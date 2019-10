DHA YURT BÜLTENİ - 17

Irak Özel Temsilcisi Eroğlu: Terör devleti kurma planı suya düştü



CUMHURBAŞKANI Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, 'Barış Pınarı Harekatı' ile Batılı devletlerin, Türkiye'nin güneyinde terör devleti kurma planlarının suya düştüğünü söyledi. Eroğlu, "Bu gerçekten Cumhurbaşkanı'mızın, milletimizin ve kahraman ordumuzun zaferidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere, Afyonkarahisar'a geldi. Cuma namazı sonrası çarşı esnafını gezen Eroğlu, kafelerde oturan gençlerle sohbet etti. Hediyelik eşya satan esnafı ziyaret eden Eroğlu, torunlarına oyuncak araba ve bebek aldı. Eroğlu'na, gezisi sırasında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ile partililer eşlik etti.

Esnaf ziyaretinin ardından Veysel Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak'la stratejik iş birliği ve projeler yaptığını, Irak'ın bütün olarak kalkınmasını arzu ettiklerini söyledi. Türkiye'nin Irak ile dostluğunda son derece samimi olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Irak'taki karışıklıklara maalesef yabancılar sebep oluyor. Irak'ta istikrar istemiyorlar. Bu karışıklıklara Iraklı kardeşlerimiz uymasın. Birlik, beraberlik ve kardeşliklerini muhafaza etsinler. Ekonomik sıkıntılar olabilir. Irak, çok büyük badirelerden çıktı. Bütün dünya ülkeleri Irak'ın yeniden yapılanması için destek veriyor. Türkiye olarak biz de 5 milyar dolarlık bir kredi paketi vermeyi kabul ettik. Yine 50 milyon dolar da hibe vereceğiz. Irak'ı uçuracak projeler hazırladık" diye konuştu.

'KASITLI YAPILAN HAREKETLER'

Türkiye'nin, Irak'ın kalkınmasından yana olduğunun altını çizen Eroğlu, "Birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün devamından yanayız. Dolayısıyla Irak'a ancak tavsiyelerimiz olur. Irak halkına da birtakım tahriklere kapılmaması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bunlar kasıtlı yapılan birtakım hareketlerdir" dedi.

'MÜSPET ŞEYLERE BAKACAĞIZ'

Kırmızı bültenle aranan, 'Mazlum Kobani' kod adlı, PKK/YPG'li terörist Ferhad Abdi Şahin ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırması ile ilgili sorular üzerine Veysel Eroğlu, şöyle konuştu:

"Biz müspet şeylere bakacağız. Önce yaptırımlardan bahsettiler. Cumhurbaşkanı'mızın ABD ile heyetler arası yaptığı görüşmelerde 13 maddelik taleplerimiz kabul edilmişti. Biz 120 saat içinde terör örgütlerinin bölgeyi terk etmesi kaydıyla mutabakat metnini imzaladık. Neticede ABD ve dolayısıyla Trump da memnun oldu hatta Trump'ın tweet'ini paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyor. Bunu memnuniyet verici olarak değerlendirmek lazım. Artık ABD oradan çekildi. Bu, Türkiye açısından büyük zaferdir. Terör örgütleri 32 kilometrelik alandan çekiliyor. Rusya ile de 10 maddelik anlaşma yaptık. Ruslara da 150 saat süre verdik ve başladı. Batı devletlerinin güneyimizde terör devleti kurma planı suya düştü. Bu gerçekten Cumhurbaşkanı'mızın, milletimizin ve kahraman ordumuzun bir zaferidir. Biz kendi işimize bakalım."

