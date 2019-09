DHA YURT BÜLTENİ - 17

Emine Erdoğan'dan Salda Gölü'nde inceleme (2)

TEDAVİSİ TAMAMLANAN LEYLEĞİ DOĞAYA SALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz rengi ve bembeyaz kumsalıyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ndeki incelemelerin ardından Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nı ziyaret etti. Ziyarete Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de katıldı. Karakent köyündeki Burdur Gölü kenarında yaklaşık 10 yıl önce veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından kurulan Lisinia Doğa Yaşam Alanı ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde, Emine Erdoğan, Bakan Kurum ve beraberindekilere sunum yapıldı. Alanın kurucusu Öztürk Sarıca, 2 bin dekar alana yakın arazide üretimi yapılan başta lavanta olmak üzere, adaçayı, kekik, gül gibi tıbbi ve aromatik bitki üretimi, susuz tarım ve doğal ürünler hakkında bilgi verdi. Lisinia Doğa Yaşam Alanı'ndaki lavanta bahçesini de gezen Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi süreci tamamlanan 6 leyleği, doğaya saldı.

Sinop'ta hamsi bereketi

Karadenizli balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte Vira Bismillah dedi, ağlarını denize attı. Sinopta, balıkçı tezgahlarını, istavritin ve mezgitin yanı sıra hamsi şenlendirdi. Vatandaşlar, sezonun ilk hamsisine yoğun talep gösterdi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu ile ağlarını doldurdu. Sinop'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbunun yanı sıra hamsi ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 10, mezgit 15, hamsi ise 20 TL'den satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Mert Kanal, sezonun ilk hamsisinin oldukça rağbet gördüğünü belirterek “Hamsi biraz erken başladı, nedeni şu; bu sene palamut avcılığı yok. Daha doğrusu palamut yok. Bu yüzden de tekneler palamut yerine hamsi ağlarını koyarak hamsinin peşine düştüler. Bu iyi bir şey değil, palamut hiç görünmüyor çünkü. Uzun zamandan beri ilk defa başımıza gelen bir şey. Ama tabi balıkçılar da haklı olarak geçimini sağlamak için diğer seçeneklere başvurarak hamsi avcılığına başladı. Bunun yanında da mezgit, istavrit oluyor. Karadeniz balıklarının hemen hemen tamamı var, palamut hariç" dedi.

Müşteri Yaşar Günel de, “Sezon iyi başlamış. Hamsi almaya geldim. Fiyatı uygun diyerek bu yıl hamsiyi bol tüketmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Trabzon'da istavrit ve mezgit bereketi, fiyatları düşürdü

Karadenizli balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize attı. Trabzon'da, balıkçı tezgahları fiyatları düşen istavrit ve mezgitle doldu. Tezgâhlarda istavrit ve mezgidin kilosu, 5 ila 10 lira arasında satılırken, sezondan umutlu ulan balıkçılar da, havanın soğumasıyla balık çeşidinin artmasını bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadeniz'de Trabzonlu balıkçılar da, yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamlayarak 'Vira bismillah' dedi. Sezonu açan balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz'e bıraktı. Denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar da kentte tezgahlardaki yerini aldı. Balık pazarında hareketlilik yaşanırken, yeni sezonda tezgahları dolduran istavrit ve mezgidin kilosu 5 ila 10 lira arasında satışa sunuldu.

‘DENİZ SICAKLIĞI BALIĞI ETKİLİYOR’

Balık fiyatlarının uygun olduğunu anlatan Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, “Balıklar yeni gelmeye başladı. Sezonun ikinci günü. Palamut beklentilerimizin üzerindeydi ama palamut hiç gelmedi. Deniz sıcaklığı havaların sıcaklığı denizdeki balığı çok etkiliyor. Palamut zamanına 15 gün daha var. Şu an zaten rövanşta olan istavrit. Onun hemen peşine mezgit geliyor. Balıklarda gayet kaliteli ve fiyatları da uygun. Bu sezondan oldukça umutluyuz. Tabi ki denizin sahibi Allah. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Vatandaş da balığın hem cebe hem de mideye hitap etmesi beklentisinde. Bizde balığın bol olması beklentisindeyiz. Bugün mezgit 10 lira, çingene palamuttun tanesi 10 lira, levrek çupra 25 lira, somon 30 lira, istavrit 5 ila 10 lira arası değişiyor. Şu an Karadeniz’de olan balıklar bunlarö diye konuştu.

