki çantayı para çantası sanan şahıslar, beni takip etmişler ve arabadan aşağı indiğimde aracımın arka camını patlatıp alet çantasını almışlar. Akabinde de kısa süre sonra kaza yapmışlar. Arabamda herhangi bir değerli eşya yoktu, polisler gerekeni yapıp hırsızları yakalayacaktır" dedi. Öte yandan hırsızların alet çantasını aldıktan sonra yaptıkları kaza bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde caddede hızla ilerleyen hırsızların önlerindeki otomobile çarpması ve olay yerinden koşarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Polis, olaydan sonra kaçan kapüşonlu 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Para çantası sanılan alet çantasından görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Caddeden görüntü

- Ömür Uslucan ile röp.

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

===================

Kayıp muhtar 5 gündür aranıyor

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, kaybolan Mestanlı Mahallesi Muhtarı 25 yaşındaki Bayram Çenesiz, için 5 gündür yürütülen arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

Köprübaşı'nın 27 nüfuslu ve 7 haneli mahallesi Mestanlı'nın muhtarı bekar Bayram Çenesiz'in otomobili, 7 Kasım Perşembe günü saat 04.30 sıralarında, amcası Yüksel Çenesiz tarafından mahallenin girişinde bulundu. Farları yanık, camları ve kapıları açık halde otomobili bulan amca Yüksel Çenesiz (46), çevreyi kontrol etti. Ancak yeğenini çevrede aramasına rağmen bulamayınca meraklanıp, jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kayıp Bayram Çenesiz'in bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. Mestanlı, Killik, Gündoğdu, Yardere ve Kınık mahallelerinde arazi ve dere yataklarını kontrol edilirken bir sonuç alınamadı. AFAD ile iz takip köpeğinin de katıldığı çalışmalar, bugün 5'nci gününde de sürdü. Ancak muhtar Çenesiz'e ait herhangi iz ve bulguya rastlanmadı. Öte yandan cinayet şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri, Köprübaşı, Gördes ve Demirci ilçelerindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

YAKINLARI BULUNMASINI İSTİYOR

Oğlunun bulunması için yetkililere seslenen anne Hayriye Çenesiz (45), "Arıyoruz, ama haber yok. Kocaman adam nereye gitti. Bulunmasını istiyorum. Gören ve duyanlar, lütfen haber versin" dedi. Amca Yüksel Çenesiz ise "Kimseyle husumeti yoktu. Kaçırılacak bir durumu da yok. Herkesin borcu olabilir ama Bayram'ın tehdit edilecek kadar bir borcu yoktu. Biz bu olasılığı düşünmüyoruz. Her konuyu değerlendiriyoruz. Günün 24 saati, 'Süleyman' diye bir arkadaşı vardı, onunla gezerdi. Onun ifadesi alındı, serbest bırakıldı. Devlet yetkililerine, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Biz gariban köylü vatandaşıyız. Çare bulamadık. Cumhurbaşkanımız sesimize kulak versin. Ben amcasıyım elimden hiçbir şey gelmiyor. Çaresiz kaldık" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

- Jandarma ekiplerinin arama çalışması

- AFAD ekiplerinin arama çalışması

- Anne Hayriye Çenesiz röp.

- Amca Yüksel Çenesiz röp.

- Muhtar Bayram Çenesiz'in evinin görüntüsü

- Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

=====================

Şanlıurfa’da 3 saatte 287 bin fidan dikildi

Şanlıurfa’da 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında kent protokolü ve öğrencileri tarafından 25 ayrı bölgede gerçekleştirilen fidan dikiminde 3 saatte 287 bin fidan toprakla buluştu.