Bakan Dönmez: Türkiye artık kendi birikimiyle madenini işleyecek



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüksek teknoloji temelli dönüşüm ve uç ürün üretme hedefi doğrultusunda önemli bir aşama olan Bor Karbür Tesisisi'nin Balıkesir'deki temel atma törenine katıldı. Bakan Dönmez, "Bor madenciliğinden bor kimyasalları üretimine geçiş yaparak başlattığımız değişim sürecini, ileri teknoloji bor ürünlerine geçiş ve katma değeri yüksek stratejik bir yapıya tırmanışla taçlandırıyoruz. Borda artık şehir efsaneleri bitti. Türkiye artık kendi madenini kendi teknolojisi, kendi insan kaynağı, kendi bilgi ve birikimiyle işleyecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ileri teknoloji ürünlerin üretiminde kullanılacak olan bor karbürünün üretimini gerçekleştirecek tesisin açılışını yapmak üzere Balıkesir'in Bandırma ilçesine geldi. Bakan Dönmez'e Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir AK Parti milletvekilileri eşlik etti.

24 ayda yapımı tamamlanarak, 70 milyon dolara mal olacak olan Türkiye'nin ilk Bor Karbür Üretim Tesisi'nde üretilecek ürünler, zırh üretimi ve nükleer gibi stratejik sektörlerde kullanılabilecek. Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, açılan tesisle birlikte bor madeninde katma değeri arttıracak.

Yüksek teknoloji temelli dönüşüm ve uç ürün üretme hedefi doğrultusunda önemli bir aşama olan Bor Karbür Tesisisi'nin temelini atmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirten Bakan Dönmez, geçtiğimiz yıl İstanbul'da Yeni Bor Stratejileri'ni açıkladıklarını, hedeflerini açık ve net bir şekilde ortaya koyduklarını söyledi. Stratejinin odağını da borda katma değerli uç ürün ve geleneksel bor ürünlerinden, ileri teknoloji bor ürünlerine geçiş olarak belirlediklerini kaydeden Bakan Dönmez, kararlılıklarının yansıması olarak temeli atılan bor karbür tesisinin mutabakat metnine imza attıklarını ifade etti.

'DOĞAL KAYNAKLARIMIZI VE MADENLERİMİZİ, İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLER OLARAK İHRAÇ EDECEĞİZ'

Bor Karbür Tesisi ile birlikte katma değeri yüksek ileri teknoloji bor ürünlerini ülkemize kazandırmanın ilk adımını attıklarını ve yarınların altyapısını bugünden kurduklarını belirten Bakan Dönmez, "Yer altı kaynaklarımızın değerlendirilmesiyle ilgili sürekli şu hususun altını çiziyorum. Artık doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi yurt dışına ağırlıklı olarak ham madde şeklinde değil uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceğiz. Bu model hem yatırımcı dostu olacak hem istihdamı artıracak hem sektörün hem de ülkemizin büyümesini sağlayacak. En önemli girdisi ise yüksek teknolojinin Türkiye'de üretilmesi ve kullanımı olacak. Bor cevherini de aynı şekilde ele alıyor ve değerlendiriyoruz. Bor madenciliğinden bor kimyasalları üretimine geçiş yaparak başlattığımız değişim sürecini, ileri teknoloji bor ürünlerine geçiş ve katma değeri yüksek stratejik bir yapıya tırmanışla taçlandırıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE KENDİ MADENİNİ KENDİ TEKNOLOJİSİ, BİLGİ VE BİRİKİMİYLE İŞLEYECEK'

