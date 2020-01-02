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DHA YURT BÜLTENİ - 17

Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı   SİİRT'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kardan kapanan 32 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı...

GÜNDEM 02.01.2020, 18:47
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı
 
SİİRT'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kardan kapanan 32 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle 3 ilçeye bağlı 32 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri de iş makineleriyle yaptıkları kar temizleme çalışmasıyla kapanan 32 köy yolunu açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerine bağlı kapalı köy yollarımıza anında müdahale yapılarak, yollarımız ulaşıma açılmıştır. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücülerin zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmaları gerekiyor. Yollarda mahsur kalan birçok araç, ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır" dedi.

Görüntü Dökümü
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Ekiplerin kar temizlme çalışmaları 
Yolda mahsur kalan araçlar
Mahsur kalan araçların kurtarılması
Araçların açılan köy yollarında ilerlemesi
Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK - Kamera: SİİRT,()
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Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu. Kazalar nedeni ile Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. 

İlçenin kırsal mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Siverek- Diyarbakır karayolunun 45'inci kilometresinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bazı araçlar maddi hasarlı kazaya karıştı. Uzun araç konvoylarının oluştuğu yolda, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kar yağışının etkili olduğu karayolu
- Oluşan araç konvoyları
- Cep telefonu ile çekilen görüntüler
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA ()

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13 yaşındaki Dilvin, son yolculuğuna uğurlandı
 
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dilvin Ak, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Nazilli Beşeylül Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Dilvin Ak (13), 31 Aralık Salı gecesi karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle, yakınları tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşan Ak, yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ak'ın ölümü şüpheli bulundu ve savcının talimatıyla cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Dilvin Ak'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı. Öğle saatlerinde ilk olarak dedesi ve annesi ile yaşadığı Nazilli 19 Mayıs Bulvarı'ndaki evlerinin önüne getirilen küçük kız için helallik alındı. Ardından Dilvin'in cenazesi, Durasıllı Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Caminin bulunduğu mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Beşeylül Ortaokulu Müdürü Hüsamettin Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler ile acılı aile üyeleri katıldı. Gözyaşının sel gibi aktğı törenin ardından Dilvin Ak, Durasıllı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Dilvin Ak'ın fotoğrafı
-Cenaze namazının kılınmasından görüntü
-Cenazeye katılanlardan görüntü
-Öğretmenleriin tabuta sarılıp, ağlamaları
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()
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Camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA'da namaz kılma bahanesiyle camiye gelen ve kimliği belirlenemeyen kişi, eski ayakkabısını bırakıp, namaz kılmaya gelenlere ait 2 çift ayakkabıyı çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Balıklıgöl yakınlarında bulunan İmam Aslan Camisi'nde meydana geldi. Öğle namazını kılmak bahanesiyle camiye gelen kimliği belirsiz kişi, cemaatin namaz kılmak için camiye girmesinin ardından eski ayakkabısını rafa bırakıp bir çift ayakkabıyı montunun altına gizledi. Ardından bir çift ayakkabıyı da kendi ayakkabısıymış gibi giyen hırsız camiden ayrıldı. Namaz çıkışı ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark edenlerin şikayeti üzerine güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde ayakkabıların çalındığının tespit edilmesi üzerine durum polise bildirildi.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Camiye gelen hırsız
- Eski ayakkabısını rafa koyan hırsız
- Bir çift ayakkabıyı montunun altına koyan hırsız
- Bir çift botu giyip çıkan hırsız
- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - ()
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Karabük'te kar keyfi için yüksek kesimlere gittiler

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kent merkezine kar yağmayınca yüksek kesimlere giden vatandaşlar, kar yağışının keyfini yaşadı.

Kent merkezine kar yağışı yaşanmazken, vatandaşlar yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını izlemek için yola düştü. Vatandaşların en çok tercih ettiği mekan ise Karabük-Bartın arasında ulaşımı sağlayan yolun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi oldu. Kar yağışının etkili olduğu mevkide Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar, kar yağışını ve beyaz örtüyle kaplanan doğa manzarasını selfie yaparak ölümsüzleştirdi, kartopu oynayarak hoşça vakit geçirdi. Vatandaşlar, kent merkezinde hasret kaldıkları kar yağışının tadını çıkardıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kar küreme çalışması
-Kartopu oynanırken
-Vatandaşların konuşması

Haber-Kamera:Okan ŞİMŞEK/SAFRANBOLU/Karabük),()
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Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sahibinin gezdirmek için parka götürdüğü kedi, 6 metrelik ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. 

Yeni Mahalle Son Sokak'taki Irlamaz Çayı yakınında bulunan yeşil alana gezdirilmek için çıkarılan kedi, saat 16.00 sıralarında 6 metrelik ağaca tırmandı. Sahibi, kediyi tırmandığı ağacın tepesinden indirmeyi başaramayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, seyyar merdivenle ağaç tepesine çıkıp mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi daha sonra sahibine teslim edildi. Sahibi, kedisini kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
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-İtfaiyenin kediyi kurtarma çalışması ve kurtarılan kedinin sahibine verilmesi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), () 

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