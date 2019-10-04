DHA YURT BÜLTENİ - 17

El Bab, Azez ve Afrin bölgelerinde kurulan 3 fakültede ders başlıyor

CUMHURBAŞKANILIĞI Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olmak üzere Suriye El Bab'da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de Eğitim Fakültesi kurulmasına kararı verildi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, fakültelerin pazartesi günü eğitime başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 4 Ekim 2019 tarihli ve 1616 Sayılı Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak El- Bab’ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin’de Eğitim Fakültesi’nin kurulmasına karar verildi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür bugün yaptığı toplantıda yeni açılan fakültelerin pazartesi günü eğitimin başlayacağını söyledi.

'700 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK'

Rektörlükte düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Gür, bu yıl 700 öğrencinin eğitim göreceğini ifade ederek, "El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Afrin Eğitim Fakültesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Bölümleri ile Azez'de İslami İlimler Fakültesi kuruldu. Cerablus Meslek Yüksek Okulu ile ilgili fakültelerde bu yıl 700 öğrenci öğrenim görecek. Suriye’deki kurumlarımızdan hiçbirine sınavsız öğrenci almadık. Kalite konusunda hiçbir şekilde ödün vermedik, vermeyeceğiz. Programlara yerleştirilen öğrenciler 7 Ekim Pazartesi eğitim-öğretime başlıyor. Fakültelerin açılması için yürütülen ön hazırlık ve başvuru süresince güvenli bölgenin yönetimiyle belirlenen ve daha önce de eğitim kurumu olarak hizmet veren bina ve ortak alanlarda eğitim-öğretim yürütülecektir. Fakültelerde açılan programların müfredatları, eğitim verecek öğretim elemanları ve idari yapılanma tamamlanmış olarak ilk öğrencilerini bekliyor. Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrenciler kendi ülkelerine dönmek istedikleri zaman kendilerine tarafından burs verilerek eğitimlerine devam etmesi sağlanacak. Alımı yapılacak öğrenciler kesinlikle YÖS sınavında başarılı olmuş öğrencilerimiz alınacak. Buradaki öğrencimiz oraya gitmek isterse o öğrenciye burs veriyoruz. Bu burs ise Yurt Dışı Akrabalar Topluluğu Başkanlığı' üzerinden verilecek. Amacımız orayı cazibe haline getirmek" diye konuştu.

'600 AKADEMİSYEN BAŞVURDU'

Güven ortamının devamlılığına katkı sunduklarını ifade eden, Rektörü Ali Gür, "Fakültelerde eğitim dili Türkçe öğretmenliği dışına Arapça olacak. Akademisyenleri alırken açık ilana çıktık. Bütün dünyadan başvuru yapılabilmesini sağladık. Ve yaklaşık 600 akademisyen orada çalışmak için başvuru yaptı ve 2 bin 900 öğrenci müracaat etti. Ülkemizin yurtdışında açılan ilk yükseköğrenim kurumu olan Cerablus Meslek Yüksek Okulu, savaş süresince yükseköğretimden mahrum kalan öğrencilere bir fırsat oluşturarak; normalleşmeyi sağlamak, güven ortamının devamlılığına katkı sunmak ve gençlerin geleceğe ümitle bakmasını mümkün kılmak açısından büyük bir boşluğu doldurmaktadır" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ali Gür'ün açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 543 MB

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15 dakikalık fırtına, Çanakkale'de hayatı felç etti

ÇANAKKALE'nin kent merkezinde 15 dakika etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün Çanakkale merkezi ve çevresinde öğleden sonra fırtına ve beraberinde kuvvetli yağış beklendiği duyurulmuştu. Saat 15.15 sıralarında aniden başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklarda fırtınaya hazırlıksız yakalananlar kuytu yerlere geçmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren boranın ardından kent merkezinde hayat normale döndü.

HALATI KOPARDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi fırtınadan etkilendi. Fırtına nedeniyle iskelenin 50 metre açığında rıhtıma bağlı beklerken Gelibolu 8 motorunun halatını koptu. İskeleye doğru sürüklendi. 2 kılavuz motorundan biri üstüne gelen motordan kaçarak kurtuldu. Diğer kılavuz kaptan motoru ise kaçamayınca sürüklenen motor ile iskele arasında sıkıştı.

Kazada herhangi bir hasar ve yaralanma yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şiddetli fırtınadan genel ve detay sokak görüntüleri

-Fırtınadan etkilenen motorun görüntüleri

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN- Doğan ZELOVA/ÇANAKKALE, ()

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Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