Türkiye'nin, bor rezervlerinin yüzde 73'üne, dünya bor pazarının ise yüzde 59'una hakim olduğuna işaret eden Bakan Dönmez, "Ancak bu bizim için asla bir ölçü değildir. Çünkü ne kadar kaynağa ya da ne kadar rezerve sahip olduğumuzun bir önemi yok. Günün sonunda bu kaynakları işleyerek artı değer haline getirecek bir altyapıya sahip miyiz önemli olan bu. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Konuşmamın başında da bahsettim, işte bu yüzden madenlerde katma değerli uç ürün üretimine büyük önem veriyoruz. Bu yönde stratejiler, planlamalar geliştiriyoruz. Aksi takdirde 1 birime sattığınız ham madde dışarıda işlenir ve 100 katı, 200 katı yeri gelir 1000 katı fiyatla geri almak zorunda kalırsınız. Biz artık bu defteri kapattık. Türkiye artık kendi madenini kendi teknolojisi, kendi insan kaynağı, kendi bilgi ve birikimiyle işleyecek. Bor başta olmak üzere madencilik kalitesiyle dünyada Türkiye'nin adıyla birlikte anılan sektörlerin başında gelecek. Borda yeni inovasyon anlayışımızı 'bora dayalı sektörlerde stratejik iş birlikleri geliştirerek büyümek' olarak belirledik. Artık büyük hedeflere yürüyen bir Türkiye var. Bu yürüyüşe her sektör, her marka, her kurum en büyük desteği vermek zorunda. Eti Maden de bugün burada güzel bir adım attı ve bor karbür tesisiyle ülkemize önemli bir yatırımı kazandırmış oldu" diye konuştu.

'MİLLİ ENERJİ, MİLLİ SAVUNMAYA EN BÜYÜK DESTEĞİ VERECEK'

Borun dünya piyasasında stratejik öneme sahip olduğunu ve savunma sanayisinden cam sektörüne, seramikten tarıma ve temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanıldığını söyleyen Bakan Dönmez, borun gelişmeye ve büyümeye açık bir alan olduğunu kaydetti.

"Daha fazla katma değerli ürün üretimiyle birlikte bor pazarındaki açık ara liderliğimizi, teknolojiyle pekiştireceğiz" diyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Milli enerji ve maden politikamızın üç sac ayağından biri olan yerlileştirme işte bu yüzden çok önemli. Enerji teknolojilerindeki bu yerli dönüşümü sağlamak için önemli adımlar attık. Enerji ve madenciliğin her alanında yerli insan kaynağı, yerli teknoloji ve yerli uç ürün diyerek, köşe taşlarımızı diktik. Türkiye, enerjide geçiş ülkesi ya da ham madde tedarikçisi olmanın ötesinde büyük bir potansiyele sahip. Enerji teknolojilerinin üretildiği ve ihraç edildiği bir ekosistemle ancak bu jeopolitik güç bir üstünlüğe dönüşebilir. Bu yüzden enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi bizim için hayati önem taşıyor. Bugün savunma sanayinde yaşanan teknolojik dönüşüm kendi kaynağımıza döndüğümüzde neleri başarabileceğimizin, yerli ve milli teknoloji ile nerelere gelebileceğimizin en güzel örneğini ortaya koyuyor. Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 70'lere ulaştı. Önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Enerjiyi de teknolojide Türkiye'nin yeni savunma sanayisi yapmak istiyoruz. Bugün ileri teknoloji bor üretiminde ilk adımını attığımız bor karbür tesisimizle birlikte milli enerji milli savunmaya en büyük desteği verecek, gücümüze güç katacak."

'YILDA BİN TON KAPASİTEYLE BOR KARBÜR ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRECEK'

Bandırma'daki tesiste üretecekleri bor karbürün düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliğiyle savunma sanayisinin yerlilik oranının artırılmasına büyük oranda katkı sunacağını vurgulayan Bakan Dönmez, "Bor karbür yüksek sertlik ve mukavemet/yoğunluk oranının kritik olduğu taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılacak. Bunun yanı sıra aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçalarının üretiminde ve nükleer uygulamalarda da bor karbürü kullanacağız. Yaptığımız bu stratejik dönüşümle ülkemize sağlanan katma değer; bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2000 kata kadar çıkabiliyor. İleri teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbürün kamu-özel işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ve Bakanlığımızın öncülüğünde, savunma sanayi şirketlerimiz, dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş. Şirketi'ni kurduk. Söz konusu şirkete, Eti Maden yüze 33 pay ile iştirak etti. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek. Yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesisi, 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz inşallah. Tesisimizde 250 kişiyi de istihdam edeceğiz. Böylece hem üretimimiz artırarak insanımızın refah ve huzurumuzu artıracağız hem de istihdam imkânı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BORDA ARTIK ŞEHİR EFSANELERİ BİTTİ'

