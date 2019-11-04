DHA YURT BÜLTENİ - 17

Yunanistan 252 kaçak göçmeni Türkiye'ye zorla gönderdi iddiası



EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçip, iddiaya göre Yunan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri üzerinden zorla bota bindirilerek Türkiye'ye gönderilen 252 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darbettiğini ve zorla bota bindirildiklerini ileri sürdü.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri ile jandarma, gece devriyesi sırasında 252 kaçak göçmen yakaladı. Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan Afganistan, Pakistan ve Cezayir uyruklu 252 kaçak, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine gönderildi.

'AYAKKABI VE CEP TELEFONUMUZU ALIP TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

Sınırda yakalanan Pakistanlı göçmen Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darbedip, zorla Türkiye'ye gönderdiğini ileri sürerek, "Yunan askerleri bizi darbedip, ayakkabılarımızı ve cep telefonlarımızı alarak zorla bota bindirip Türkiye'ye gönderdi. Bize çok kötü davrandılar. Türk askerleri bize çok iyi davrandı. Bize yemek ve ayakkabı verdiler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yakanan göçmenler

Göçmenlerden detay

Askeri araca bindirilmeleri

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

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Otomobili sollamak isteyen motosikletin sürücüsü, kaldırıma çarparak öldü



İZMİR'in Konak ilçesinde, önündeki otomobili sollamak isterken kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Seyfettin Hilmi Peker (39), metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi yakınında meydana geldi. Seyfettin Hilmi Peker, 35 AGV 002 plakalı motosikleti ile Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre aynı istikamette ilerleyen bir otomobili sollamak istediği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen Peker, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz sürücü Peker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Peker'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı



SİVAS'ta, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde üniversite kavşağında meydana geldi. B.T. yönetimindeki 58 BD 346 plakalı kamyon ile A.A. yönetimindeki 58 BH 932 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada A.A. ile otomobildeki Vahdet Bayır, Fatma Anlar ve Senem Aslan yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT / SİVAS,()

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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 60 metreden uçtu, hastanede arkadaşını sorunca ekipler seferber odu



KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Esma Y. (21), yine alkollü olarak direksiyon başına geçince bir araca çarparak 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Esma Y., yanında bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine, olay yerine dönen ekipler yaptıkları aramada kimseyi bulamadı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 yolu Eşme mevkiinde meydana geldi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Esma Y. yönetimindeki 34 VK 4185 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen M.B. (25) yönetimindeki 34 UZ 8964 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Uçurumdan aşağıya inen itfaiye ekipleri, cipin içerisinde sıkışan Esma Y.’yi bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Esma Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Esma Y.’nin hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Esma Y.’nin hastanedeki tedavisi sırasında doktorlara kaza sırasında yanında başka bir arkadaşının da olduğunu söylemesi üzerine olay yerinden ayrılan jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri bölgeye geri döndü.

KİMSE BULUNAMADI

Yaralı kadının hastanedeki sözleri üzerine arama çalışması başlatan ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı. Yaklaşık 1 saat sürdürülen çalışmanın ardından herhangi bir sonuca varılamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.

Bu arada, cipin sürücü emniyet kemerinin takılmadığı, kemer yuvasına ise uyarı sesini kapatmak için kullanılan kemer tokası olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntüler

- Ekiplerin çalışmaları

- Aracın yakından çekilmiş görüntüleri

- Kemer yuvasına takılan tokanın görüntüsü

- Ekiplerin olay yerine geri dönmeleri

- İkinci kişiyi arama çalışmaları

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / KARTEPE(Kocaeli),()

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Edremit'te, traktör kasasında, meşale ışığında ‘senfonik konser’



BALIKESİR’in Edremit ilçesi kırsal Mehmetalan mahallesinde, meşale ışıkları ile aydınlatılan ve odun ateşi yakılan sahnede senfonik konser düzenlendi. Sanatçıların bir kısmı da eski köy okulunun bahçesine getirilen traktör kasasında konser verdi. Kırsal mahalle sakinleri, 7 yıl aradan sonra tekrarlanan senfonik konserin yeniden yapılmasını istedi.

Edremit’in kırsal Mehmetalan mahallesi, farklı sanat dallarından eserlerin sahnelendiği ‘Senfonik Konser’ etkinliğiyle keyifli saatler geçirdi. Kırsal mahallenin eski köy okulunda konuşlandırılan traktör römorkunu sahne olarak kullanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, TRT sanatçılarından oluşan 25 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası, meydanda varil içinde yakılan odun ateşi eşliğinde ve meşale ışığında birbirinden güzel eserlerden oluşan bir konser verdi. Gecede ayrıca zeybek gösterileri de yapıldı.

