DHA YURT BÜLTENİ - 17

BURSA’DA SAZLIK ALANDA YANGIN



BURSA'nın İznik ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında, İznik'in Çakırca Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle çıktı. Sazlık alanda çıkan yangın, şiddetli lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken, çevre ilçelerden de destek ekip istendi. Günübirlik ziyaretçilerin kullandığı alanda çıkan yangında 20 dönümlük sazlık alan zarar görürken, müdahale sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Alevlerden görüntüler

İtfaiye ekibinin bölgeye gidişi

Röp.

Yangından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY - Hayri ŞEN / İZNİK(Bursa),()

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EDREMİT KÖRFEZİ KUVVETLİ LODOSUN ETKİSİNDE



BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Ayvalık, Burhaniye ve Edremit sahillerinde zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle dalgalar sahilleri döverken, Ayvalık'ta bazı tekneler su altında kaldı.

Ayvalık, Edremit ve Burhaniye sahillerinde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Hafta içi Edremit Körfezi'nde yaşanan güneşli havanın ardından cumartesi günü itibarıyla şiddetli lodos başladı. Akçay ve Ayvalık'ta sağanakla karışık esen lodos nedeniyle oluşan dalgalar da sahillere vurdu. Ayvalık'ta lodos nedeniyle bazı teknelerin batarken, Şirinkent Mahallesi Sarp Kent Sitesi'nde bulunan bir market yanındaki ağaç da şiddetli lodos nedeniyle devrildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, lodosun etkisinin 24 Aralık 2019 Salı günü saat 18.00'a kadar süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Denizden dalgalar

Teknelerden görüntüler

Şiddetli rüzgar+dalgalar genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN - Kadri KAYA / BALIKESİR,()

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ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ, 'BAKAN SELÇUK'U TÜRKÜYLE EVİNE DAVET ETTİ

KIRIKKALE'nin Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, yazıp seslendirdiği 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı var' şarkısıyla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u evine davet etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okul, veli ve öğrenci birlikteliğini pekiştirmeye yönelik uygulamaya konulan 'Bir Kahvenizi İçeriz' projesi kapsamında vali, kaymakamlar, idareciler, okul müdürleri ve öğretmenler velilerin evlerine konuk oluyor. Hayata geçirilen bu projeden yola çıkan Kırıkkale'ye bağlı Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı var' isimli şarkıyı yazdı. Yazıp seslendirdiği şarkıyı Twitter'dan paylaşan Akkösel, "Sayın Bakanım, 40 yıllık hatır için sizi ilçemize kahvemizi içmeye bekliyorum" diyerek, Bakan Selçuk'un evine konuk olmasını istedi. Akkösel'in bu videosu Twitter da en çok izlenen videolar arasına girdi.

Öte yandan, il genelinde uygulanan bu proje kapsamında, 24 bin 700 öğrencinin evinin ziyaret edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mustafa Akkösel'in türküyü okuması

- Akkösel'in Bakan Selçuk'u davet etmesi

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

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Silahlı saldırıda muhtar öldü



TRABZON'un Araklı ilçe merkezinde çıkan tartışmada köy muhtarı Beyler Bal (61), husumetlisi O. B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında ilçenin Merkez Mahallesi, Zekiçebi Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir husumet bulunan O.B. ile Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere köyü Muhtarı Beyler Bal, caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesini ardından O.B. tabancayla, Beyler Bal'a 4 el ateş etti. Karın ve kafasına isabet eden mermiyle yaralanan Beyler Bal, yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine yakın mesafede olan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Beyler Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Serkan KILINÇ / ARAKLI(Trabzon),()

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CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Aygün hakkında disiplin soruşturulması başlatıldı



CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Ankara İl Kurulu'muz, bugün toplanıp Sinan Aygün'ün yaptığı bu eylemler nedeniyle, bunu parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar olarak algıladığı için kendisini kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki için hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, partiye aktif üyeliği bulunan CHP eski milletvekili Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiğini söyledi. Güvener, yaptığı açıklamada, "Parti üyemiz ve eski milletvekilimiz Sinan Aygün, bilindiği gibi inşaat işleri ile uğraşmaktadır. Kamuoyunda tartışılan inşaatları ile ilgili mahkeme kararlarını mecrasından çıkarıp bu hukuksal süreci takip edeceğini Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Mansur Yavaş başta olmak üzere bazı belediye meclis üyelerimizi rencide edeceği bir mecraya götürmüştür. Bununla yetinmeyip bir televizyon kanalına verdiği demeçte de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara milletvekilimiz Bülent Kuşoğlu hakkında da rencide edici ifadeler kullanmıştır. Bunu değerlendiren Ankara İl Kurulu'muz bugün toplanıp Sinan Aygün'ün yaptığı bu eylemler nedeniyle, bunu parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar olarak algıladığı için kendisini kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki için hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Bundan sonrası Ankara İl Disiplin Kurulu'nun yapacağı hukuki bir süreçtir. Kendisinin elbette ki yazılı ifadesine başvurulacaktır ve ona göre de disiplin kurulumuz gereğini yapacaktır" dedi.

'CHP'NİN İKTİDARINA GİDEN BU YOLDA KİMSE ENGEL KOYAMAYACAK'

Aygün'ün neden böyle bir açıklama yaptığını bilemediklerini aktaran Güvener, "Yapılan soruşturmalar sonucunda neye bağlandığı, nerden kaynaklandığı, neden olduğu elbette ortaya çıkacaktır. Partimizi iktidara giden bu yolda bizi bu yoldan alıkoymak için nerelerde komplolar kurulursa kurulsun hangi partilimiz hakkında hangi değerli belediye başkanımız ve genel başkanımız hakkında ne tür kumpaslar kurulursa kurulsun biz bunları kesinlikle boşa çıkaracağız ve CHP'nin iktidara giden bu yolunda hiç kimse önümüze engel koyamayacaktır. 31 Mart sürecini herkesin içine sindirmesini ve sandıktan çıkan halkın iradesine saygı göstermesini herkesten istiyoruz. Türkiye'nin sorunları var. İktidarıyla ve muhalefetiyle beraber Türkiye'nin sorunlarını çözmemiz lazım ve bunun dışında bazı komplo ve kumpaslarla uğraşmamamız gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP Ankara il başkanı Güvener'in açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU / ANKARA,()

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