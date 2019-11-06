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DHA YURT BÜLTENİ - 17

  Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi SURİYE’nin Kamışlı kentinde inen Rus uçağı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.  Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi...

GÜNDEM 06.11.2019, 17:18
DHA YURT BÜLTENİ - 17

 

Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi

SURİYE’nin Kamışlı kentinde inen Rus uçağı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. 
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanında, Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Önceki gün 50  kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün de Rus askeri kargo uçağı iniş yaptı. Uçağın iniş ve kalkışları, Nusaybin'den görüntülendi.

Görüntü Dökümü
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Kamışlı havalimanından kalkan uçak
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 79 MB

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Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu belirterek, "Bu sigortayı attırmamak lazım. Yoksa birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider" dedi.
Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, AK Parti Iğdır Teşkilatı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kültür merkezindeki toplantıda konuşan Arınç, siyasi geçmişini anlattı. 17 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin önemli hizmetler yaptığını ifade eden Arınç, şunları söyledi:
"Size AK Parti'nin temelindeki sırrı beraberlik, birlik, birbirimize olan muhabbetimiz, halka olan ilişkimizdir. Her seçimde 78 ilden milletvekili çıkarırdık. Oysa CHP'nin 35 ilde vekili olmazdı, CHP'yi arkamızdaki parti olduğu için söylüyorum. Kimisi belli bir bölgenin, kimisi sahillerin partisi. Bizim sahili, doğusu, güneydoğusu her yerden vekilimiz olurdu. Biz Türkiye'nin partisiydik. Bu beraberliğimiz devam edecek, bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız."
İktidar olarak Kürtleri hiçbir zaman düşman olarak görmediklerini siyasi tercihlerinin AK Parti olmasını istediklerini belirten Arınç, "Çünkü bu ülkeye en büyük hizmetleri biz yaptık. Kürtleri hiçbir zaman düşman görmedik. Türkiye'yi düşünün AK Parti Türkiye'nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım. Birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider. Başka hangi parti Türkiye'yi idare edebilir" diye konuştu. 
Arınç, toplantının ardından kent merkezindeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Suat DENİZ- Özkan AYDIN/IĞDIR, ()- 

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Hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmeledi

Niğde'de şizofren tedavisi gördüğü iddia edilen Metin D., yolcularla tartışınca kendini uyaran hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmeledi.
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Cuma Soyer yönetimindeki 51 H 0009 plakalı halk otobüsüne,  Metin D., engelli kartıyla bindi. Son durağa kadar gidip, şehir merkezine dönen otobüsten inmeyen Metin D., diğer yolcularla tartışmaya başladı. Tartışmaya sürücü Soyer, sözlü olarak müdahale etti. Bunun üzerine oturduğu koltuktan hızla kalkan Metin D., direksiyon başındaki Soyer'i tekmeledi. Cuma Soyer, sakinleştirip arkasındaki koltuğa oturttuğu Metin D.'yi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Metin D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
KOOPERATİF BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ
S.S 51 Nolu Niğde Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Selami Öztürk, Metin D.'nin ikinci kez otobüste olay çıkardığını belirterek, "Bu şahıs daha öncede aynı şekilde iki kez otobüste olay çıkararak, zarar verdi. Hem otobüse ücretsiz binecek hem de olay çıkaracak. Çok tedirginiz. Bu ve buna benzer olaylar yüzünden rahat çalışamaz duruma geldik, yetkililerin bir an önce önlem almalarını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ - Ali KADI/NİĞDE, ()- 

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Üniversiteli Melisa, tabancayla intihar etti

Bilecik’te üniversite öğrencisi Melisa K. (20), akrabasının evinde tabanca ile başına ateş etti. Genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul’daki bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenci olan Melisa K., bir süre önce ziyaret için Bilecik Gazipaşa Mahallesi’nde yakınlarının evine geldi. Saat 11.00 sıralarında apartmanın üçüncü katındaki dairede tabancayla başına ateş eden Melisa K., yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Melisa K.’nin olayda kullandığı tabancanın akrabası olan bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.

Görüntü Dökümü
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-Genç kızın intihar ettiği ev
-Polis ekipleri
-Bilecik Devlet Hastanesi
-Acil servis görüntüsü
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()-

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Adana'da Türk-İş'ten basın açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, vergi yükünün azaltılması ve geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerektiğini söyledi.
Türk-İş Başkanlar Kurulu, TBMM Komisyonu'ndan geçen vergi düzenlemesine karşı 'vergide adalet' talebiyle bugün 81 ilde ve işyerinde imza kampanyası başlattı. Adana'da sendikal faaliyetini sürdüren Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, Türkiye'de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenlerin oluşturduğunu belirtti. Uygulanan vergi politikaları nedeniyle işçilerin üzerinde ağır vergi baskısı olduğunu anlatan Gülnar, işçilerin eline geçen net ücretin vergi kesintileri nedeniyle yıl başına göre giderek eridiğini bu nedenle işçilerin alım gücünün azaldığını söyledi.
'GELİR VERGİSİ TARİFESİ ÜCRETLİLER LEHİNE İYİLEŞTİRİLMİYOR'
Gülnar, ortalama aylık brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bir işçinin Ocak ayında 3 bin 409 TL net ücret alırken, Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3 bin 218 TL'ye düştüğünü, Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile yıl sonunda 349 TL eksilerek 3 bin 60 TL'ye gerilediğini kaydetti. Gülnar, "Bu teklifte ücretliler lehine olan ayırım ilkesi yine gözetilmiyor. Çalışanların 2005 yılında yüzde 15-20-25-30-35 olan gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı, 2006 yılından bu yana yüzde 15-20-27-35 olarak uygulanıyor, yetmiyor. 2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13.5 katıyken, günümüzde 7 kat olarak hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor" dedi.
'ASGARİ ÜCRETTEN ALINAN VERGİ KALDIRILSIN'
Türkiye'de vergi alanında yapılacak reformun ancak ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacağını kaydeden Gülnar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türk-İş olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlıyoruz. En az geçim indirimi uygulamasıyla da belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır. Öncelikle, emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır."

Görüntü Dökümü
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- TÜRK-İŞ 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar açıklama
- Detay görüntüler

SÜRE:03'25"     BOYUT:626 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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