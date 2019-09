DHA YURT BÜLTENİ - 17

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)

ESKİŞEHİR’E GETİRİLDİ

İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir’e getirildi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin morguna gelen yakınları, otomobilin bagajından indirdikleri küçük Eymen’in cansız bedenini sedye ile morga götürdü. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını gören anneanne Dilek Çınar, tepki göstererek ölmeden önce haber yapılması gerektiğini söyledi.

'POLİS KAPIYA NOT BIRAKIYOR'

Öldürülen Eymen Sadık Durak’ın adı öğrenilemeyen kadın yakını ise, Buca’da Eymen yaşarken dövüldüğüne dair şikayette bulunduklarını ve polisin kapıya not bıraktığını iddia edip “Biz çocuk yaşarken ihbar ediyoruz. Polis kapıya not bırakıyor, ‘Darp ediyormuşsunuz, çocuğu alın gelin’ diye. Böyle bir ihbar mı var? Yalan mı ifade verdim, gerekirse bize ceza ver. Polisleri meşgul etmekten cezamızı çekelim”

Görüntü Dökümü:

-Eymen’in cenazesinin otomobilden indirilmesi

-Sedye ile morga götürülmesi

-Anneannesinin tepkisi

-Akrabası olan kadının konuşması

-Yunus Emre Devlet Hastanesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

============

İkiz plaka kullanıp, 1 milyon liralık vurgun yapmak istediler

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir kumaş fabrikasından, ikiz plakalı bir TIR'a yüklenen 20 ton kumaşı yerine teslim etmeyerek ortadan kaybolan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kumaşlar sahibine teslim edildi.

Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesinde faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasından TIR'a yüklenen yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 20 ton boyalı kumaş Sakarya'nı Adapazarı ilçesine gönderildi. Ancak aradan geçen günlerde TIR'ın malzemeleri Adapazarı'ndaki adrese teslim edilmemesi üzerine firma sahipleri Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını da inceleyerek yaptığı çalışmada, malzemelerin götürülmesi sırasında ikiz plakalı kullanıldığı ve malzemeleri Selçuk Yıldırım adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ile kullanıldığını tespit etti.

Olayla ilgili kapsamlı çalışma yapan jandarma ekipleri, ikiz plaka takılı çekiciyi İstanbul Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu. Kumaşların yüklü olduğu dorsenin ise, İstanbul Eyüpsultan'da bir depoda tutulduğunu belirleyen jandarma depoya düzenlediği operasyonda dorse ve içindeki çalıntı malzemeleri ele geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili sürücü ile birlikte gözaltına aldığı 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Çalınan 20 ton boyalı kumaş ise sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü (jandarma kamerası)

-----------------------------------

Sahte plakalı TIR

TIR'a malzemelerin yüklenmesi

Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüler

Detaylar

Haber:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

================

Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları adliyeye çıkarıldı

ERZURUM'da dün gece bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 8 kişi geniş güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının kavga ederek ayrıldığı ekmek fırınına konuşmak için giden bir grup ile fırın sahibi, oğulları ve çalışanları arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan iki gruptan 5 kişi silahların ateşlenmesi üzerine yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan ve vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen 20 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Olayı duyup hastaneye koşan Yılmaz'ın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

DEFNELİDİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Muhammet Emin Yımaz'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Merkez Palandöken ilçesindeki Sagıp Efendi caminde ikindi namazında kılınan cenaze namazı sonrası Yılmaz asri mezarlığında yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi

Olay sonrası kavgaya karıştıkları belirlenen ve polis tarafından gözaltına alınan A.Ş, M.G, R.Ş, O.D, G.A, K.Y, O.D. ve Y.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar polisin aldığı geniş güvenlik önmeli altında mahkemeye çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zanlıların adliye çıkarılması

-Adliye binasından detay

Haber - Kamera:Zafer KUMRU / ERZURUM,()

(SÜRE:01.00 BOYUT: 112 MB)

====================

Sahibinden kaçan at, iş yerinin camını kırıp, 5 araca zarar verdi



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sahibinden kaçan at, bir iş yerinin camını kırarak, park halindeki 5 araca zarar verdi.

Nusaybin ilçesindeki Mor Yakup Mahallesi'nde Abdurrahman Ay, inşaat malzemelerini at arabasına yüklediği esnada, atı bir anda huysuzlaştı. At, arabadaki malzemelerle birlikte Lozan Caddesi üzerindeki bir GSM bayiinin ön camını kırdı ardından da park halindeki 5 araca zarar verdi. Bir süre caddede koşan at güçlükle kontrol altına alınabildi. İş yeri zarar gören esnaf ve araç sahipleri at sahibi Abdurrahman Ay'dan şikayetçi olmayacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

-------

At arabanın çaptığı iş yeri

Park halindeki zarar gören araçlar

Olay yerinden uzaklaşan at arabası

Olay yerinde inceleme yapan trafik ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),()

===========

Taksilciler, sokak köpeğini yıkadı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde taksi durağında iki taksi şoförü, kirlenen sokak köpeğini yıkayıp, tekrar doğal ortamına bıraktı.

Biga ilçe merkezinde bir taksi durağının önünde dolaşan sokak köpeğini gören taksi şoförü Mustafa Çalışkan ve arkadaşı, hayvanı yakalayıp, sabun ve suyla yıkadı. İki arkadaş, temizledikleri sokak köpeğini, tekrar doğal ortamı olan sokağa saldı. Sokak köpeğinin taksi şoförleri tarafından yıkanıp, durulandığı anlar ise yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taksicilerin yıkadığı köpeğin cep telefonu ile çekilen görüntüsü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, ()

=======================