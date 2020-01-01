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DHA YURT BÜLTENİ - 17

Evinin önünde tabancayla vurularak yaralandı OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Fevzi Y. evinin önünde tartıştığı Batuhan D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Fevzi Y. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Batuhan D., mahkemece...

GÜNDEM 01.01.2020, 22:40
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Evinin önünde tabancayla vurularak yaralandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Fevzi Y. evinin önünde tartıştığı Batuhan D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Fevzi Y. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Batuhan D., mahkemece tutuklandı. 

Olay, dün gece saatlerinde, Cemal Paşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde Batuhan D. ile karşılaşan Fevzi Y., bir süre sohbet etti. İkili arasında kısa süre sonra bilinmeyen nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan D., belindeki tabancayı çekip Fevzi Y.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Fevzi Y., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevllierince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Y., daha sonra Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

Olaydan kısa süre sonra Batuhan D., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Batuhan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Görüntü Dökümü
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- Olay yerinden görüntü
- Polislerden görüntü
- Polislerin olay yerinde inceleme yapması

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()
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Abant'ta kar çilesi

BOLU'da, yeni yıl tatilini Abant Tabiat Parkı’nda geçirmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk ve kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler 2 saat boyunca yolda mahsur kaldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Tabiat Parkı, yeni yıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce tatilcinin geldiği Abant’ta, akşam saatlerinde kar şiddetini artırdı. Tatilciler dönüş yolunda yollarda kaldı. Bazı sürücüler karla kaplı yolda kar lastikleri olmaması ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle mahsur kaldı. Abant Gölü çevresindeki yolda da trafik yoğunluğu oluştu. Saatlerce yoğun kar yağışı altında ilerleyemeyen sürücüler bölgedeki otellere sığındı. Bazı sürücüler yaklaşık 2-3 saat yolda beklediklerini söyledi. Bazı bölgelerde kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu Abant Tabiat Parkı yolunda önlem alan jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan sürücüleri geri çevirdi. Kar nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler ise çekicilerle taşındı. Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kar yağışı
-Yolda kalan araçlar
-Röportajlar
-Kaza yapan araç
-Kaza yapan aracın sürücüsü ile röportaj
-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()
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Bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı (2)

BOŞANMA DAVALARI VARMIŞ 
Iğdır'da, kendisini terk eden eşini tabancayla vurarak öldüren ardından ihtihara kalkışan Umut A.'nın Doğubayazıt Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Öldürdüğü 1 çocuk annesi eşi Ebru A.'nın ise Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. 

Ayrıca, çiftin uzun süredir geçimsizlik nedeniyle aralarından tartışmaların yaşandığı ve boşanma aşamasında oldukları belirlendi. Bir süre önce Doğubayazıt Adliyesi'nde görülen Ebru A. ve Umut A.'nın boşanma davasının çekişmeli geçtiği de ortaya çıktı. 

'KADININ EMNİYET BİRİMLERİNDE BAŞVURUSU BULUNMADI'
Olayla ilgili valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"İlimizde akşam üzeri yaşanan elim bir olayda E.A. hayatını kaybetmiş, kocası U.A. ise yaralı olarak Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre olayın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahısla, Mersin’de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktül E.A.'nın eşinden şiddet gördüğü yönünde il emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiş, olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Iğdır Devlet Hastanesi
Umut ve Ebru A.'nın fotoğrafları

Haber-Kamera: Suat DENİZ-Özkan AYDIN/ IĞDIR, ()
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
 
KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ
Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı, TEM ve D-100 geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de bölgede sürücüleri kar yağışına karşın dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yoldan görüntüler
-Kar küreme araçlar
-Kar yağışı
-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()
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