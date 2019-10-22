DHA YURT BÜLTENİ - 17

Roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan 5 askerden Er Zekeriya Altonuk (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğubayazıt'ta önceki gün, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye görevi yapan askerleri taşıyan zırhlı araca, PKK'lı teröristler tarafından roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Askerlerden 3'ü Doğubayazıt'a, biri Erzurum'a, biri ise Iğdır'daki hastanelere kaldırıldı.

Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Er Zekeriya Altunok, doktorların tüm çabasına karşın bugün öğle saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Er Zekeriya Altunok'un Yozgat doğumlu olduğu, ancak ailesinin yaşadığı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

'EŞİM ÇOK ŞEREFLİ BİR İNSANDI'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda şehit olan er Zekeriya Altunok'un, hastane çıkışında annesi Nurgül ile eşi Vildan Altınok güçlükle ayakta durabildi. Acılı eş, "Allahım benim eşim çok şerefli bir insandı" dedi.

Şehit Zekeriya Altunok'un cenazesi bugün saat 18.00'de Şehit Bülent Aydın Havaalanı'nda yapılacak törenin ardından, toprağa verileceği Kayseri'ye gönderilecek.

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Haber: Özkan AYDIN/IĞDIR, ()-

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Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar koruma altına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan araçta yapılan aramada ele geçirilen 2 örümcek maymunu koruma altına alındı.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada, nesli tükenmekte olan 2 örümcek maymunu ele geçirildi. Araç sürücüsüne 3 bin TL ceza kesilirken, ele geçirilen örümcek maymunlar koruma altına alınmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunları Gaziantep'teki hayvanat bahçesine götüreceklerini belirterek, "Örümcek maymunlar ticaret amaçlı Irak'tan getiriliyor. Burada satışını gerçekleştirmeyi planlıyorlardı. Örümcek maymunlar, bundan sonra Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde yaşamlarını devam ettirecekler" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Örümcek maymunlar

-Kalay'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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Belediye yol katılım payı istedi, vatandaş itiraz etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, belediye tarafından üst yapısı tamamlanan bazı cadde ve sokaklarda ikamet eden mülk sahiplerinden belediye meclis kararı ile yol harcamalarına katılım payı adı altında ücretler talep edildi.

Çaycuma Belediyesi, meclis kararıyla üst yapısı tamamlanan bazı cadde ve sokaklarda ikamet eden 3 bin 515 mülk sahibinden yol harcamalarına katılım payı adı altında ücret talep etti. Belediye Gelirleri Kanunu'nun 'Yol Harcamalarına Katılım Payı' başlıklı 86'ncı maddesi gereğince sadece camilerin muaf tutulduğu kararda, kamu kurumları ve belediyenin de ücret ödeyeceği öğrenildi. Aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu mülk sahiplerinden bin 375'inin 500 liraya kadar, 2 bin 12'sinin 500 ile bin lira arasında, 820 mülk sahibinin ise bin ile 2 bin lira arasında ödeme yapacağı belirtildi. 3 mülk sahibinin ise 100 ile 400 bin lira arasında katılım payı ödeyeceği belirtildi.

Karara tepki gösteren bazı vatandaşlar, belediyeye dilekçeyle itirazda bulundu. İlçe merkezindeki 6 mahallenin muhtarı da karara tepki olarak basın açıklaması düzenledi. Muhtarlar adına konuşan Karalar Mahallesi Muhtarı Murat Üstünkul, üst yapısı biten mahallelerde mülk sahiplerinden katılım payı altında çeşitli miktarlarda para talep edildiğini söyledi. Halkın bu paraları ödeyecek gücü olmadığını ifade eden Üstünkul, şöyle konuştu:

"Çaycuma'ya 2015 yılından bu yana yapılan üst yapıyla ilgili vatandaşlarımızdan istenen katılım paylarının sonuna kadar tüm mahalle muhtarları olarak karşı gelmekteyiz. Vatandaşlarımız itiraz dilekçelerini belediyeye teslim etmeye başladılar. Bu durum vatandaşlar arasında huzursuzluk ve tedirginliğe yol açmıştır. Bu karardan geri adım atılmasını tüm mahalle muhtarlarımız olarak vatandaşlarımız adına istiyoruz."