"Borda artık şehir efsaneleri bitti" diyen Bakan Dönmez ayrıca, "Borda artık icraat dönemi, uygulama dönemi, somut çıktı dönemi. İşte bunun ilk örneği de burada. Birazdan temelini atacağımız tesisimiz Türkiye'nin yüz akı, gurur duyacağı bir yatırım olacak inşallah. Bugünkü yatırımımız ve devamında yapacağımız devasa yatırımlarla Balıkesir'i dünya bor pazarında merkez bir konuma getireceğiz. Çanakkale kahramanı Koca Seyit Onbaşı'nın memleketi Balıkesir, Mehmetçik'e zırh üretecek. Mehmetçik'in kahramanlıklarında her zaman onların yanında olacak. Bugünkü yatırımımız ve devamında yapacağımız devasa yatırımlarla Balıkesir'i dünya bor pazarında merkez bir konuma getireceğiz. Bir başka kamu kurumumuz TEDAŞ'ın burada bir temel atma törenini daha yapacağız. Yüksek Güçlü Trafo Merkezi tesislerini artık yurt dışına göndermeyeceğiz yine Bandırma'da kuracağımız bu tesisle artık Türkiye'de yapar hale geleceğiz" diye konuştu.

'SURİYE'DE İNSANLIĞIN SELAMETİ, ONURU VE ŞEREFİ İÇİN ORADAYIZ'

Konuşmasında teröre de değinen Bakan Dönmez, "Bugün Mehmetçiğimiz her türlü yaptırım tehdidine rağmen milletin ve devletin bekası için, milli güvenliğimiz için içeride ve dışarıda büyük bir mücadele veriyor. Biz ayak bastığımız her yerde yıkmak için değil yaşatmak için var oluruz. Bugün Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye kalkanlar önce kendi sömürgeci tarihlerine baksınlar. Sömürdükleri milletin kanları üzerinde yükselttikleri medeniyetlerinin nasıl bir yıkıma, nasıl bir vahşete, nasıl bir insanlık dramına sebep olduğuyla yüzleşmeyenlerin bize söz söyleme hakkı yoktur. Bugün Kuzey Suriye'de insanlığın selameti, onuru ve şerefi için oradayız. Terörizm bütün insanlığın ortak düşmanıdır. Bu düşmanı kaynağında yok etmek için mücadele veriyoruz. Bugün batı terörle mücadelede sınıfta kalmıştır. Alenen teröristin sırtını sıvazlayanlar, onları cesaretlendirenler, mecliste, sokaklarda, stadyumlarda terörist paçavraları ile şov yapmalarına müsaade edenler, sporcularımızın asker selamını hazmedemeyenler Türkiye'ye akıl vermeye kalkmasın" dedi.

Terörü bumeranga benzeten Bakan Dönmez, "Bugün desteklediğiniz terör örgütleri yarın döner gelir, sizi vurur. Bugün küçük hesapların peşinde koşanlar yarın ne büyük bir bela ile boğuşmak zorunda kalacaklarını anlayacaklar. Ama iş işten çoktan geçmiş olacak. Men dakka dukka. Çalma kapını çalarlar kapını. İster eden bulur deyin, ister ilahi adalet. Başkasının kapısını kötü niyetle çalanın başına elbet bir gün yaptığı kötü işin aynısı gelir" dedi.

