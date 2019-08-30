DHA YURT BÜLTENİ - 17

ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 YARALI(2) YENİDEN

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Melike B.(42), birlikte yaşadığı öne sürülen erkek arkadaşı Salih Durmuş(42) sokakta yürürken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Salih Durmuş, öldü. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, Çorlu'da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'nci Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, birlikte yaşayan Salih Durmuş ile Melike B., market alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken, arkalarından gelen bir kişi üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, ikilinin üzerine kurşun yağdırdı. Salih Durmuş ile Melike B., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanıp kanlar içinde yere yağılırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Saldırıyı görenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan durumu ağır olan Salih Durmuş, doktorların tam çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan buldu.

Polis, güvenlik kameralarına yansıyan saldırıyı düzenledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kadın ile erkeğin yolda yürümeleri

-Saldırganın arkadan gelip ateş açması

-Kadın ile erkeğin yere düşmesi

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Olay yerindeki boş kovanlar

-Çevrede toplananlar

-Polisin önlemleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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TÜRKİYE SINIRINA YAKIN BÖLGELERDE REJİMİN SALDIRILARINI PROTESTO ETTİLER

SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürerken, bugün çok sayıda kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabası ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bab- El Hava Sınır Kapısı yakınlarında toplandı. Kalabalık, İdlib'deki insanlık dışı saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Kalabalıktaki bazı kişilerin Türkiye tarafına doğru ilerlemeye çalıştığı iddia edildi.

Suriye'de, Türkiye sınırına yakın bölgelerde cuma namazı çıkışı çok sayıda kişi, rejimin saldırılarını protesto etmek için Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabası ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bab- El Hava Sınır Kapısı yakınlarında toplandı. Araçlarının kornalarına basarak, rejim aleyhine sloganlar atan kalabalık, İdlib'deki insanlık dışı saldırıların durdurulması için dünyanın harekete geçmesi çağrısı yaptı. Bu sırada kalabalıktan bazı sivillerin, Türkiye tarafına doğru ilerlemeye çalıştığı iddia edildi.

Bu gelişmeler üzerine Reyhanlı bölgesindeki sınır hattına asker ve polis birliklerinden oluşan takviye ekipler gönderildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araç ve tomaların görüntüsü

- Askeri personellerin görüntüsü

- Sınırın yanı başından görülen askerler

- Sınırın karşısındaki Atme kasabasından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04'36" BOYUT: 510MB

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),()

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Kan davası dehşeti; Defalarca bıçakladıktan sonra kimseyi yaklaştırmadılar (2)

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Batman'da Suat Yüksekbağ'ın, şehirlerarası otobüs terminalinde kan davalıları tarafından öldürülmesiyle ilgili Batman Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirilerek, şöyle denildi:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirlerarası Otogar'da meydana gelen olay ile ilgili açıklama gereği duyulmuştur. 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 15.15 sıralarında, ilimiz şehirlerarası otobüs terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde emniyet müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15.19'da emniyet müdürlüğü ekipleri intikal etmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bir yaralı şahıs ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın olduğunu görmeleri üzerine, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, yaralı şahıs ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk ettirilmiştir. Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden olay günü idari yönden soruşturma başlatılmış olup, adli tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K. ve suça sürüklenen çocuk A.K isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır."

BATMAN ()

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Sivas'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 karayolu Suşehri ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Halil Çakmak yönetimindeki 16 LFP 01 plakalı hafif ticari araç ile Osman İlhan yönetimindeki 34 GN 3775 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki araçta bulunan sürücü Osman İlhan ile Gülsüm Çakmak, Arslan Kurnaz, Yusuf Karabulut, Hacı Cevahiroğlu, Sevgi Cevahiroğlu, Hayrunnisa Cevahiroğlu, Seher İlhan ve İmran Bilgin yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-Hastaneden görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: Oğuzhan CİFCİ-Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ (Sivas), ()-

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TOKAT'TA YÖRESEL LEZZET YARIŞMASI

TOKAT Valiliği ve Tokat Belediyesi'nce 22'ncisi düzenlenen Topçam Şenlikleri'nin 2'nci gününde 'Geleneksel Tokat Ev Yemekleri Yarışması yapıldı.