ANTALYA'da halk otobüsü şoförü Tahsin Gedik (53), aracında rahatsızlanan yolcuyu, güzergâhını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Olay, çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 'LC 07' hattında Lara- Üniversite seferini yapan 07 AU 311 plakalı otobüsteki erkek yolcu, aniden fenalaştı. Yolcuya ilk müdahaleyi yanındaki yolcular yaparken, diğer yolcular otobüs şoförü Tahsin Gedik'e bilgi verip 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Duraklarda durmayıp hızla kent merkezine gelen Gedik, ambulansla buluşamadı. Bunun üzerine yoluna devam eden Tahsin Gedik, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis karşısına otobüsü park etti. Sedyeye alınan yolcuya acil serviste müdahale edildi. Kalp krizi değerlendirilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hayat kurtarmanın her şeyin üstünde olduğunu söyleyen otobüs şoförü Tahsin Gedik, "Otobüste fenalaşan yolcuyu görünce tek yapmam gerekenin onun hayatını kurtarmak olduğunu düşündüm. Bunun için tüm durakları pas geçtim. Kırmızı ışıkları geçerken bir taraftan da yolcunun durumunu soruyordum. Sonunda hastanenin aciline vardık. Daha sonra durumumun iyi olduğunu öğrendim. Bu bana yeter" diye konuştu.

Otobüsteki o anlar ise anbean araç içi kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (güvenlik kamerası)

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- Sürücü görüntü

- Araç içi görüntü

- Yolcuların kalp krizi geçiriyor demesi

- Aracın trafikte seyretmesi

- Hastaneye gitmesi

- Hasta yolcunun vatandaşlara tutunarak araçtan inmesi(6'ncı dakikada)

Haber:Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera:ANTALYA-)

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Sopalı otopark kavgası kameralara yansıdı

ANTALYA'da otopark yüzünden çıkan tartışmada, bir kişinin araç sürücüsü Sercan Ünal'a (30) sopayla vurmaya çalışması, Ünal'ın ise saldırganın üzerine aracı sürüp çarparak yere düşürmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen çarşamba gecesi Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat ve hırdavat malzemeleri satan Sercan Ünal, deposunun önüne araç park ettiği gerekçesiyle yan tarafındaki kuaför sahibinin nişanlısıyla sorun yaşadı. Bir süredir devam eden depo önüne park etme sorunu giderek büyüdü. Son olarak iki gün önce gece yarısı yaşanan olayda Sercan Ünal, iş yerini kapatıp evine gideceği esnada tartışmalı olduğu kişiyle sopalı kavgaya tutuştu. Aracını park edip hareket etmeye hazırlanan Sercan Ünal'a vurmaya çalışan saldırgan, yanında bulunan kadın tarafından engellenmeye çalışılırken, darbelerden kaçmak isteyen Sercan Ünal ise aracını kendisine saldıran kişinin üzerine sürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameraları görüntülerini basın mensuplarıyla paylaşan Ünal, deposunun olduğu yerde kuaför salonu bulunan kadının nişanlısı ile arasında otopark tartışması yaşandığını belirterek, "Şahıs bana sopayla saldırdı, geri çekilmek zorunda kaldım. Aracıma binip uzaklaşmak istedim. Gitmeme engel olan kişi ve nişanlısına istemeyerek zarar verdim. Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Kendi can ve mal güvenliğimi düşünerek ani bir karar verdim. Pişmanım, keşke olmasaydı, 15 yıllık komşum. Kolumdan darp raporu aldım, arabamın camı çatladı" diye konuştu.

KAMERALARA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sercan Ünal'ın, dükkanını kilitledikten sonra aracına bindiği ve başka bir araçtan inen eli sopalı birinin saldırısına uğradığı görülüyor. Bir kadının eli sopalı saldırganı sakinleştirmeye çalıştığı kaydedilen görüntüde, Ünal'ın, olay yerinden uzaklaştığı sırada aracıyla saldırganın ayağının üzerinden geçtiği, kadına ise çarparak yere düşürdüğü görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (GÜVENLİK Kamerarası)

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- Sercan Ünal işyerini kapatırken

- Saldırganın aracını durdurması

- Sopayla Ünal'a saldırması

- Kadını saldırganı engelleme çalışması

- Sercan Ünal'ın aracıyla hareket etmesi

- Kadının düşmesi

- Yerde yatan kadın

- Saldırganın arkadaşı olan kadın müdahalesi

- Yerden görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera:ANTALYA-)

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Sünnet düğünündeki görüntülere soruşturma

İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Çocuğun anne, baba ve amcasının ifadesi alınırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nünde olaya müdahil olacağı belirtildi.

Sosyal medyada bir sünnet düğününde çocuğun önünde dansöz oynatıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, bu durumun İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K ve amcası H.K. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Savcılık olayla ilgili 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de çocuğu koruma adına olaya müdahil olacağı öğrenildi.

Aile fertlerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olaya ilişkin görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, ()

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Bıçakladığı kız arkadaşının tedavi gördüğü hastane yakınında yakalandı (2)

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Samsun'un İlkadım ilçesinde kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Sena K.'yi (33), 10 yerinden bıçaklayarak yaralayan İsmail H.Ş. (50), adliyeye sevk edildi. Ağır yaraladığı sevgilisinin tedavi gördüğü hastane yakınında yakalanan İsmail H.Ş.'nin, polise verdiği ifadesinde, "Sağlık durumunu merak ettiğim için hastaneye gidiyordum Bu sırada yakalandım" dediği öğrenildi. İsmail H.Ş. Sul Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SAMSUN ()

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