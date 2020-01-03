DHA YURT BÜLTENİ - 17

Fethiye'de kaçak göçmen faciası: 8 ölü, 7 kayıp - EK

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin lastik botunun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Kaçak göçmenlerin sudan çıkarılan cansız bedenleri, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Kayıp 7 göçmen için arama- kurtarma çalışması yürütülüyor.

Kızılada açıklarında, dün saat 01.30 sıralarında, içinde yaklaşık 15 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu, Sahil Güvenlik'e ihbar edildi. Bunun üzerine bölgeye dalış timi; 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri ile sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de başlatılan arama- kurtarma faaliyetlerine destek verdi. Lastik botun battığı belirlenirken, Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cansız bedenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Burada sağlık ekiplerince gerekli incelemeleri yapılıp, raporları hazırlanan 8 kaçak göçmenin cansız bedeni, ceset torbalarına konuldu. Ölen kaçak göçmenlerin işlemleri sürdürülürken, Sahil Güvenlik personelinin eldiven ve maske taktığı görüldü.

Öte yandan kayıp olduğu değerlendirilen 7 kaçak göçmen için arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), ()

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ATM'yi soymaya kalktı, baklava desenli montundan yakalandı - (ÖZEL)



Antalya'nın Kemer ilçesinde bir banka ATM'sini soymayan çalışan S.A. (33), alarmın çalması üzerine parayı alamadan kaçtı. Baklava desenli montundan tesbit edilip jandarma ekiplerince yakalanan S.A., kumar borcu olduğunu, ödemek için soygun girişiminde bulunduğunu söyledi.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki olay, geçen 26 Aralık'ta saat 03.00'te meydana geldi. Cadde üzerinde bir bankaya ait ATM'nin kapısını levye ile açan S.A., paraların bulunduğu bölümü açmaya çalıştığı sırada alarm çalınca kaçtı. Soygun girişiminin ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, ATM'nin ve çevredeki 30 işletmenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tekirova Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri, yüzünü gizleyen şüphelinin baklava desenli mont giydiğini belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, bu montu giyen şüpheliler üzerinde inceleme yaptı. Jandarma timleri, şüphelinin 5 yıldızlı bir otelin tadilatında çalışan S.A. olduğunu belirledi. Dün baskın yapan ekipler S.A.'yı gözaltına aldı. Tekirova Jandarma Karakoluna getirilen S.A., ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Kumar borcum vardı. Onu ödemek için yaptım. Alarm çalınca kaçtım" dedi. S.A. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Diğer yandan S.A.'nın ATM'yi soymaya çalıştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde S.A.'nın ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde keşif yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında S.A.'nın levye ile ATM'nin kapısını açtığı ve para bölümüne ulaşmaya çalıştığı yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-S.A.'nın keşif yaptığı anlardan detay

-ATM içerisinden hırsızlık girişimi anından detay

-Hükümet Konağı yazısı

-Şahsın Adliyeye getirilmesi

HABER: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2)



ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp, beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, sabah saatlerinde yakalanan E.K.'nin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.

HABER: Halil İbrahim KARAÇAY

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Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede

ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39) babası ile tartışan N.E. ve G.Ö. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada dövülen anne-kız ve 15 yaşındaki torun tarafından dövülen Gökbudak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan anne, kız ve torun jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Olay, 01 Ocak 2020 günü saat 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyünde meydana geldi. Köyde oturan Ender Gökbudak'ın hayvanları bir tarlaya girdi. Gökbudak hayvanlarının yanına giderken, tarla sahibi G.Ö ve kızı N.E ile karşılaştı. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmadan kısa süre sonra N.E. ve G.Ö., bu kez de Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak’ın olay yerine gelmesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine anne G.Ö ve kızı N.E ve N.E’nin kızı olan 15 yaşındaki E.E, Şükrü Gökbudak'ı darbetti. Başına darbe alan Gökbudak yaralandı.

Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şükrü Gökbudak Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gökbudak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şükrü Gökbudak'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili anne G.Ö, kızı N.E ve torunu E.E’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün öğle saatlerinde Ezine Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden anne G.Ö ifadesinde, Şükrü Gökbudak ile babası Enver Gökbudak yüzünden tartıştıklarını, babasının hayvanlarının kendi arazilerinde otlatmasından dolayı aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle de Şükrü Gökbudak ile birbirlerine vurduklarını ifade ederek pişman olduğunu söyledi.

Dövülerek öldürülen Şükrü Gökbudak’ın (39) cenazesi ise bugün Ezine’nin Alemşah köyünde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cinayet şüphelisi zanlılardan görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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Anne ve oğlu kazada yaralandı

ADIYAMAN’da otomobil ile çarpışan yolcu minibüsündeki anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen Abuzer Güler’in kullandığı 02 M 0219 plakalı yolcu minibüsüyle Fadıl Bilen yönetimindeki 02 ZA 775 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüste buluna Selma Hazar (30) ve oğlu Furkan Hazar (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Sağlık ekiplerinin gelişi

- Minibüsteki yaralılara müdahalesi

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Kaza yapan araçlar

- Trafik ekipleri

- Vatandaşlar

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN ()

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Esnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretmeye başladı

NİĞDE'de uzun yıllar mobilya dükkanı işleten Aytekin Oral (56), emekli arkadaşı Muharrem Onay ile istiridye mantarı üretiyor.

Aytekin Oral, astsubay emeklisi arkadaşı Muharrem Onay ile birlikte Kemerhisar Belediyesi Ulukışla yolu üzerinde 300 metrekare tam elektronik sistemli tesis kurdu. 8 kadına istihdam sağlanan tesiste sezonda 3 ton istiridye mantarı üreten iki ortak, mantarları kentteki marketlerin ve manavların yanı sıra Ankara, Kayseri, Aksaray'a göndermeye başladı.

İstiridye mantarının faydalı ve ekonomik olduğunu anlatan Oral, "2017 yılında istiridye mantarı üretimine başladık. Şuan 3 oda var. Her odamız 100 metrekare. 300 metrekare de kompost yapma yerimiz var. İstiridye mantarı Türkiye'de çok bilinmiyor, önü açık bir sektör. Besleyici değerleri çok fazla, kalorisi yüksek, kemik erimesine de çok faydası var. Lifli olduğu için sindirim sistemine çok desteği var. 40 senedir esnafım, bir arkadaşımın vesilesi ile başladık. Niğde'ye çok büyük desteği olacak. Bugün Türkiye'de etin fiyatı 60 lirayken kalorisi etten daha fazla olan istiridye mantarı üretiminin artması gerekiyor. Ortalama kilo satış fiyatı 12 lira. Ticaret yapıyoruz ama Türk ekonomisi ve insanların faydasına olacağı için bu işe girdim. 3 ton üretim yapıyoruz. Toptan sattığımızda da 30 bin lira gibi bir kazancımız oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mantarlardan görüntü

-Mantar toplanırken görüntü

-Detay görüntüler

-Aytekin Oral'ın konuşması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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Göbeklitepe'ye 2019'da 412 bin 378 ziyaretçi

ŞANLIURFA'da bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi, 2019 yılında 412 bin 378 kişi ziyaret etti.

