DHA YURT BÜLTENİ-17 

Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Kahta yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Şevket Çakır'ın kullandığı 02 D 6037 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 12 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yeri

- Ambulanslar

- Şarampole devrilen minibüs

- Yaralıların minibüsten çıkarılması

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Yaralıların acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

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Eşinin benzin döküp ateşe verdiği Güllü, 12 gün sonra öldü



Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşi Can Yılmaz'ın (35), benzin dökerek ateşe verdiği Güllü Yılmaz (30), 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 17 Ekim günü Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, eşi ile tartıştı. Yılmaz, evde, bidonda bulunan benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Can Yılmaz, çakmağı çaktı. Güllü Yılmaz, alevler içinde kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı.

Feryatları duyan komşuları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, evdeki alevlere müdahale ederek söndürdü. Vücutlarında yanıklar oluşan Yılmaz çifti ile kızları Zeynep, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Yılmaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Zeynep Yılmaz akrabalarının yanına yerleşirken, Can Yılmaz ise gözaltına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güllü Yılmaz, bugün saat 10.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gözaltındaki Can Yılmaz'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Dicle Üniversitesi

Acil servis

Can Yılmaz'ın fotoğrafı

Güllü Yılmaz'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Esat Taştekin/DİYARBAKIR,()

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Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu



Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Elazığ'daki kutlamalar, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın tebrik kabulüyle başladı. Ardından Yakup Kılıç Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Öğrencilerin şiir okumasının ardından Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı ve oratoryo ekibince gösterileri sahnelendi.

Törende konuşan Vali Kaldırım, her milletin tarihinde kahramanlık hikayeleri ve destanları olduğunu belirterek, "Bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in ilanı olan 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı'nı tebrik ediyorum. Her milletin tarihinde kahramanlık hikayeler ve destanları vardır. Ama yeryüzünde hiçbir millette, Türk milleti kadar kahramanlık, şanlı bir mazi ve miras nasip olmamıştır. Savaş meydanlarında hem kahramanlık destanlar yazmış, hem zaferden zafere koşmuş çok yüce ve aziz bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla böyle bir milletin ferdi, üyesi ve mensubu olmaktan ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kutlamalardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,()

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Çanakkale’de 36 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvacık Kuruoba Köyü’nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, zeytinlik alanda saklanmaya çalışan 36 kaçak göçmeni tespit etti. Jandarma tarafından yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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Sevgilisinin öldürdüğü kadın toprağa verildi



Kayseri'de sevgilisi Aslan Aydemir (41) tarafından bıçaklanarak öldürülen Çiğdem Tokgöz'ün (28) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz'ün Talas ilçesi Deliçay sokakta yaşadığı evinde meydana geldi. Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan Aslan Aydemir, tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü ekmek bıçağı ile bıçaklayarak kaçtı. Evine giderek durumu anlatan Aydemir, yakınları tarafından polise götürülerek, teslim edildi. Evde yapılan incelemede de Çiğdem Tokgöz'ün öldüğü belirlendi.

Öldürülen Çiğdem Tokgöz'ün cenazesi otopsi sonrası Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hunat Camii'ne getirildi. Öğlen düzenlenen cenaze töreninde Çiğdem Tokgöz'ün annesi Mualla Tokgöz ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Mualla Tokgöz cenazede, "İdam istiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Çiğdem Tokgöz'ün cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

'PARAM KALMAYINCA TARTIŞIYORDUK'

Gözaltına alınan Aslan Aydemir'in, emniyette sorgusu sürüyor. Evli olan Aydemir'in ifadesinde, "Bünyan'da çiftçilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Evliyim ve çocuklarım var. Yaklaşık 5 yıldır da Çiğdem'le birliktelik yaşıyorum. Kendisi sevgilim olur. Köyde bana ait olan hayvanlarımı zaman zaman satarak Çiğdem'e geçimini sağlaması için para verdiğim oluyordu. Son zamanlarda param kalmayınca Çiğdem'le sürekli tartışma yaşıyorduk. Olay günü eve gittiğimde yine tartışma yaşadık. Dayanamayıp, mutfaktaki bıçakla saldırdım. Sonra da arabama binip Bünyan'a döndüm. Yakınlarıma olayı anlattım. Onlar da polislere teslim etti" dediği öğrenildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Cinayet olay yerinden görüntü

- Öldürülen Çiğdem Tokgöz'ün cenaze namazı

- Çiğdem Tokgöz'ün annesinin idam çağrısı

- Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR -Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

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Caminin yardım parasını çalan şüpheli adli kontrolle bırakıldı

Burdur'da, Kameriye Camii'ndeki yardım paralarının toplandığı çelik kasadaki 500 lirayı çalan şüpheli B.K. (19) polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. adli kontrolle bırakıldı.

İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camii'ne 23 Ekim saat 21.45'te gelen şüpheli, önce caminin kilitli dış kapısını açtı. İçeri girdikten sonra da görevli odasının ve çelik kasanın anahtarını arayıp, buldu. Anahtarla girdiği odadaki kasayı açıp, 500 lirayı aldı. Şüpheli kaçarken, hırsızlık olayı, ertesi sabah cami imamı tarafından fark edildi. Camide parmak izi çalışması yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da mercek altına aldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin camiye girişi, anahtarla kasayı açması, kasadan parayı alması yer aldı. Şüphelinin kasayı tekrar kilitlediği, kasa anahtarını yerine koyduğu ve camiden çıkışı da görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis hırsızlık şüphelisinin B.K. olduğunu belirledi. Polisin çalışması sonucu 26 Ekim'de yakalanan B.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısının sorguladığı B.K. tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

HABER: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Kars'ta Cumhuriyet coşkusu

Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıldönümü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törenlerde protokol, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Şiirlerin okunduğu programda, Kafkas Üniversitesi Konservatuar bölümü ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik dinletisi, Alparslan Anadolu Lisesi Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Cumhuriyet kutlamalarının resmi geçit töreni ise büyük alkış aldı. Törenlerde 3,5 yaşındaki Yavuz Selim Sertçelik'in protokol masasındaki Türk bayrağını sevip öpmesi görenleri duygulandırdı.

Bir UMKE görevlisi ise kalabalık arasında yolunu şaşıran kedi yavrusuna sahip çıktı. Yavru kediyi omuzlarına alarak koruyan UMKE görevlisi, uzun süre kediyi okşadı. Bunu gören çocuklar, UMKE görevlisinden yere indirmesini istedikleri kediyi sevdi.

Görüntü Dökümü

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-Yavuz Selim Sertçelik'in bayrağı sevmesi, öpmesi, valinin izlemesi

-Tören alanı

-UMKE görevlisinin yavru köpeği omzuna alarak sevmesi ve koruması

-Çocukların yavru köpeğe ilgisi

-Spor gösterileri

-Kafkas gösterileri

-Aşıkların değişleri

-Resmi geçit töreni

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()