DHA YURT BÜLTENİ-17

Suriye'den atılan roket, Nusaybin'de binaya isabet etti



BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti.

Nusaybin ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı roket, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın duvarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı'daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.

Görüntü Dökümü

--------

Roketin isabet ettiği bina

Binanın bulunduğu sokaktan

Kalabalıktan görüntü

Genel ve detay görüntüler

MARDİN ()

==================

Beton mikseri otomobile çarptı: 7 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, beton mikserinin çarptığı otomobildeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Tersaneler mevkiinde meydana geldi. İrfan Tekin (34) yönetimindeki 67 AAY 184 plakalı beton mikseri, Mustafa Yüksel (54) idaresindeki 67 SF 100 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle orta refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Yüksel, araçta bulunan Lütfiye Yüksel (77), Kevser Yüksel (52), Şerife Yüksel (22), Yeşim Yüksel (27), İlknur Yüksel (4) ve Hira Yüksel (3) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Kazayı haber alarak gelen Mustafa Yüksel'in oğlu, şoka girerek ağlayan babasını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Yaralıların ambulansa alınması

-Mustafa Yüksel'in oğlunun babasını sakinleştirmesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

=================

Meyve toplamak isterken düşen çocuğun koluna demir saplandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, meyve toplamak için tırmandığı duvardan düşen 12 yaşındaki Ayhan T.'nin koluna korkuluk demiri saplandı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Ayhan T., bahçe duvarına tırmanarak, ağaçtan meyve toplamak istedi. Ancak dengesini kaybedip, düştü. Bu sırada, duvar üzerindeki korkuluktaki sivri uçlu demirlerden biri, çocuğun sağ koluna saplandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, acı içinde feryat eden çocuğun koluna saplanan demiri kesti. Ayhan T. koluna saplanan parça ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Demir parça, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ayhan T. tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Koluna demir sağlanan çocuğun görüntüsü

- İtfaiye erlerinin demir korkuluğu sökmesi

- Çocuğun feryatları

- Çocuğun sökülen korkuluk ile sedyeye alınması

- Ambulansa bindirilmesi

- Acil serviste korkuluğun çıkarılması

- Genel görüntüler

SÜRE:03'07" BOYUT:346 MB

Haber:Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,(Mersin),()

==============================

O fotoğraftaki kızla 30 yıl sonra bir araya geldi

EDİRNE'de Gazeteci ve Fotoğraf Sanatçısı Behiç Günalan'ın Bulgaristan'ın asimilasyon politikası nedeniyle 1989 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç ettiği sırada elinde bebeğiyle fotoğrafını çektiği Ayşe Yavuzkan ile 30 yıl sonra Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir araya geldi.

Gazeteci ve Fotoğraf Sanatçısı Behiç Günalan, 1989 yılında Bulgaristan'da yaşanan 'zorunlu göçü' Edirne'deki Kapıkule Tren Garı çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Günalan, o tarihte garda oyuncak bir bebek ile bavulların üzerinde oturan küçük bir kızında fotoğrafını çekti. Siyah-beyaz fotoğraf günümüze kadar Behiç Günalan'ın açtığı birçok sergide yer aldı. 2010 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki sergide yer alan küçük kızın fotoğrafı kendisi de Bulgaristan göçmeni olan Ergene ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci'nin dikkatini çekti. Mehmet Cebeci, fotoğraftaki kadının bulunması için çalışma yaptı. O dönemde Türkiye'ye göç eden kafilenin Bulgaristan'ın Şumnu şehrinden olduğunun belirlenmesi üzerine araştırmalara bu kentten gelenlere yöneltildi ancak bir sonuç alınamadı.

