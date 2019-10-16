DHA YURT BÜLTENİ-17

Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (4)

MARDİN'DEKİ 156 OKULDA EĞİTİME 2 GÜN ARA

Mardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 okulda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili güvenlik önlemleri kapsamında, Mardin'in 3 ilçesindeki 156 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde 2 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

MARDİN ()

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Polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

MARDİN Midyat'ta, Hükümet Konağı'na gelen 85 yaşındaki Adile Savcı'yı, yürümekte zorluk çektiğini gören polis memuru, kucağına alıp, taşıdı.

Midyat Hükümet Konağı'nda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na torunu ile birlikte gelen Adile Savcı, yürümekte zorluk çekti. Savcı'nın yürüyemediğini gören görevli polis memuru da hemen yaşlı kadını kucağına aldı. Adile Savcı'yı kucağında SGK bölümüne götürerek, işlemlerini yaptırdı. Daha sonra da yeniden kucağına alıp, hükümet konağı önünde bekleyen otomobile taşıdı. Polis memuru, büyük takdir topladı.

Görüntü Dökümü

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Polisin kadını kucağında taşıması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

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Kanadı kırık yavru Kızıl Şahin tedaviye alındı

ADIYAMAN’da mahalle muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, tarafından kanadı kırık olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yavru Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim etti.

Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, evlerinin terasında uçamayan yavru Kızıl Şahin buldu. Uçamayan şahini evinde besleyerek su veren Taş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şefliği'ne bildirdi. Yetkililer nesli tükenmekte olan yavru Kızıl Şahini alarak tedavisini yaptırmak üzere kurum veterinerine götürdü. Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muhtarlıktan görüntü

- Kızıl şahinden görüntü

- Muhtarın şahini beslemesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155MB

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Arkadaşlarını döverek öldürmüşler (2)

TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Kenan Tunç'u döverek öldürdükleri iddia edilen Sercan C. ve Oktay B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

KOCAELİ ()

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Yüzlerce balon balığı ağa takıldı (2)

'AKDENİZ EKOSİSTEMİ İÇİN FELAKET'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının sayısının artışına dikkati çekerek, “Akdeniz ekosistemi içinde baktığımızda bu bir felaket. Çünkü ne varsa tüketiyorlar" dedi.

Balık avlanma yasağının kalkmasıyla balıkçıların mavi sulardaki avlanma çabası devam ediyor. Ancak son zamanlarda balıkçıların ağlarına takılan istilacı bir tür olan balon balığının sayısının artışı dikkati çekiyor. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen balon balığı, profesyonel avcıların yanı sıra amatör olta balıkçılarının da kabusu haline geldi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz Körfezi'nde bugüne kadar balon balığının 7 türünü keşfettiklerini, bunlardan 2'sinin son dönemde çoğaldığını vurguladı. Özellikle kayalık bölgelerdeki kumluk alanlarda bu iki türün çokça görülmeye başlandığını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, “Akdeniz ekosisteminde bu kadar hızlı çoğalması şaşırtıcı. Doğal yaşam alanlarına göre burada daha hızlı çoğalmasının nedeni, besinin bölgede çok olması. Aynı piranalar şeklinde ve onlar gibi sürü halinde geziyorlar. Balıkçıların ağlarına takılanlar da muhtemelen bu sürü halinde gezenler. Akdeniz ekosistemi içinde baktığımızda bu bir felaket. Çünkü ne varsa tüketiyorlar" diye konuştu

'OLTADAN ÇIKARIRKEN DİKKATLİ OLUN'

Bu balığı herhangi bir engelleme yönteminin bugüne kadar bulunmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu balığı ekonomiye nasıl kazandırırız onu araştırmamız lazım. Bazı kişiler bunu yiyor ama özellikle tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Üreme döneminde vücudunda barındırdığı toksin ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor. Denize girenlere zararı yok ancak bazen hedef şaşırmaları olabilir. Korkmaya gerek yok. Özellikle balıkçıların dikkatli olması lazım. Balıkçılar oltalarına takılan bireyleri iğnelerden çıkarırken çok dikkatli olmalı. Oltayı çıkarken parmakları koparabilir" uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()

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13 yıl önceki kuzenler cinayetini adli genetikçiler aydınlatacak



BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 13 yıl önce, kaybolduktan 44 gün sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayetinin aydınlatılması için 3 adli genetik uzmanı görevlendirildi. Adli genetik uzmanları, 2 kız çocuğunun tırnak aralarında bulunan doku örnekleri ile tutuklandıktan 30 gün sonra salıverilen şüpheli 2 kardeşten alınan DNA örneklerinde yapılan karşılaştırmalarla ilgili verilen raporlardaki çelişkiyi ortadan kaldıracak. 13 yıldır çocuklarının katillerinin yakalanmasını bekleyen Karabacak Ailesi, adli genetik uzmanlarının olayı aydınlatacağından umutlu.

