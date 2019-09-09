DHA YURT BÜLTENİ - 17

HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 17'ye çıktı (4)

BAKAN SELÇUK, AİLELERLE BİR ARAYA GELDİ

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığını belirttikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ziyaret etti. Ailelere desteklerini iletmek için oturma eyleminin yapıldığı HDP il binası önüne gelen Bakan Selçuk, buradaki annelerle tek tek görüştü. Ailelere destek mesajı veren Bakan Selçuk, her zaman yanınlarında olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR ()



======================

Kadirli’de 3 araç çarpıştı, 1’i çocuk 3 kişi öldü

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Kadirli- Osmaniye Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde, Vayvaylı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Muhittin Ateş yönetimindeki 01 VR 302 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Gönül yönetimindeki 80 KJ 952 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla savrulan 01 VR 302 plakalı araç, Kadirli yönüne giden Yunus F. yönetimindeki 80 KB 265 plakalı araca çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada iki araçta bulunan Muhittin Ateş, Ali Gönül ve 13 yaşındaki Kadir Gönül olay yerinde hayatını kaybetti. 01 VR 302 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Celal Parsak ağır yaralanırken, 80 KB 265 plakalı aracın şoförü Yunus Fındık, yolcu olarak bulunan Fatma ve Döndü Fındık da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, Kadirli Osmaniye karayolunda ulaşımı tek yönden kontrollü olarak trafik akışını sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Kaza yerinden götüntüler

- Kaza yerindeki araçların görüntüsü

- Kazada ölenlerin görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'50" BOYUT: 206 MB

Haber-Kamera :Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ,(Osmaniye), ()

======================

Hatay'da zeytinlik yangını

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Zeytinlik alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına 17 arazöz ve 2 helikopter ile 50 görevli müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemeye göre yangında 50 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Yangına havadan müdahale edilmesi

- Yanan alanın görüntüleri

- Havadan yanan alanın görüntüsü

- Genel ve detay görüntüleri



SÜRE: 03'57" BOYUT: 437 MB

Haber-Kamera:Mehmet KOCACIK/Kırıkhan(HATAY),()

=========================

Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adama gözaltı (2)

TUTUKLANDI

Bartın'da, okul önündeki durakta bekleyen küçük yaştaki çocuklara, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Toprak, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeden çıkarılışı ve detaylar

HABER-KAMERA: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

==============================

Kick boksçunun bıçaklayarak öldürdüğü genç toprağa verildi

İSTANBUL'da milli kick boksçu Berke Şahin tarafından bıçaklanarak öldürülen Ömer Özdemir (24), memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

Olay, önceki gün İstanbul'da meydana geldi. İddiaya göre, milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir eğlence mekânına gitti. Şahin, parti çıkışında, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Berke Şahin, arkadaşının darp ettiği Ömer Özdemir'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılan Ömer Özdemir yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hüseyin-Sevgi Özdemir çiftinin en büyük oğulları olan Ömer Özdemir'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Çankırı'nın Orta ilçesi Yaylakent Beldesi'ne bağlı Kayılar Mahallesi'ne getirildi. Bekâr olduğu öğrenilen Özdemir için Kayılar Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Özdemir'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından genç mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'BİR KOLU SAKAT'

Ömer Özdemir'in dayısı Osman Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğenlerini öldüren Berke Şahin'in gereken cezayı almasını talep etti. Akbulut, yeğeninin masumca arkadaşları ile gezmeye çıktığını aktararak, "Olayla ilgili televizyondan öğrendiğimiz kadarıyla, laf atma sonucu başladığı söyleniyor. Bir kolu sakat olan yeğenime saldırıyorlar. Milli takım sporcusu olduğu söylenilen kişi yeğenimi kovalıyor. Hem dövüyorlar hem de bıçaklıyorlar. Ambulans geldiğinde zaten yeğenim orada ölmüş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazeden görüntü

-Osman Akbulut'un açıklaması

-detay

Haber-Kamera:Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (ORTA), ()-

==============================

Denizde kaybolan Emirhan’ı arama çalışmalarına devam edildi

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan Emirhan Doğar’ı (14) arama çalışmalarına rüzgar ve dalgalar engel olurken, kıyı şeridi boyunca yüzey taraması yapıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kandıra’ya bağlı Babalı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mert Ekici ve kuzeni Emirhan Doğar, dalgaların yoğun olması nedeniyle akıntıya kapıldı. İki kuzenin akıntıya kapıldığını görenler suya girerek Mert Ekici’yi kıyıya çıkararak kurtarırken, Emirhan Doğar suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi, Deniz Polisi, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gelirken, denizin dalgalı olması nedeniyle helikopterle havadan ve kıyıdan kontroller yapıldı.

Bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlanıldı. Öğle saatlerinde dalgaların şiddeti ve rüzgar nedeniyle çalışmalara ara verildi. Kıyı şeridi boyunca yüzey taraması yapmaya devam eden ekipler arama çalışmalarını suda devam ettirebilmek için olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekliyor. Emirhan Doğar'ın yakınları üzüntü içerisinde arama çalışmalarını izledi.

Görüntü Dökümü

-Sahil şeridinde bulunan kalabalık

-Dalgalı denizden görüntü

-Detaylar

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli),()

============================

Tekirdağ'da 09.09'da, 9 çift nikah kıydı

TEKİRDAĞ'da, 09.09.2019 gününde 9 çift nikahlarını kıydırdı. Çiftlerden Murat ve Merve Tokgöz, özel günde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın ederken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de 09.09.2019 tarihini seçen 9 çift, nikah masasına oturdu. Süleymanpaşa Evlendirme ve Nikah Dairesi'nde 09.09.2019 yoğunluğu yaşanırken, nikah memuru tarafından kıyılan nikahlarla çiftler dünya evine girmeye hazırlandılar. Murat ve Merve Tokgöz çifti özel günde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Merve Tokgöz, "Bu tarihi biz 6 ay önce düşündük. Biraz heyecanlıyız, özel gün diye bu tarihi aldık. Çok mutluyuz. Herkes böyle bir günü seçsin" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çiftlerden detaylar

Çiftlerin nikahlarının kıyılması

Çiftlerle röp.

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

=============================