Bakan Dönmez, konuşmasının sonunda ise dünya bor sektöründe Türkiye'nin lider olmasında emek harcayan herkese teşekkür ederek sözlerini, şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin önünü açan tüm projelere vizyoner liderliği ile destek sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığı döneminde bu projenin gerçekleşmesi yönündeki ilk adımları atan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu yatırımın gerçekleştirilmesinde emek veren Eti Maden, Savunma Sanayi Şirketlerimiz TAİ ve SSTEK, özel sektör adına Bor Savunma A.Ş. ve TRBOR yöneticileri ve çalışanları olmak üzere, tesisin yapımını üstlenerek ciddi sorumluluk alan Çinli CMEC firmasını tebrik ediyorum. Bu memleketin yer altı zenginlikleri yine bu memleketin çocuklarını koruyacak. Bu anlamlı yatırımın kazasız, belasız bir süreçte ve planlanandan daha kısa sürede tamamlanmasını diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri ve milli değerlerimiz doğrultusunda yerli kaynaklarımızı ileri teknolojimiz ve genç iş gücümüzle işleyerek birer değer haline getirmeye devam edeceğiz. İnşallah Yüce Rabbim bu yolda desteklerini esirgemeyen siz değerli hemşerilerimizin karşısına yeni müjdelerle tekrar çıkmayı ve bu güzel tesisin açılışını da hep birlikte gerçekleştirmeyi nasip eder."

Daha sonra tesisin temel atma törenine geçildi. Bakan Dönmez, annesiyle gelen bir bebeği kucağına alarak, temel atma töreninin butonuna bebeğe bastırdı.

Manisa fayının geçmişini araştırmak için hendek açıldı



MANİSA Valiliği ve Şehzadeler Belediyesi, 35 kilometrelik Manisa fayının gelecek yıllarda üreteceği depremleri araştırmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında fayın geçtiği Turgut Özal Mahallesi'nde, 30 metre uzunluğunda, 4 metre derinlik ve genişliğinde hendek açıldı. DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapacakları çalışmaların olası bir afet sonrası alınması gereken önlemler için yetkili kurumlara ışık tutacağını söyledi.

Son yıllarda artan depremler, şehirlerdeki çalışmaları da hızlandırdı. Manisa Valiliği ve Şehzadeler Belediyesi, 35 kilometrelik Manisa fayının gelecek yıllarda üreteceği depremleri araştırmak için DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında çalışmalara başlayan DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve ekibi, Manisa fayının bir bölümünün bulunduğu Turgut Özal Mahallesi'nde hendek açtı. 30 metre uzunluğunda, 4 metre derinliğinde ve genişliğindeki hendek içerisinde, fayın geçmişte ürettiği depremler araştırılacak.

Prof. Dr. Sözbilir, öncelikle faylarda paleosismoloji denilen hendek tabanlı çalışma yapmak için fayı 1/5 bin ölçeğinde haritalandıracaklarını, bunun için de doğada dolaşarak, nerede başladığını nerede bittiğini bulmaya çalıştıklarını açıkladı. Diri fayları belirleyip, çizdiklerini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Manisa fayının uzunluğu 35 kilometre. 35 kilometre boyunca dağın içerisinde önce dolaşıyoruz. Fay zonu boyunca dolaşıyoruz. En iyi uygun yeri buluyoruz ve hendek kazıyoruz. Kazının ardından kepçe izlerini yok edecek şekilde çalışma yapılıyor, ardından karelajlama dediğimiz yöntemle, ip ve çivilerle belli ölçekte karelajlıyoruz. Bu yöntemle hendekteki tüm görüntüleri kağıtlara geçiriyoruz. Buranın çizimini yapıyoruz. Fayın nereden geçtiğini araştırıyoruz" dedi.