Savaştepe'de 13 yıl önce okula giderken kaybolan Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım'ın (10) 44 gün sonra cesetleri bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen katil zanlıları bulunamayan çocukların ölümüyle ilgili Seyhan Yakar ve kardeşi Ayhan Yakar gözaltına alındı. Serbest bırakılan kardeşlerden alınan DNA örnekleri, cinayete kurban giden Büşra ve Tuğçe'nin tırnaklarının arasında bulunan doku örnekleri ile karşılaştırıldı. Adli Tıp Kurumu, hazırladığı raporunda, kuzenlerden alınan doku örneklerinin Yakar Kardeşler'e ait olmadığını ancak aynı soydan gelen bir veya iki erkeğe ait olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine savcılık, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu'ndan yeni bir rapor istedi. Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu ise raporunda, kuzenlerden alınan doku örneklerinin kardeşlerden alınan doku örnekleri ile eşleştiğini belirtti. Bu gelişme üzerine geçen yıl yeniden gözaltına alınan Yakar kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermesi istenilen Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu, ilk raporda değerlendirme hatası olmadığını bildirdi. Kardeşler de 30 gün tutuklu kaldıktan sonra salıverildi. Cinayetten 12 yıl sonra soruşturmayı tamamlayan savcılık, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz sanıklar Seyhan Yakar, Ayhan Yakar ve Yeliz Ergin Yakar hakkında 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'cinsel istismar' suçlarından dava açtı. Davada bilgi sahibi olarak dinlenen Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, "Adli Tıp Kurumu Başkanı dahil personelin yüzde 80-90’ı benim öğrencilerimdir. Bu konudaki ihtisasım yılların verdiği bir ihtisastır. Raporlarımın arkasındayım. Sonuçtan eminim" dedi. Ailenin avukatı İbrahim Erenc de mahkemeden adli genetikçilerden oluşan bir heyet oluşturularak, rapor alınmasını talep etti. Avukatın talebini yerinde bulan mahkeme, İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne heyetin oluşturulması için talimat yazısı yazdı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi de bir ay önce adli genetik uzmanı 3 kişilik bir heyet oluşturarak, dosyayı heyete verdi. Heyet, cinayet davasının seyrini belirleyecek.

AİLE UMUTLU

13 yıldır çocuklarının katillerinin yakalanmasını bekleyen Karabacak Ailesi, adli genetik uzmanlarının olayı aydınlatacağından umutlu. Büşra Karabacak'ın babası Mustafa Karabacak, "13 yıldır beliyoruz. 13 yıldır inancımızı hiç kaybetmedik. Devletimize sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle 13 yıldır çözülemeyen bu olay çözülecek. Genetik uzmanlarından biran önce bu ik, çocuğun katillerini tespit etmesini istiyoruz" dedi. Gözü yaşlı anne Hanife Karabacak da, "Üç genetik uzmanının davayı çözeceğine inanıyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Devletimiz bu işi çözecekse çözsün. Çözemeyeceklerse benim çocuğumu bana geri versinler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mustafa Karabacak röp

-Hanife Karabacak röp

-Kuzenlerin mezar ziyareti

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), ()

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Karayoluna giren büyükbaş sürüsü, zor anlar yaşattı

ORDU'da otlamaya çıkarıldıkları mezradan kaçan büyükbaş hayvan sürüsü, 3 kilometre yol gidip, Ordu- Giresun Karayolu'na çıktı. Sürücülere zor anlar yaşatan hayvanlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'ndeki mezraya otlamaya götürülen 10 büyükbaş, kaçtı. Yaklaşık 3 kilometre yol kat edip, Ordu- Giresun Karayolu'na giren hayvanlar, trafiğin aksamasına neden olup, sürücülere zor anlar yaşattı.

Daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, sokak aralarında da ilerleyen hayvanlar, ihbarla bölgeye gelen trafik polisi ekiplerince, sahiplerine teslim edildi.

Bazı vatandaşlar, karayoluna giren hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Büyükbaşların yoldaki görüntüleri

HABER KAMERA: ORDU/