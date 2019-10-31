DHA YURT BÜLTENİ - 17

Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye



RUS askeri polisleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarında, sınır bölgesindeki petrol kuyuları çevresinde, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görüldü. Rus askeri polisleri de akşam saatlerinde devriyedeyken, görüntülendi. Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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Sınırdaki petrol kuyuları

Zırhlı Rus polisi araçları

Genel ve detay görüntüler

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()

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Dikili'de iki sendika yöneticileri arasında kavga: 1 gözaltı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Dikili Belediyesi İşyeri Temsilcisi Cemal Eryılmaz ve beraberindeki bir grup sendika üyesi, Belediye-İş Sendikası üyelerinin saldırısına uğrayıp, darp edildi. Bıçaklarında kullanıldığı kavgayı, polis havaya ateş edip, biber gazı ile tarafları dağıtarak ayırırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikaları (Belediye-İş Sendikası) yöneticisi bir grup, bugün öğle saatlerinde Dikili Belediyesi'nin Dikili Sanayi Sitesi'ndeki şantiyesine gitti. Burada, Dikili Belediyesi'nde örgütlü durumda bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube İşyeri Temsilcisi Cemal Eryılmaz ve beraberindeki bir grup sendika çalışanı ile karşılaşan Belediye-İş Sendikası yöneticileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bülent Ecevit Meydanı'nda iki sendika yetkilileri bir kez daha karşı karşıya geldi. Tartışma burada yeniden alevlenip, kavgaya dönüştü.

Kavgada, Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Dikili Belediyesi İşyeri Temsilcisi Eryılmaz, darp edilerek yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kavgada elinde bıçaklı kişilerin de olduğu öğrenildi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş edip, biber gazı sıktı. Kalabalık, dağıtılırken, polis olay sırasında elinde bıçak bulunduğu belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, her iki sendika temsilcilerinin de olayla ilgili ifadelerine başvurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kavga anının cep telefonu görüntüleri

-Polisin kavgayı ayırmak için havaya ateş etmesi nedeniyle duyulan silah seslerinden görüntü

Haber: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), ()

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Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)

EYLEM DEVAM EDİYOR

İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne sürüp çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıkan 8 inşaat işçisinin eylemi sürüyor. Sabah 09.00 sıralarında başlayan eylemde, vincin tepesinde olan işçiler yaptıkları açıklamada, "Büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Arkadaşlarla burada bekliyoruz 3 aydır evimize ekmek alamıyoruz. 1 lira avans dahi almadık. Son çare olarak vince çıktık. Bize herhangi bir ödeme yapılmadığı, gibi yemek bile verilmedi" dedi. İşçiler, paralarının ödenmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini belirti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşçilerin açıklaması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR, ()

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Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu, jüride nasıl karar verdiklerini açıkladı

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyelerinden oyuncular Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu, jüri kararlarını şimdi anlayabildiklerini söyledi. Mert Fırat, "Şimdi karar verirken 'bunlar böyle oluyormuş' diye anladığım anlar yaşıyorum" derken, Şebnem Bozoklu "Seyirci gibi izle kızım Şebnem" diye kendini motive ettiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'ulusal yarışma' kategorisinin jüri üyeleri olan Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu, 'Öğle Sohbetleri'nde sinemaseverle bir araya geldi. AKM Perge Salonu'ndaki söyleşiye ilgi gösteren seyirciler, deneyimli oyunculara sorularını yöneltti.

Halkevleri'nin tiyatro kurslarında küçük yaşlarda oyunculuk eğitimi almaya başladığını dile getiren Mert Fırat, ailesinin ilk dönemlerde oyunculuğa sıcak bakmadığını söyledi. Festivale ulusal kategorinin yeniden eklenmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Fırat, "Festivale sahip çıkanları kutlamak lazım. Seçimlerimizle bazı şeyleri değiştireceğimizi gördük" dedi.

'ŞİMDİ JÜRİYİ ANLIYORUM'

Jürideyken yargılardan sıyrılmak gerektiğini dile getiren Fırat, "Filmleri sıfır seyirci gibi izlemek gerekiyor. Gizli önyargılar ön plana çıkabiliyor. Performansa odaklanmak gerekiyor. Şimdi karar verirken 'bunlar böyle oluyormuş' diye anladığım anlar yaşıyorum" dedi. Mert Fırat, 'Dizileri para için mi yapıyorsunuz' sorusuyla çokça karşılaştıklarını belirterek, "Vallahi para ile yapılacak bir şey değil. Günde 18 saat çalışıyorsunuz" diye konuştu.