'OLASI BİR AFET ÖNCEDEN BİLİNECEK'

Yaptıkları çalışmaların, afet öncesi ile afet zararını önleme ve azaltmak için ilgili kurumlara gerekli bilgileri vereceğini ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Manisa fayı 7 büyüklüğünde bir deprem ürettiğinde, burada nasıl bir yıkım gerçekleşecek, hangi binalar devre dışı kalacak, hangi yollar devre dışı kalacak? Bunları önceden bilmek ve afeti yönetmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Beş aylık bir çalışma. Sadece Manisa fayının haritalandırılması için yapılan bir çalışma. Manisa fayı üzerinde 4-5 hendek açılacak. Manisa fayının ürettiği depremler ortaya çıkacak. Bu afet yönetim anlamındaki ilk çalışmalardan biri."

Yukarı Çobanisa Mahallesi'nde Manisa fayının açık halinin görüldüğünü de kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Manisa fayının devamını burada görüyoruz. Fayların bir sürü verisi var. Bıçak kesilmiş gibi olması, çiziklerin olması lazım. Çatlakların olması lazım. Baktığınız zaman parçalarını görüyorsunuz. Çalışmalar öncelikle fayı tanımlamak için yapılıyor. Fayın ürettiği depremleri bulmaya çalışıyoruz. Deprem üretme aralıklarını bulduğumuzda fay geçmişte kaç yılda bir deprem üretmiş, gelecekte deprem tehlikesi nedir gibi sorulara yanıt da bulacağız. Böylece kent ölçeğinde deprem senaryoları hazırlanacak" diye konuştu.

Bodrum'da yıkım çalışmalarında sona gelindi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırı bölümleri tespit edilince bu kısımların kaldırılması istenen otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin bulunduğu 19 projenin yıkım çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlandı.

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nce daha önce İmar Planı'nda aykırılıklar bulunduğu tespit edilen birçok projenin inşaatı durduruldu. Bakan Kurum, 28 Eylül'de imara aykırı olduğu tespit edilen ve yıkımına karar verilen projeler için yeniden Bodrum'a geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyıdan 2'nci kez denetim yapan Kurum, 11'i otel olmak üzere aralarında villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projedeki yıkım çalışmalarını kontrol etti. Bakanlık, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallelerinde yer alan o projelerdeki yıkım çalışmalarında sona gelindi. Öte yandan kamuoyunda uzun süre gündem konusu haline Gündoğan'daki 365 villa ve 80 odalı oteli içeren 'The Bo Viera' projesinin asansör ile Gümbet'teki 'Le Chic' projesindeki otel ve rezidanslarının bazı bölümlerinde yıkım işlemleri sürüyor. 'The Bo Viera' projesinde imara aykırı olduğu tespit edilen bölümlerin üzerine boyayla çarpı işareti konulduğu, iş makineleri ve inşaat işçilerince yıkımın yapıldığı görüldü. Yıkıldıktan sonra kötü görüntü oluşan alanlarda ise otel işçileri tarafından kıyı düzenleme çalışması yapılıyor. Bazı projelerde beton kesme işleminin ardından bloklar vinçle bölgeden taşınıyor. Metrajlarına göre her firmaya, farklı günlerde çalışmalarını tamamlaması için süre verildiği öğrenildi.

Bodrum'da mühürlenen projelerde şu tespitlerin yer aldığı öğrenildi:

"Arazide hafriyat yapılarak imar planlarındaki kotlandırma hükümlerine aykırı yapı ruhsatı düzenlenerek fazladan kat kazanılması, turizm emsali kullanılarak konut amaçlı imalatlar yapılması, günübirlik tesis ruhsatı alınmasına rağmen konut amaçlı kullanımlara dönüştürülmesi, plana aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarılmak suretiyle iskana konu edilmiş, plana aykırı istinat duvarları ve dolgular yapılarak villa bahçeleri oluşturulmuş, kıyı ve sahil şeritlerinde kaçak iskele, dolgu, kıyı düzenlemeleri, asansör kuleleri, istinat duvarları yapılmış."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, İmar Barışı'na aykırı yapı sayısında Muğla, ilk sırada yer alıyor. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de toplam 1351 yapının yıkılacağı kaydedildi.

