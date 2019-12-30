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DHA YURT BÜLTENİ-17

4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi (2)   'TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİRDİ' Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Dişel, İmamoğlu ilçesinde evlerine...

GÜNDEM 30.12.2019, 16:36
DHA YURT BÜLTENİ-17

4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi (2)
 
'TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİRDİ'
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Dişel, İmamoğlu ilçesinde evlerine giren farelerden kurtulmak için dolap ve yataklarının altına zehir koyan 4 kişilik ailenin zehirlendiğini söyledi. Aile üyelerinin tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini, sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Dişel, yaşanan zehirlenmenin çok daha tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini, ailenin bu durumdan şanslı bir şekilde kurtulduğunu ifade etti.

 RUHSATSIZ İLAÇTAN UZAK DURUN'
Ev ilaçlanmasından sonra havada kalan gazı soludukları için ailenin zehirlendiğini belirten Dişel, şöyle konuştu:
"Fare zehri adı altında birçok ilaç var. Bunlar bilinçsiz şekilde bazen bir pazarda ya da bakkalda satılıyor. Alan kişiler de duruma hakim olmadan, 'evi ilaçlarım ve sorunumdan kurtulurum' diye düşünüyor. Fakat bu durum çok tehlikelidir. Bazen insanlar ellerine bulaşmış bir ilaç kalıntısıyla bile zehirlenebiliyorlar. Ayrıca ortaya çıkan gazlar hemen kaybolmadığı için özellikle çocuklar ve yaşlılar bu gazı soludukları zaman etkileniyorlar. Bunlar çok tehlikeli zehirler. Tek bir tabletle bir tarım silosunu etkileyebilecek zehirler bunlar. Bu yüzden yetkili insanlar bunu kullanmalılar. Etiketsiz ve ruhsatsız ürünlerden uzak durmalılar. Herhangi bir yerden aldıkları fare zehrini kendi başlarına kullanıp ilaçlama yapmamalılar.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Doç. Dr. Rana Dişel ile röp.
- Doç. Dr. Rana Dişel'den detay görüntüler

Haber:Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,()

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Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu, deniz ulaşımını aksattı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Marmara Denizi'ndeki poyraz deniz ulaşımını aksattı, dev dalgalar kıyıya vurdu.
Çerkezköy ilçesinde etkili olar fırtına, Fevzipaşa Caddesi Memur Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı üzerine düştüğü 2 otomobilde hasara neden oldu. Vatandaşlar, çatısının mahallelerinde bulunan Metin Seçkin Ortaokulu ve Zeki Algur İlkokulu'nun dağılımından 20 dakika önce uçtuğunu belirterek, "Eğer okul dağılımında uçsaydı öğrenciler zarar görebilirdi" dedi. İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, uçan çatı parçalarını toplayıp, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
DENİZ ULAŞIMI AKSADI
Tekirdağ'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu.
Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Marmara Adası, Avşa ve Karabiga'ya yapılan arabalı feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.
Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluşurken, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan büyük şemsiyeler rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Dev dalgalardan detaylar
-Gemilerden detaylar
-Balıkçı barınağından detaylar
-Yıkılan direkler
-Sahildeki su birikintileri
-Çatı uçan sokaktan detaylar
-Uçan çatı
-Çatının hasar verdiği araçlar
-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması
-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

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Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi

DENİZLİ- Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde yoğun sis nedeniyle 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı. 
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Babadağ, Bozkurt, Çardak, Acıpayam ve Çivril ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için sabah saatlerinde kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı. Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde de kar yağışı ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı daha sonra yerini yoğun sise bıraktı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolda oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Denizli-Antalya Karayolunda etkili olan sisten görüntüler
- Otomobillerden detaylar
- Karayollarının küreme araçlarından görüntüler
- muhabiri Ramazan Çetin'in anonsu

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Muğla'da kar sevinci

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'nin yüksek kesimlerinde geçen pazar akşamı başlayan yağış sonrası kar kalındığı, bazı yerlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kartopu oynamak için kent merkezinden 15 kilometre yürüyerek Yılanlı mevkisine giden aileler çocukları ile birlikte beyaz örtünün tadını çıkardı.

Menteşe'nin yüksek kesimlerini kaplayan beyaz örtü, hava sıcaklığını eksi 5 dereceye kadar düşürdü. Yılanlı mevkisi'nde etkili olan yağışla birlikte bazı yerlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Birçok kişi soğuğa aldırış etmeden kar keyfi için bölgeye gitti. Ancak buzlanma ve oluşan sis, sürücüler için tehlike oluşturdu. Hazırlıksız yakalanan sürücüler, şehir merkezine dönerken, bazıları zincir takarak yoluna devam etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Menteşe-Göktepe karayolunda trafik ekipleri, sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.  Yılanlı'ya ailesi ile birlikte kartopu oynamaya gelen Süleyman Topbaş, "Burası çok güzel. Kartopu oynayarak eğlendik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kar küreme çalışmasından görüntü 
-Kartopu oynayanlardan görüntü
-Karın tadını çıkaran Süleyma Topbaş ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT / MUĞLA, ()
 

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