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nce 22'ncisi düzenlenen Topçam Şenlikleri kapsamında kadınlara yönelik 'Geleneksel Tokat Ev Yemekleri Yarışması' yapıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Vekili Musa Bozkurt ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, yarışmayı izledi. Kente özgü yemeklerin hazırlandığı yarışmada asma yaprağı ile yapılan zeytinyağlı dolma sarma yarışmasında çok sayıda kişi yarıştı. Evlerinde yaptıkları dolmaları jürinin beğenisine sunanlar, birinci olabilmek için yoğun çaba sarf etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda En Hızlı Bat Yeme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 15 kişinin katıldığı yarışmayı Ahmet Durmaz (33) 5 çorba tabağı batı 1 dakika 28 saniyede yiyerek birinci oldu. Yarışmada birinci olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Durmaz, "Tokatlıyız dedik bir kazan batı yedik diye şarkımız var normalde ama 5 tabak verdiler bunları yedim. Kazanla getirseler onu da yerdim. Yarışma için saat 10.00'da kahvaltı yaptım. Köy yumurtası yedim. Üstüne de bunları yedim. Üstüne 1 kilogram da kebap yerim" dedi.

'ŞEHRİMİZİN TANITIMINA BU ŞENLİK VESİLE OLSUN'

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Topçam Şenliklerinin başladığını ifade ederek, "Şenlikler şehirlerin tanıtımına şehirdeki insanların birbirleri ile daha neşeli hale gelmelerine birliğe, beraberliğe vesile olan çalışmalar. Bizim de bu üç günlük çalışmada arzumuz şu; şehrimizin insanının bu üç günde birliğini beraberliğini pekiştirelim. Şehrimizin tanıtımına bu şenlik vesile olsun. Yaprağına, domatesine, yöresel lezzetlerine, kebabına vesile olsun. Bunun yanında da konserlerle insanları eğlendirelim. Amacımız buydu." dedi.

Program protokol üyelerinin dereceye giren yarışmacılara hediyelerini vermesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Yarışmadan görüntüler

-Ahmet Durmaz röportaj

-Başkan Eroğlu Röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()-

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HARRAN'DA GASTRONOMİ VE GÖZLEMEVİ MERKEZİ AÇILDI

ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde Türk ve Suriyeli mülteci kadınların, Mezopotamya mutfağını öğrenerek kente gelen turistlere sunabilmek için gerekli eğitimi alması amacıyla kurulan Gastronomi ve Gözlemevi Merkezi açıldı.

Harran Kaymakamlığı'nın öncülüğünde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Birleşmiş Milletlerin Finansmanıyla kurulan Gastronomi ve Gözlemevi Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Merkezde aralarında Suriyeli kadınların da bulunduğu kursiyerlerin, Mezopotamya yemeklerini yapmayı öğrenerek gelen turistlere sunması amaçlanıyor. Konik kubbeli kümbet evleri, Harran Kalesi ve dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu Harran'da kurulan Gastronomi ve Gözlemevi Merkezi'nin açılış törenine, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, AK Parti Milletvekilli Kasım Gülpınar, Ahmet Akay, Harran Üniversitesi Rektörü Sabri Çelik, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, ünlü şef ve gurmeler Ali Ronay, Gökmen Sözen, Tahsin Öztiryaki, Harran Üniversiresi Aşçılık Bölümü öğretim görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Ömer Faruk Çelik, "İlk tohumun ekildiği yer Harran’da nihai tüketime kadar olan gastronomi yolculuğunu yemeğin ve besinin en iyi şekilde araştırılarak insanlığın hizmetine sunulması amaçlanıyor" dedi.

Yukarı Mezopotamya mutfağını Suriyeli ve dezavantajlı kadınlara bu merkezde verilecek olan aşçılık eğitimi ile öğreteceklerini ifade eden Çelik, şunları söyledi:

“Harran insanlık tarihinde bilime yapmış olduğu katkıyla nam salmış kültürlerin birleşme noktası ve medeniyetlerin başlangıç noktası olarak bilinen nadide bir ilçemizdir. Harran, fiziğe, matematiğe diğer pozitif ilimlere yapmış olduğu katkıyla ve ilk İslam Üniversitesi'ni bünyesinde barındırmış olması gururuyla birlikte astronomi alanında bugün bilim insanlarımızın kullanmış olduğu ve mihenk taşı olarak kabul edilen birçok bilime de ev sahipliği yapmış özel bir konuma sahiptir. Kaymakamlık olarak dezavantajlı grupta olan kadınların dünyanın en önemli Michelin yıldızlı ve ünlü aşçılar tarafından eğitilerek Göbeklitepe ile başlayan turizm serüveninde insanların daha iyi hizmet standartlarına kavuşturulmasını bu merkezde amaçlıyoruz. Bununla birlikte bölgemizdeki var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirip, dünya mutfağına kazandırarak Türkiye’ye katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Mutfaktaki çalışmalarımız tamamlandı. İlçemizde Gastronomi Merkezi kurulduö dedi.

Yapılan konuşmaların ardından davetliler Harran Gastronomi ve Gözlemevi Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gastronomi ve Gözetleme Merkezinin açılışına katılanlar

- Merkezin açılısı

- Yapılan konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - )

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 627MB

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