Yönetmen Işık: Malatya Film Festivali halka hitap edecek

Malatya'da, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Malatya Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık, festivalin halka hitap edeceğini söyledi.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri işbirliğiyle 15- 19 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 9'uncu Uluslararası Malatya Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kentteki bir kafede istişare toplantısı düzenledi. Gazetecilerin katıldığı toplantıda konuşan yönetmen Haydar Işık, İstanbul'da yaşayan sinemacılara göre Malatya'yı daha iyi bildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu semtin, bu şehrin insanlarını daha iyi biliyorum. Çocukluğum burada geçti benim. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımızı yaparken, uluslararası haritada yarışan filmlerimizin dışında ben birazda etkinliklerin eğitim amaçlı Malatya halkına yönelik olmasını planladım. Çünkü şehir öyle güzel bir şehir ki İstanbul'da bir sürü platolar kuruluyor, büyük büyük paralar veriliyor ama bizim kendi şehrimiz gerçek doğal bir plato. Battalgazi'sinden, Yeşilyurt'una, Akçadağ'dan, Darende'sine kadar, Pütürge'sine kadar, Yazıhan'ına kadar, Doğanşehir'ine kadar gerçekten doğal bir plato, mekânsal olarak. Bakıldığı zaman 9'uncusunu düzenleyeceğimiz Film Festivali'nin şehrimizde yapıldığı halde şehrimizde film çekimleri oldukça az. Bununla ilgili 'neler yapabiliriz' diye bazı planlamalar yaptık. Birincisi bu sene kesinlikle sosyal içerikli eğitimlere önem verdik. 'Halkın içine nasıl daha çok dâhil ederiz, festivali halka nasıl yayarız' diye planlar yaptık. Bununla ilgili birincisi şuanda Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile ortak bir proje ilerletiyoruz. Kimsesiz çocuklar ve sinemaya gönül vermiş diğer çocuklara eğitim başlattık. Festivalimizin ilk günü kısmet olursa İnönü Kapalı Çarşısı bölgesinde bir set kuracağız. Bu setimizi başkanlarımız, konuklarımız ve valimizle birlikte ziyaret edeceğiz. Öncelikle bir eğitim alan çocuklarımızı sinemada neler yapabilir? Onları göreceğiz. Biraz daha çocukları sinemaya yöneltmek için, sinemada yeteneklerini daha ön plana çıkarsınlar diye böyle bir proje yaptık. Festivalde 'Rol-kes' diye bir proje başlattık. Buda ben biliyorum ki siyasetçisi kadar, kayısı kadar, sanatçısı kadar, yetenekli olan bu şehirde aynı zamanda keşfedilmemiş bir sürü yetenek var. Ekonomik durumlardan dolayı, ya da yaşam standartlarından dolayı kendi yeteneğini sinemada gösterememiş bir sürü insan var. Belki bu etkinlik sayesinde, burada birkaç tane yeteneği yakalayacağız. Uygun bulunan muhtelif yerlere üstünü giydireceğimiz TIR'ımızda 'Rol-kes' diye. Türk sinemasında yetişmiş, akıllara kazınmış replikleri gelen halkımıza dağıtacağız ve bu replikleri ezberleyen halkımız içeriye girecek ve içeride kurduğumuz platoda o replikleri oynayacaklar. Biz bu aldığımız videoları yine kuracağımız sosyal medya üzerinden yayınlayacağız. Sosyal medyada kurduğumuz sayfalarda ayrıca şehrimize gelen İstanbul'daki yapımcılara, sinema ile ilgili herkese ulaştıracağız. Açık olacak bu tür mecralara. Belki de buranın içerisinde çok renkli birkaç tane oyucu çıkacak. Bir şekilde hayatlarını sinemayı ilişkilendirmiş olacağız. Böyle bir proje yaptık."

Başkan Gürkan ile Başkan Çınar ise festivalin Malatya'ya hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