‘PALAMUT HİÇ YOK’

Palamuttun bu sezon ağlarına henüz takılmadığını söyleyen Örseloğlu, “'Vira bismillah' dedik. 1 Eylülde başlangıcı yaptık. Normalde 1 Eylülde genelde ağlarımıza istavrit, palamut, barbon ve çinakop gelir. Ama sanki bu sene umduğumuz olmayacakmış gibi bir hava var. Palamut hiç yok. Palamuttun küçüğü moloz dediğimiz balık çıktı başka da çıkmadı. Bakalım havaların soğumasını bekliyoruz. Fiyatlarda oldukça uygun. Vatandaşta memnun. Herkesin alabilecek olduğu bir fiyat. İnşallah sezonumuz bol bereketli olur'' dedi.

VATANDAŞLAR FİYATLARDAN MEMNUN

Av sezonu açılmadan önce fiyatların pahalı olduğunu ancak 1 Eylül’den sonra balık fiyatlarının düştüğünü belirten vatandaş Saadet Uz da, “Sezonun ilk balığını yiyeceğiz. Geçen dönem balık yiyemedik. Hem çok pahalıydı hem de olan balık kalitesizdi. Şimdi tezgahlara bakıyorum istavrit ve mezgit var. 5 liraya bile alabiliyoruz. Bundan bir hafta önce istavritin kilosu 25 ile 30 lira arasında değişiyordu. Sofralarımıza koyamıyorduk. İki günde fiyatlar bu kadar düştü ve tazelerö ifadelerinde bulundu.

Seyit Altaş ise, “İstanbul’da oturuyorum. Tatile buraya geldim. Sezonun açılmasına rastladım. Memleketimin balığını yiyeceğim. Sezonun ilk balığı fiyat gayet uygun" diyerek berektli av sezonu geçmesini temenni etti.

Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu

AV yasağının sona ermesinin ardından Eskişehir’de tezgahlar balıkla dolarken, sezonun başı olması nedeniyle sınırlı sayıda gelen hamsi ve istavritin kilosu 20 ve barbun ise 35 liradan satılmaya başlandı.

Av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından Eskişehir’e gelen balıklar tezgahları doldurdu. Yaklaşık 4 aydır taze balığa hasret kalanlar soluğu balıkçı tezgahlarında aldı. Sezonun ilk günleri olması nedeniyle hamsi ve istavritin kilo 20 liradan, uskumru 20, sardalya 15, mezgit 30, barbun ise 40 liradan satışa sunuldu. Eskişehir’de balıkçılık yapan Erkan Aslanbenzer, fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşüşe geçeceğini belirterek, “Şu an av mevsimi açıldı ama deniz suyu çok sıcak olduğu için balıklar biraz dağınık. Fiyatlarda 20 lira civarında. Bu 10-15 gün sonra havaların biraz daha soğumasıyla ve balıkların bir araya gelmesiyle birlikte daha da bollaşır. Bu sene hamsi, istavrit bol. Ancak palamut geçen seneye göre daha az. Havanın da sıcak olmasından dolayı hamsi alan müşteri sayısı yüzde 40 diyelim. Müşterilerimizden özellikle aldıkları yeri iyi belirlemesini tavsiye ediyorum. Şoklu balıkla, taze balık arasında çok fark vardır. Özellikle balığın gözünden anlayabilirler bu durumu. Ama özellikle sırt kısmına ve göz kısmına dikkat etmeliler. Balığın karnı patlak ve yumuşak değil sert olmalıö dedi.

FİYATI 1 GÜNDE 5 LİRA DÜŞTÜ

Balıkçılardan Selahattin Arslan da sezonun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarında da düşüş yaşandığını söyledi. Hamsi kilo fiyatının 1 günde 5 lira düştüğünü anlatan Arslan, “Şu anda bu balıklar yeni gelmesine rağmen dün 25 liraydı bugün ise 20 lira. Yarın öbür gün balığın daha ucuz olacağını düşünüyoruz. Geçen sene hamsi balığı ufaktı bu sene ise iri. Bu sene çok büyük bir beklentimiz var. Biz hamsi balığının 10 liraya düşmesini istiyoruz ki herkes yesin ve faydalanabilsin. Balık pahalılaştığı zaman zengin yemeği oluyor, ucuzladığı zaman ise fakir yemeği oluyorö şeklinde konuştu. Balık almak için tezgahları dolaşan Erdoğan Karaaslan da fiyatların daha da ucuzlaması gerektiğini savundu. Karaaslan, “Halkımızın yiyebilmesi için fiyatların biraz daha ucuzlaması gerekiyor tabi ki. İlk aşama için fiyatlar uygun değil ama ileriki zamanlarda yani özellikle de havalar soğuduğunda fiyatlar düşecek büyük bir ihtimalle" dedi.