'ÖDEYECEK DURUMUMUZ YOK'

Belediyeye dilekçe ile başvuran vatandaşlardan Satılmış Tozlu, Yeşiltepe Mahallesi'nde oturduğunu ve kendisine 2 bin 185 lira ödeme çıktığını söyledi. Bu parayı ödeyecek durumu olmadığını anlatan Tozlu, "Hiç kimsenin bu paraları ödeyecek durumu yok. Bir sene önce zaten emlak vergisi altında paraları ödemek için krediler çekti vatandaş. Daha borçları var. Milletin yiyecek ekmeği yok. Bu parayı ödeyecek gücü yok kimsenin. Ona rağmen alınacak diyorlar. Biz ödeyemeyiz, yok paramız. Biz kanunsuz iş demiyoruz. Bu kanunların uygulanacağı zaman değil. Millet ekmeğinin derdine düştü. Doğal gaz zammı, elektrik zammı, herkes kan ağlıyor. Şimdi bunun sırası değil. Bence bunu bir daha düşünülüp tekrar gözden geçirilmesi lazım bu durumun. Belediyenin asil görevi zaten bunları yapmaktır" dedi.

Ahmet Yenicioğlu da 4 bin lira ödeme çıktığını anlatarak, emlak vergisi için kredi çektiğini, bunu ödeyecek durumu olmadığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Çaycuma Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı, göreve geldiği 2014 yılından itibaren ilçede yoğun bir şekilde yol yapım, yenileme ve alt yapı çalışmaları yapıldığını ifade edildi. Doğal gaz çalışmasıyla birlikte yağmur suyu ve temiz su şebekelerinin de yenilendiği belirtilen başkan Kantarcı, şöyle konuştu:

"Kanun bize verdiği yetkiye dayanarak biz daha önce bugüne kadar yaptığımız yollarla ilgili yol katkı paylarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıtlar. Bazı çevreler bu durumu sömürmek adına halkı tahrik etmeye çalışıyorlar. Sanki çok miktarlarda fahiş miktarlarda para isteniyormuş gibi. Kanunun bu konuda kısıtlamaları var ve biz onlara uyuyoruz. Ne olursa olsun, çıkan rakam emlak beyanlarının yüzde 2'sini geçmiyor. Bugün 8 bin 50 mükellefimizin 3 bin 515'ini ilgilendiren çalışma son derece mütevazi katkılar içeriyor. İnsanlarımızın bu parada nereden çıktı demeleri mümkün. Bu yolları yapılan hemşehrilerimiz, böylelikle bu cüzi katkılarla yollarının hem değerini öğrenmiş olacaklar, hem de onlardan gelecek parayla diğer kısımların yollarını elden geçirmiş olacağız. Biz Çaycuma'ya hizmet yapmak istiyoruz. Biz bu hizmeti eşit ve dengeli yapmak durumundayız."

Görüntü Dökümü

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-Çaycuma belediyesinden detay

-Drone ile ilçeden detaylar

-Yapılan yollar

-Vatandaşlarla röp.

-Muhtarın açıklaması

-Belediye başkanı ile röp.

Boyut: (788 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),()

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Otomobilin direğe çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza öncesi aracın kayması, çevredeki güvenlik kameralarıan yansıdı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Yusuf Arda Kurşun (19) yönetimindeki 16 JK 317 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak enerji nakil hattı direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kaza yerinden detaylar

-Yaralıdan detaylar

Süre: 1.20 dakika, Boyut: 150 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Tanju Özcan: Köroğlu heykeli eski başkana benzetilmiş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 11 milyon lira masraf yapıldıktan sonra atıl halde kalan Köroğlu Parkı'ndaki, dev Köroğlu heykelinin, heykelin yapıldığı dönemde Bolu Belediye Başkanı olan AK Parti'li Alaaddin Yılmaz'a heykeltıraş tarafından jest olması amacıyla benzetildiğini iddia etti.