2015 yılında Behiç Günalan'ın göç fotoğraflarının yer aldığı albüm Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılarak, Türkiye genelinde dağıtıldı. Dağıtılan albümü inceleyen Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, kızın ağabeyiyle çekilmiş bir başka fotoğrafını gördü. Ağabeyi tanıyan Cebeci, Silistire şehrinden göç ettikleri ve Çorlu'ya yerleştikleri anlaşılan aileye ulaştı. Mehmet Cebeci, yılladır kimliğine ulaşmaya çalıştığı kadının İngiltere'de yaşayan Ayşe Yavuzkan olduğunu belirledi. Aynur Yavuzkan ile Cebeci, kendisine durumu anlatarak, Ergene'ye davet etti. İngiltere'den, bebeğiyle birlikte Ergene'ye gelen Aynur Yavuzkan, belediye binasında Mehmet Cebeci'nin misafiri olarak 30 yıl önceki 'büyük göç'te fotoğrafını çeken Gazeteci ve Fotoğraf Sanatçısı Behiç Günalan ile bir araya geldi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Behiç Günalan, "1989 göçü dram ve tradejisini giderek sembol fotoğrafına dönüşen, bu hüzünlü kare ile Kapıkule tren garında karşılaştım. Göç olgusunun bütün can yakıcılığına karşın bir kız çocuğu çocukluk dünyasının kozası içinde bebeğinin saçlarını tarıyor, onu güzelleştirmeye uğraşıyordu. Dondum, buzdan bir seslik kesildim. İşaret parmağım, o anın ışığını çoktan pelküre kopyaladığını, deklanşörümün sesini bile duyamamıştım. İtiraf edeyim ki o gün, o an çektiğim kadrajın 1989 göçünün ruh halini yansıtan aynası olacağını bilemezdin. ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin bilimsem bir yayınında kapak oldu. Sergilerin gözdesi, afişlerin tercih edileni idi. Zaman onu sembolleştirmeye başladı ve hikayenin finali haline getirdi. Bugün o fotoğrafın karesinde bulunan Aynur ile bir araya gelmekten son derece mutluyum. Çünkü her serginin en ilgi gören fotoğrafıydı. Aradan geçen 30 yıl olda olsa bugün bir aradayız. Bizi bir araya getiren Ergene belediyesi başkanı Rasim Yüksel ve belediye başkan yardımcısı Mehmet Cebeciye çok teşekkür ederim" dedi.

'BUNU HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM'

Aynur Yavuzkan, 30 yıl önce çocukken fotoğrafını çeken Behiç Günalan ile bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade ederek, "O günü bugün gibi hatırlıyorum. Yıllar geçti, ben fotoğrafımın sergilendiğinden haberim yoktu. Bugün burada bunu görünce duygulanmamak elde değil. Ben Behiç Günalan'a çok teşekkür ediyorum. Buluşmadan önce kaygılarım vardı. Hiç bir şey için değilse bile benim fotoğrafımı çeken o amca ile birlikteyim ve bunu hayatım boyunca unutamayacağım. Buna vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Behiç Günalan, çektiği fotoğrafın bir kopyasını Aynur Yavuzkan'a hediye edildi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de, böyle güzel anlamlı bir buluşmayı organize etmelerinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Görüntü dökümü

----------------------

-Behiç Günalan'ın konuşması

-Aynur Yavuzkan konuşma

-Belediye başkanı Rasim Yüksel Konuşma

-Resimden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()-

============================

Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (3)

TUTUKLANDI

Yalova'da kadın çalışanların ve müşterilerinin giyinip soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve daha sonra yeniden gözaltına alınan İsmail Kayaaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, ()

=========================

Ulusal deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ EKİYLE YENİDEN)

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı başladı. Türkiye'nin en büyük deprem tatbikatında senaryo gereği kentte meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde, okullar boşaltıldı, enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı merkezinden başlattığı tatbikatta senaryo gereği, saat 13.25'te kent merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye gibi çevre illerde hissedilen depremde birçok bina, köprü, fabrika yıkıldı, tüneller kapandı, yangınlar çıktı. Yıkılan binaların altında kalanları kurtarmak için sağlık, UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber olurken, senaryo gereği enkaz altında kalan yakınlarından haber almak için binaya girmeye çalışanlar polisler tarafından durduruldu.

ENGELLİ ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

1093'ü sahada olmak üzere toplam 1629 personelin görev yaptığı tatbikata polis helikopteri de havadan destek verdi. Tatbikat kapsamında sirenle birlikte il genelindeki tüm okullarda öğrenciler tahliye edildi. Bu okullardan biri olan TOKİ Yıldız Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sirenle birlikte öğrenciler hızla okulu boşalttı. Okulda öğrenim gören işitme engelli öğrenciler de diğer arkadaşlarının yardımıyla okuldan çıkabildi.

CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

3 gün sürecek olan 26 il ve ulusal düzey hizmet gruplarının katılımıyla gerçekleşen tatbikatta 160 senaryo uygulamaya konulacak. Tatbikat, cuma günü yapılacak olan değerlendirme toplantısıyla sona erecek.

Görüntü Dökümü

------------

- Polis helikopteri

- Öğrencilerin tahliyesi

- Öğrencilerle röp.

- Öğretmen ile röp.

- Telsiz anonsları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

==============================