DHA YURT BÜLTENİ - 17

PTT şubesi soyguncusu yakalandı

GAZİANTEP'te, kar maskesi ve tabanca ile girdiği PTT şubesini soyan B.C., polis tarafından yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen B.C., "Pişmanım" dedi.

Olay, önceki gün Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli, elinde tabanca olan kişi, girdiği PTT şubesinde, silahını görevliye doğrultup, veznedeki paraları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, incelediği güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelinin B.C. olduğunu belirledi. Polis, B.C.'yi, adresine yaptığı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen B.C., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Pişmanım" dedi. B.C., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Şüphelinin hastaneden çıkışı

- Hastane

- PTT dış görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 107 MB

==============

Ali bebeğin şüpheli ölümü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinde hareketsiz halde bulunan 53 günlük Ali Baran Oslun'un kaldırıldığı hastanede öldüğü anlaşıldı. Ölümü şüpheli bulunan Oslun'un cesedi, otopsiye gönderilirken, annesi N.U. ise, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Topraklık Mahallesi'nde yaşayan N.U. adlı kadın, iddiaya göre, bugün saat 15.00 sıralarında, 53 günlük bebeği Ali Baran Oslun'u yatağında hareketsiz yatarken bulunca komşularından yardım istedi. Komşuların yardımıyla, otomobille, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Oslun'un, yapılan kontrolde yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi. Vücudunda morluklar bulunduğu belirtilen bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, cesedi otopsiye gönderildi. N.U. ise, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. N.U.'nun bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olayın yaşandığı apartmandan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

==============

Almanya'dan döndü, evinin kurşun yağmuruna tuttulduğunu gördü

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, Almanya’dan evine dönen Sevim Keleş (50) evinin camlarına 15 kurşun sıkıldığını görerek, polise şikayette bulundu. Sevim Keleş, oturduğu dairesinde hak iddia eden akrabalarının evini kurşunladığını iddia etti.

Olay, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi’nde meydana geldi. Apartmanın 2’nci katında oturan Sevim Keleş, iki gün önce yaşadığı Almanya’dan tatil için Darıca’da bulunan evine gelmek istedi. Sevim Keleş, Darıca’ya gelmeden önce evinin temizliğini yapan kadını temizlik için aradı. Dün eve gelen kadın Sevim Keleş’i arayarak evde kurşun izlerinin olduğunu söyledi. Bugün evine gelen Sevim Keleş, polisi arayarak şikayette bulundu. Eve gelen polis incelemelerde bulunurken, evin odalarının camlarında 15 kurşun izi tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sevim Keleş şikayetçi olduğunu belirterek, “Saydığımda bütün camlarda 15 adet kurşun izine rastladım. Üzerimdeki şoku atlattıktan sonra polise haber verdim. Bu evimin üzerinde hak iddia eden husumetli akrabalarım dışında kimseyle bir alıp veremediğim olmadığı gibi düşmanım da yok. Polise isimlerini verdiğim akrabalarımdan şikayetçiyim.’’ dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evin camlarına isabet eden kurşun izlerinin içeriden görüntüsü

Sevim Keleş ile röportaj

Kurşunlanan evin bulunduğu apartman

Evin camlarına isabet eden kurşun izlerinin dışarıdan görüntüsü

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

==============================

Sevgilisinin öldürdüğü Hülya, toprağa verildi

BURSA’nın İnegöl ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Münür Yavuz tarafından evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Hülya Üstün (43), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde Münür Yavuz ile Hülya Üstün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Münür Yavuz, yanında getirdiği bıçağı Hülya Üstün'ün bacağına sapladı.

Saldırgan kaçarken, yaralı, komşuları tarafından çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaçan şüpheli İnegöl’ün kırsal Erikli Mahalesindeki bağ evinde jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklanan kadın ise tedavi gördüğü hastanede 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Münür Yavuz, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Hülya Üstün için kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazından sonra mezarlık önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü;

-Cenazeden detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Kadının sedye ile olay yerinden kaldırılması

-Kadının hastaneye getirilmesi

Süre: 1.39 dakika, Boyut: 219 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

=============

Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü

KİLİS'te, daha önce hiç doğum günü kutlaması yapılmayan down sendromlu Yusuf Bozkır (6) için belediye çalışanlarınca sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Yusuf etkinlikte pastasını üfleyip, doyasıya eğlendi.

Down sendromlu Yusuf Bozkır’ın hiç doğum günü kutlanmadığını öğrenen belediye çalışanları sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya çok sayıda kişi düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına destek verdi. Gıda Bankası'nda düzenlenen doğum günü partisine hediyelerle gelen çok sayıda kişi kapıdan giren Yusuf'u karşılayıp sevgi gösterisinde bulundu.

Sürpriz doğum günü için öncülük yapan Burcu Gülocak, "Yusuf'un, hiç doğum günü kutlamadığını öğrendik. Bunun üzerine doğum günü düzenlemeye karar verdik. Bugün Yusuf adına doğum günü organizasyonu yaptık. Yusuf'un daha önce hiç doğum günü olmamış, daha önce bu heyecanı hiç yaşamamış, ona unutamayacağı bir gün yaşatmak istedik. Bu konuda sosyal medyadan duyuru yaptıktan ve Kilis halkı büyük destek verdi" diye konuştu.

Yusuf’un annesi Gülandam Bozkır ise, "Yusuf’a hiç doğum günü kutlamadığımızı söyleyince, biz doğum günü yaparız dediler ve şu andaki güzellikler yaşandı" dedi.

İlk defa doğum günü kutlanan Yusuf Bozkır ise kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyip düzenlenen eğlenceye katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Yusuf Bozkır’ın görüntüsü

- Doğum günü etkinliğinden görüntüler

- Yusuf’un pastadaki mumları söndürmesi

- Burcu Gülocak’ın konuşması

- Yusuf’un annesi Gülendam Bozkır’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:466MB

============================