Şanlıurfa'ya 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi'nde yer alan Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Geçen sene temmuzda ise Bahreyn'de düzenlenen toplantıda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. 12 bin yıllık geçmişe sahip olan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı. Yurt içi ile dışında çeşitli etkinlikler ve sergilerle ünü dünya geneline yayılan Göbeklitepe, konu alındığı belgesel ve animasyon filmleriyle de her yaş grubunun ilgisini topladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 2018'de üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir süre kapalı olan Göbeklitepe'yi yaklaşık 70 bin kişi ziyaret ederken, bu rakam 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle büyük artış göstererek 412 bin 378 kişiye ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Göbeklitepe'yi ziyaret edenler

- Droneyle çekilmiş Göbeklitepe

- Dikili taşlay

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()

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Ceren'in adı üniversitesinde yaşatılıyor

ORDU'da evinin bulunduğu bina önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) adı, fakültenin konferans salonuna verildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde Cezaevi firarisi Özgür Ardıç tarafından takip edilerek evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ismi, eğitim aldığı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki konferans salonuna verildi. Salonun açılış törenine CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Güfer ve ablası Gizem Özdemir'in yanı sıra üniversite personelleri ve çok sayıda davetli katıldı.

'CEREN'İN ADI KENDİ ÜNİVERSİTESİNDE YAŞIYOR'

Törende konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren'in adının kendi fakültesinde yaşadığını belirterek, "Böyle bir acı durumla Ceren kızımızın adını hatırlamak istemezdik. Ancak bir katil, bir cani Ceren kızımızı elimizden kopardı. Biz Ceren kızımızın hayattayken duyduğu ve isteği olarak, annelerinin de aileye ziyaret ettiğimde kızımızın teklifini bana iletmesinden dolayı biz Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemizin en büyük salonunu Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu yaprak Ceren kızımızı gönlümüzde, bağrımızda, içimizde ölmemiş gibi Ceren'i hep yaşıyormuş duygusuyla yaşatmayı düşündük. Senatomuzda böyle bir karar aldık. Onun için Ceren ölmedi. Ceren manen, ruhen, kalben evladımız olarak bizim kızımız kendi üniversitemizde, kendi fakültesinde adıyla yaşıyorö dedi.

'ACIMIZI BİR PARÇA DİNDİRMEYE ÇALIŞTIK'

Baba Yılmaz Özdemir ise, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kızımın adının burada sahnede yaşayacağını öğrendikten sonra mutlu olduk. Acımızı bir parça dindirmeye çalıştık. Çok duyguluyuzö şeklinde konuştu.

'YAŞASAYDI BİR SAHNESİ OLACAKTI'

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Güfer Özdemir de, "Gerçekten vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. Kızımın hayali sahneydi. Hep konuşurdu. Ben dile getirmiştim. Bu sadece bugüne özel değildi. Yaşıyor olsaydı elbet bir gün sahnesi olacaktı. Çünkü ona hazırlanıyordu. Olmadı, böyle olduö ifadelerinde bulundu.

'HEPİMİZ İSMİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORDUK'

Ceren'in sınıf arkadaşı Mustafa Hakan Çetinkaya, arkadaşlarının adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ceren'in isminin bu fakültede bizim konservatuarımıza verildiği için çok mutluyuz. Daha önce düzenlediğimiz anma töreninde medya üzerinden bunu iletmiştik. Fakat idari yazışmalardan dolayı uzun sürdü bu süreç. Hem ailesi olarak hem de sınıf arkadaşları olarak isminin yaşatılmasını istiyordukö diye konuştu.

Bir diğer arkadaşı Utku İnce de, "Ceren adına çok mutluyuz. Ceren'in böyle bir şeyden mutlu olacağından emindik. İsmi sadece burada değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde adı yaşatılıyor. Bu bizi bir şekilde avutuyorö açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Ceren'in ailesi, protokol heyetiyle birlikte salonun açılış kurdelesini kesti. Daha sonra ise 'Şiddet Bireyden Topluma' konferansı gerçekleştirildi.

NE OLMUŞTU

Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir, evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki davası açılmıştı. Katil zanlısını Arduç, 23 Aralık'taki ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Açılıştan detay görüntüler

-'Şiddet Bireyden Topluma' konferansından detay görüntüler

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Rektör Ali Akdoğan röportajı

-Anne Güfer Özdemir röportajı

-Ceren'in arkadaşlarıyla röportajlar

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK / ORDU()

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