Şanlıurfa'da, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında 25 ayrı lokasyonda 3 saat içerisinde toplamda 287 bin fidan dikildi. Şanlıurfa ve ilçelerinde düzenlenen fidan dikim etkinlikleri renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Milletvekili Kasım Gülpınar’dan oluşan protokol heyetinin yanı sıra öğrenciler, hazır bulunduğu fidan dikiminde ağırlıklı olarak zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Şanlıurfa’da 3 saat içerisinde 287 bin fidanın dikildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Evliya Çelebi 'Ben Urfa'dan geçtiğimde ağaçlardan dolayı gökyüzünü göremez oldum' der. İnşallah biz gayret edersek Evliya Çelebi'nin gördüğü Urfa'yı oluşturabiliriz. Urfa bunu istiyor. Bu artan sıcaklıklara karşı bizlerin mutlaka ağaç dikmesi gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Fidan dikimine katılan öğrenciler

-Protokolun katılması

-Fidan diken öğrenciler

-Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 79 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - )

===================

Kapalı kasa kamyondan 82 kaçak göçmen çıktı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 82 göçmen yakalandı. Kaçakların yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek istedikleri öğrenildi. Jandarmanın son 2 günde yaptığı 13 ayrı operasyonda ise 430 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişlere karşı mücade eden Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyünde şüphelendikleri A.M. yönetimindeki 34 BPJ 9895 plakalı kapalı kasa kamyonu durdurdu. Kamyon kasasının kapısını açan jandarma, 82 kaçak göçmenle karşılaştı. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin arından ilçede bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kamyon sürücüsü A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON 2 GÜNDE 430 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Diğer yandan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ve Ezine bölgelerinde son 2 günde düzenlenen 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 396’sı Afganistan, 33’ü Suriye, 1’i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 430 kaçak yakalandı. Operasyonlarda, 3 kamyonet, 1 minibüs ve 342 can yeleği ele geçirildi. Afganistan uyruklu 396 kaçak göçmen ile Filistin uyruklu 1 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen ise, 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre kayıtlı oldukları illere gönderildi.

Gözaltına alınan organizatörler M.E.E. ve S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari durumdaki yabancı uyruklu organizatör D.E’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------

-Kamyonette yakalanan kaçaklardan görüntü.

-Kamyonet kasasından inen kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), ()

=====================

Alaköprü Barajı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde fidan dikme etkinliğine Mersin’in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin eden Alaköprü Barajı da dahil edildi.

Alaköprü Barajı'nda yamacında yapılan fidan dikme etkinliğine Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Bozdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Gültekin, Anamur'da 3 farklı noktada projeye katıldıklarını belirterek, "Alaköprü Barajı’nın hemen yamacındayız ve buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su gönderirken bir yandan da yamaçlarını ağaçlandırarak ilçeye, yeşilliğe ve doğal zenginliğe katkı sağlamaya çalışıyoruz. Umarım bu ağaçlar daha çoğalır ve daha çok yeşil örtü oluşur" dedi.

Öğrenciler, yanlarında getirdikleri su mataraları ile diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Ağaç dikim alanı

-Toplu görüntüler

-Genel Görüntüler

-Ağaç dikimi yapılırken

-Orman İşletme Müdürü bilgilendirme

-Öğrenciler röp.

-Kaymakam İsmail Gültekin röp.

-Röpler.

-Baraj görüntüleri

-Genel ve detay

(SÜRE 5.47 Dk) (BOYUT: 256 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

=========================

Kınık'ta 80 bin fidan toprakla buluşturuldu

İZMİR'in Kınık ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, toplam 80 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı olan Kınık, Bergama ve Dikili ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için ülke geneliyle eş zamanlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kınık'ın Cumalı Mahallesi Çakmak mevkisindeki ağaçlandırma sahasında fidan dikimine, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Kınık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Erbaş, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Bergamalı ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyelerinin yaptığı konuşmaların ardından 80 bin fidan toprakla buluşturulup, can suyu verildi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Fidan dikiminden görüntü

- AK Partili Kınık Belediye Başkanı sadık Doğduer'in konuşması

- Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'nın konuşması

- AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()