Bolu Belediyesi, Alpagut Mahallesi'nde 2016 yılında 90 bin metrekare alan üzerinde Uluslararası Köroğlu Parkı için çalışmalara başladı. Parkın ilk etabında, kentin birçok yerinden görülen bir noktasına dev bir Köroğlu heykeli yerleştirildi. Kazakistan'da yapılan heykel, parçalar halinde TIR'larla Bolu'ya getirildi. Yüzde 80'i tamamlanan ve bugüne kadar 11 milyon TL harcanan Köroğlu Parkı'nın geçen 20 Mart'ta açılışı düzenlendi. İçerisinde 70 metre yükseklikte 19 ton ağırlıkta Bolu'nun sembolü olan halk ozanı Köroğlu'nun dev heykelinin de bulunduğu parkın, 31 Mart Yerel Seçimleri döneminde Millet Bahçesi olması yönünde karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bolu ziyareti sırasında parkın Millet Bahçesi olacağı duyuruldu. Dönemin AK Parti'li belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verdi. 31 Mart seçimlerinin ardından Bolu Belediyesi CHP'ye geçti. Yüzde 80'i tamamlanan Köroğlu Parkı, daha sonra tek bir çivi dahi çakılmayarak inşaat halinde kaldı. Restoran, kafe, seyir terası, kütüphane gibi yaşam alanlarının da planlandığı kaide binası yarım kaldı. Parkın çevre düzenlemesi de yapılmadı. Yaklaşık 7 aydır park atıl şekilde kaldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, atıl halde kalan yapıyı gezerek, gazetecilere konu hakkında bilgi verdi. Başkan Özcan, yer tahsisinin belediyeye geri verilmesi halinde yapıyı tamamlayacaklarını ifade ederek, "Bu binanın yaklaşık yüzde 85'i tamamlanmış durumdayken, tahsis bizden alındığı için biz buraya bir çivi bile çakamıyoruz. Buraya bazı kötü niyetli insanlar gelip camları kırıyorlar. Burada alkol alıyorlar. Sık sık temizliğini yaptırdığımız halde maalesef önüne geçemiyoruz. Buranın tahsisi şu anda Bolu Belediyesi'nde değil. Burası sahipsiz kalmış. Tahsisi bize verseler biz burayı tamamlayıp, açacağız. Bununla ilgili henüz bir cevap verilmedi. Burası bir kış geçirecek ve şu anda bina ile ilgili sıkıntılar var. Şu anda bir geriye gidiş var. Bir kış daha geçerse daha da geriye gidilmiş olacak. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. 11 milyon lira para harcanmış. Bolu halkının cebinden çıkmış bu para. Tahsisi bize vermezlerse, burayı da yapmazlarsa biz verdiğimiz parayı ilgili bakanlıktan ya da Hazine'den isteyeceğiz" dedi.

'HEYKEL ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA BENZİYOR'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kazakistanlı bir heykeltıraş tarafından yapılan dev Köroğlu heykelinin Bolu eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a benzediğini iddia etti. Heykelin Alaaddin Yılmaz'ın başkanlığı döneminde yapıldığı için kendisine heykeltıraş tarafından böyle bir jest yapıldığını düşündüğünü belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Burada enteresan bir durum da var. Heykeldeki Köroğlu'nun yüzü bire bir eski belediye başkanına benzetilmiş. O da enteresan bir durum. Bu niye yapılmış ben de çözebilmiş değilim. Kendisiyle de paylaştım bunu. Kendisi 'Haberim yok' dedi. Net bir şekilde kime benzediği görülüyor. Yapan sanatçı Köroğlu'nun kime benzediğini bilemediği için eski belediye başkanına buradan aklınca bir jest yapmış."

Bolu Belediyesi eski Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Tanju Özcan'ın iddiasıyla ilgili olarak, "Böyle bir şey olur mu?" dedi.

Görüntü Dökümü

-Tanju Özcan'ın açıklamaları

-Heykelin görüntüleri

-Yapının şu anki durumu

-Heykelin yakın fotoğrafları

-Aladdin Yılmaz'ın fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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