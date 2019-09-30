DHA YURT BÜLTENİ - 17

130 BİN TL ÇALMIŞLAR

Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı çaldı(2)

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toz maskesi takan hırsızların park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinde 130 bin TL olan çantayı çaldığı belirlendi. Otomobil sahibinin aracını yol kenarına park ettikten sonra para yatırmak için bankaya gittiği, kalan parayı ise çantada bıraktığı, hırsızların araç sahibini takip ettiği tespit edildi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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KOCAELİ ()

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Önce önündeki otomobile, ardından aydınlatma direğine çarptı

BOLU'da, D-100 Karayolunda kontrolden çıkarak önce önündeki otomobile ardından aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Taner (25) yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Paşaköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim Taner yönetimindeki 14 BY 302 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Tayfun Türk'ün (20) kullandığı 81 BU 023 plakalı otomobile çarpıp kontrolden çıktı. Taner'in otomobili daha sonra savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü İbrahim Taner yaralandı. Taner, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından D-100 Karayolunun Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

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-Kaza yapan araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Motoru alev alan otomobil yandı

BARTIN'da hareket halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi yangını döndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Bartın-Karabük yolu Bayıryüzü Köyü mevkiinde meydana geldi. Hayati Yağlı yönetimindeki 74 AAG 103 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Yağcı, otomobili yol kenarına çekerek, yardım istedi. Yoldan geçenler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler otomobili tamamen sardı. Bu sırada karayolu da trafiğe kapatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç yangının söndürülmesiyle karayolunda da ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otomobilin yanma anı güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Dünya Şampiyonu Habibe, çiçeklerle karşılandı

KAZAKİSTAN'ın Almati kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanan Habibe Afyonlu, Kocaseyit Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Habibe Afyonlu'yu karşılama törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, İl Spor Şube Müdürü İhsan Yılmaz, Burhaniye İlçe Spor Müdürü Sabri Pekşen, Edremit İçe Spor Müdürü Fethi Bilge ve şampiyonun yakınları katıldı. Türk Havayollarına ait uçakla Kocaseyit Havalimanı'na gelen 17 yaşındaki Ümitler Dünya Judo Şampiyonu Habibe Afyonlu 'Hoş Geldin Şampiyon' pankartı ile karşılandı. Edremit Kaymakam Ali Sırmalı ve beraberindeki müdürler şampiyona çiçekler verdi. Şampiyon davullar eşliğinde Balıkesir’e uğurlandı. Şampiyonluk gururu yaşayan Habibe Afyonlu, "Hep çalıştım, Hep hayalini kurdum. Ve sonunda başardım. Herkesin beklentisini ve kendi beklentimi yerine getirdim. Özellikle final maçında Japon rakibimi o şekilde yenmek bana daha çok gurur verdi. Türk bayrağını sonunda göndere çektirebildim. Her şey için herkese teşekkür ederim. Önümüzde 2020 olimpiyatları var. Oraya gidemeyeceğimi biliyorum. O yüzden 2024 olimpiyatları için çok sıkı çalışıp aynı tempoda devam etmek istiyorum" dedi.

Habibe’nin başarısına çok sevindiğini anlatan Antrenör Timur Bizsan da "Habibe kızımız hafta sonu yapılan müsabakalarda dünya şampiyonu oldu. Büyük bir başarıya imza attı. Takım halinde de dünya üçüncüsü oldular. Çok sevinçliyiz. Bu ilk basamak oldu. Daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum Teşekkür ediyorum, bize bu gururu yaşattığı için" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ümitler Dünya Judo Şampiyonu Habibe Afyonlu'nun karşılanmasından genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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