BOZOKLU'NUN ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ

Jüri üyesi oyuncu Şebnem Bozoklu ise ulusal kategorinin geri dönmesiyle morallerinin yerine geldiğini aktardı. Festivale bu yıl eklenen Cahide Sonku Ödülü'nün çok değerli olduğuna dikkati çeken Bozoklu, "Bu ödül yarışma filmlerinin içinde nerede çalışıldığına bakılmaksızın filme kendi ruhunu yansıtmış bir kadına verilecek. Dünyada sinema alanındakilerin yüzde 4'ü kadınlardan oluşuyor. Bu korkunç bir şey. Filmler de hep erkek hikayeleri üzerinden ilerliyor" dedi. Bu esnada mikrofon bozulunca Bozoklu'nun, "Kadınları burada da konuşturmadılar" esprisi, salondakileri güldürdü.

'SEYİRCİ GİBİ İZLE KIZIM ŞEBNEM'

Jüri ile film ekibinin birbirinden ayrı otellerde kaldığını anlatan Bozoklu, "Jüri ördek ailesi gibi her yere birlikte gidiyor. Jüri olmak bizim için okul gibi. Günde 3 film izliyorum, keyfimiz çok yerinde. Film festivallerini izlemeye gittiğimde sonuçları beğenmediğim çok olmuştur, büyük ihtimalle bizim başımıza da gelecek. Ben iyi bir seyirciyim, seçmek üzere izlemenin başka bir felsefesi var. Bu jürideyken, 'Seyirci gibi izle kızım Şebnem' diye kendimi motive ediyorum" dedi.

KIZ ARKADAŞI İÇİN MERT FIRAT'TAN ÖZEL İSTEK

Söyleşi esnasında bir seyirci sevdiği kız arkadaşı için Mert Fırat'ın bir şeyler söylemesini isteyerek telefonunun kamerasını Fırat'a uzattı. Fırat'ın "Sevgiler, saygılar bir dahaki festivale bekliyoruz" sözleri gülüşmelere neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detay görüntüler

-Sanatcıların açıklamaları

483 MB ///4.22 SN (HD)

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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'Soluk'a seyirciden büyük alkış

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde Özkan Yılmaz'ın ilk uzun metraj filmi 'Soluk'taki oyuncuların performansı seyirciden büyük alkış aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmlerinin gösterimleri devam ediyor. Yönetmenliği Özkan Yılmaz'ın yaptığı, başrollerini Emrullah Çakay, Uğur Polat, Aslı İnandık, Özgür Eken gibi oyuncuların yer aldığı 'Soluk', AKM Aspendos Salonu'nda seyirciyle buluştu. Gösterimin ardından izleyiciyle bir araya gelen film ekibi, soruları yanıtladı. Filmin yönetmeni Özkan Yılmaz, uzun yıllardır sinema alanında olduğunu, ancak ilk kez bir filmin yönetmenliğini yaptığını söyledi. Filmin çıkış noktasının gerçek bir hikayeye dayandığını dile getiren Yılmaz, "Kanser hastası çok sevdiğimiz bir ağabeyimizin durumunu gözlemledik ve 2 yılın sonunda kendisini kaybettik. Bunun hikayesini film yapmak aklımda yoktu. Ağabeyim ağırlaştığında devreye giren profesyonel bir hastabakıcı vardı. O kadar ilginç bir iş yapıyordu ki çalıştığı projede herkes ölüyor. Bunun enteresan bir yerde durduğunu ve rahatsızlığını hissettiğimde filmi yazdık" dedi.

UĞUR POLAT HAYATINI KAYBEDEN DOSTUNU OYNADI

Filmin oyuncularından Uğur Polat ise filmde canlandırdığı karakterin, gerçek hayatta hayatını kaybeden arkadaşları Savaş Akovalıgil olduğunu söyledi. Polat, "Hayatını kaybeden kişiyi ben çok iyi tanırdım, ona bir vefa borcum var. Ben Savaş abinin eline doğdum" dedi.

ASLI İNANDIK İLK KEZ KOMEDİ DIŞINDA BİR ROLDE OYNADI

Komedi rolleriyle tanınan Aslı İnandık ise ilk kez farklı bir oyunculuk sergilediğini söyledi. İnandık, "Bu filmi kendime meydan okuma gibi düşünüyorum. Rol ilk geldiğinde çok sevindim. Şimdiye kadar hep komedi oynadım. Bu film benim için çok heyecanlıydı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı Salondan detay görüntüler

-Sanatcıların ve yönetmenin açıklamaları

407 MB ///3.40 SN (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL Antalya()

