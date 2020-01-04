DHA YURT BÜLTENİ - 17

Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı



ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, otomobil ile şehirler arası yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolununu 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Suruç ilçesinden Şanlıurfa'ya yolcu taşıyan Halil Ç.'nin kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Melek Akaltun, Meliha Akaltun, Kerem Akaltun, Merve Akaltun, Fevzi Akaltun, Semra Çezik, Remzi Kalkan, Osman Özşimşek, Ali Özşimşek, Yaşar Yüce, Halil Ceylan, Mübarek Şimşeksoy, Asiye Demir ve Ekrem Demir yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Meliha Akaltun ile Asiye Demir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan araçlar

- Kaza yerince inceleme yapan jandarma

- Çekiciye yüklenen araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

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Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü



ÇANKIRI'da, husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmail K. tarafından tabancayla vurulan Murat Kaymak (33), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çankırı- Ankara yolunda Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. İsmail K. ile Mehmet U., husumetli oldukları iddia edilen Murat Kaymak, Erol K. ve Yusuf K. ile karşılaşınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K., yanındaki tabancayla Murat Kaymak'a ateş etti. Kaymak'a vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yığılırken, İsmail K. kaçtı. Bu sırada Mehmet U., Erol K. ve Yusuf K. da birbirlerini darbetmeleri sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Murat Kaymak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI / ÇANKIRI,()

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Kuş avlamak isterken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde, 3 arkadaşıyla kuş avına çıkan Vedat G., tuttuğu kayanın kopması sonucu 200 metreden uçuruma yuvarlandı. Arama kurtarma ekipleri, sağ bacağında açık kırık bulunan avcıyı, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtararak hastaneye götürdü.

Gündoğmuş ilçesi Bedan mevkiinde dağlık arazide 3 arkadaşıyla kuş avlamak isteyen Vedat G., saat 10.30 sıralarında tuttuğu kayanın kopması sonucu 200 metreden uçuruma yuvarlandı. Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İHH Antalya Arama Kurtarma, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İP İSTASYONLA ULAŞTILAR

Bölgeye ulaşan ekipler, kurdukları ip istasyonla saat 14.00 sıralarında yaralı avcının yanına indi. Sağ bacağında açık kırık bulunan Vedat G. ilk müdahalenin ardından bulunduğu yerden alındı. Vedat G. daha sonra sedye ile yaklaşık 1 kilometre taşınarak, Antalya'dan gelen Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ait helikopterin iniş yaptığı yere görüldü. Yaralı avcı helikopterle saat 17.30'da Alanya Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Vedat G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerin halatla inmeleri

- Kurtarma çabaları

- Ekipleri görüntü

- Helikopterden görüntü

- Helikopterin havalanması

Haber-Kamera: Selma KUNAR / ANTALYA,()

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Emniyet müdüründen uyuşturucu satıcılarına tepki: Alemin batsın kirli torbacı (2)

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ta, üniversite çevresinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.B., O.O., B.B. ve S.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Haber: ZONGULDAK,()

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