Çevre köylerden de yoğun katılımın olduğu halka açık senfonik konserin genel sanat yönetmenliğini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya, sanat koordinatörlüğünü Hikmet Çokağır yaptı. Konserde solist olarak Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Solist Sanatçısı Derya Derin ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden tenor Burak Dabakoğlu yer aldı. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ tarafından seslendirilen şiirlerin de renk kattığı senfonik konserde, klasik müziğin yanı sıra türkülerde seslendirildi.

Konser kapsamında orkestranın seslendirdiği tango ve valslere bazı izleyiciler de danslarıyla eşlik ederken, Kerimoğlu ve Harmandalı Zeybeği gösterisi büyük ilgi gördü.

Mehmetalan mahallesi Muhtarı Nergis Aldemir, etkinliğin kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Bugün özellikle çocuklar için buradayız. Çünkü onların güzel sanatlarla tanışması lazım. Çok sesli müzikle tanışması lazım. Tabi ki çocukların yanı sıra kadınlarımız da çok önemli. Kadınlarımızın da tanışması gerekiyordu bu sanatla ve 5 yıl aradan sonra bugün yine bu etkinliğe başladık. İnşallah bunun devamı gelir ve köyümüzde güzel konserlere devam ederiz. Bundan 5 yıl önce bu konserler vardı ve ilgi büyüktü. Üzülüyorlardı da açıkçası konserler olmuyor diye. Bu etkinliği yapacağımızı söyleyince bütün kadınlarımız, erkeklerimiz, bütün halk hep beraber hem bana yardımcı olmak için hem de burada konseri seyretmek için canla başla çalıştılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorumö dedi.

Edremit Belediye Başkanı CHP’li Selman Hasan Arslan ise, “Senfonik konser Mehmetalan’da 2008 yılında ilk defa icra edildi. O gün Türkiye’de gündem olmuştu, traktör kasasında senfoni konseri diye. Gaz lambası da vardı o zaman. Tanınırlık, bilinirlik adına Mehmetalan’ı tüm Türkiye’ye tanıttınız, duyurdunuz. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konser programı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Turkish Brass Ensemble Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya, çağdaş müzik kültürünü, güzel sanatları kentten alıp köye getirdiklerini söyledi.

Gökkaya, “Güzel sanatları köy meydanına getirdik, halk meydana sığmadı. Çevre köylerin halkı koşarak geldi, çocukları geldi; onlara enstrümanları tanıttık. Bu hafta Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 96’ncı yıldönümüydü. Büyük Atatürk’ümüzü anıyoruz 81'incı yılında. Teyzelerim, 'biz atamızı çok seviyoruz, onu o kadar coşkuyla andık ki bundan sonra bu konserleri biz hep istiyoruz. Neden hep şehirlerde yapıyorsunuz diyorlar. Biz de geldik köy meydanına. marşları birlikte söyledik. Çocuklara açıklamalı eğitim konseri yaptık. enstrümanları tanıttık. Türk müziğinden, Batı müziğinden, şarkılarımızdan, türkülerimizden, valslerimizden, hem bizim kültürümüzden hem Batı müziği kültüründen eserler seslendirdik. Buraya gelen sanatçı arkadaşlarımız büyük özveriyle geliyorlar. Bugün Pazar; herkes yatıp, eğlenip keyfini çıkartıp, kahvaltısını yapıp pijamalarını giyip uzanabilme imkanları varken, bugün Kazdağları’nda Sarıkız’ın köyünde açık havadaki konserde üşüdüler, ama içleri sımsıcak olduğu için duygularını en güzel şekilde ifade ettiler. En önemlisi de bu köy meydanı bugün doldu ve taştı. Biz de güzel sanatlar istiyoruz diyor herkes. Çocukların gözleri ışıl ışıldıö dedi.

Senfonik Konseri çok beğendiğini söyleyen 82 yaşındaki Sultan Nazik Çırak, “Çok güzel çalıp söylüyorlar. Güzel bir gece yaşadık. Mahallemize gelmeleri bizim için ayrı bir gurur sevinç. Her yıl tekrarlanmasını diliyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Senfonik konser ve gösterilerden detay görüntüler

-Kenan Gökkaya röp.

-Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Nergis Aldemir

-Seyircilerden röp.

-Konser alanı ve konserden genel ve detay görüntüler

-Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan konuşması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),()

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