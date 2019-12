DHA YURT BÜLTENİ - 17

Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan toplam 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken yakalanarak cezaevine konulan Gülizar P.'nin (40) sahte doğum raporu ile tahliye olduğu ortaya çıktı. 8 çocuk annesi Gülizar P., sahte raporu hazırladığı anlaşılan eşi Murat P. ile birlikte gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16 Kasım'da Kayseri, Konya, Nevşehir ve Çorum'da, 'hırsızlık', 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından yargılanarak, hakkında toplam 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülizar P'yi kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan 8 çocuk annesi Gülizar P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bünyan Kapalı Cezaevine konuldu.

Polis ekipleri, 1 ay sonra 17 Aralık'ta Gülizar P'nin cezaevinden tahliye olduğunu öğrendi. Yapılan araştırmada Gülizar P'nin, 11 Kasım 2019 tarihli sahte doğum raporu ve bu rapor ile Ayşe P. adına düzenlenen kimlikle cezasını 6 ay erteleterek tahliye olduğu ortaya çıktı. Raporun çıkarıldığı Kayseri Şehir Hastanesi ile irtibata geçen polis, 11 Kasım'da Gülizar P. adına düzenlenmiş doğum raporu olmadığı bilgisine ulaştı. Gülizar P.'nin eşi Murat P. ile birlikte sahte doğum raporu düzenlediği belirlenirken, çift kaldıkları merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanarak gözaltına aldı.

Sahte doğum raporu düzenledikleri gerekçesiyle haklarında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma açılan Gülizar P. ve eşi Murat P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Zanlıların sağlık kontrolüne getirilişi

-Diğer detaylar

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

====================

Gaziantep halkı 'düşük porsiyon' istemiyor

Gastronomi kenti Gaziantep'te obezite oranının diğer şehirlere oranla fazla olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Obezite ile Mücadele Alt Komisyonuna taşındı. Komisyon üyeleri, kentteki lokantaların porsiyon miktarını düşürmelerini konuşurken, işletmeciler ve kent halkı ise öneriye sıcak bakmadıklarını söyledi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanı Dr. Nazan Yardım, Türkiye'nin obezite ortalamasının yüzde 31,5, Gaziantep ortalamasının ise yüzde 36 olduğunu söyleyerek obezite ile mücadele konusunda kentteki lokanta ve restoranlardaki porsiyonların küçültülmesi önerisinde bulundu.

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağı ile ün yapmış kentteki lokanta işletmecileri ve halk ise bu öneriyi sıcak bakmadıklarını söyledi. Obezitenin temel nedenini hareketsizlik ve ekmek tüketiminin fazla olmasına bağlayan kent halkı, yemek için gittikleri lokantalarda hem gözlerinin hem de karınlarının doyması gerektiğini ifade etti. İşletme sahipleri ise porsiyonlarının diğer şehirlere oranla büyük olduğunu kabul ederek, buna rağmen vatandaşların alışkanlarının dışında porsiyonları küçültmenin tepkiye neden olacağını düşündüklerini söyledi.

GAZİANTEP'TE 280, DİĞER İLLERDE 150 GRAM

Aileden kalma restoran işletmeciliğini sürdüren Ahmet Çadır, kentteki işletmelerde yıllardır süren geleneklere göre büyük porsiyonlarla hizmet verildiğini ve bunun küçültülemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Gaziantep'te yüzyıllardır var olan mutfak ve sofra kültürü devam ediyor. Önceden de aynı yemekler yeniyordu ama insanlar hareketli olduğu için obezite konusu konuşulmuyordu. Şu anda halk pek hareket etmediği için obezite denilen bir veba karşımıza çıkıyor. Bu TBMM'de de konuşulmuş, şimdi biz müşterilerimize size az porsiyon verelim desek bu olmaz. Biz zaten işletmemizde müşterimize yarım porsiyon seçeneğini sunuyoruz. Obeziteyi en çok tetikleyen şey hamur işleri. Diğer illerle karşılaştıracak olursak bizim porsiyonlarımız 280 gram, diğer illerde bu 150 gram olarak servis ediliyor. Biz yüzyıllardır bu şekilde alıştık. Gazianteplinin önce gözü doymalı. Biz servis ettiğimiz yemeklerin yanında 6-7 çeşit garnitür ikram ediyoruz ve bunlardan para almıyoruz. Porsiyon düşürülürse özellikle Gaziantepli müşterilerin tepki vereceğini düşünüyorum."

'2 KİŞİ GELDİK BİTİREMEDİK'

Lokanta müşterilerinden Ayhan Taşfırın da porsiyonların gerçekten büyük olduğunu fakat Gaziantep halkının buna alışık olduğunu ifade etti. Taşfırın, "Porsiyonlar gerçekten çok büyük, 2 kişi geldik bitiremedik. Ama içim gidiyor yemek istiyorum. Bundan sonra da şimdi künefe söyledim onu da yiyeceğim. Diğer işletmeleri bilmem ama burası biraz porsiyonları küçültebilir. Ben de Almanya'da restoran işi yapıyorum. Benim Almanya'da ki restoranımda da porsiyonlar yaklaşık bu kadar. Obezite Almanya'da da var. Bunun sadece Türkiye'de ve özellikle Gaziantep'te olduğu sanılıyor. Gaziantepli ustalar gerçekten çok maharetli. Gece saat 01.00'de de gelsek burada bu lezzeti bulabiliyoruz" dedi.

'MÜŞTERİNİN ÖNCE GÖZÜNÜ SONRA KARNINI DOYURMALIYIZ'

İşletmeci Yalçın Taşdelen ise porsiyonların küçülmesi halinde müşteriler ile sorun yaşayabileceklerini söyleyerek, "Obeziteye dikkat etmek istiyorlarsa insanlarımız önce hamur işinden uzak duracağız. Biz porsiyonlarımızı küçültemeyiz. Gaziantep'te ki insanlarımız bol et yemezse olmaz. Bizim Antep'te 200 gramın altında porsiyonumuz yok. Ankara ve İstanbul'da 100-150 gram porsiyon yapıyorlar ama biz burada dediğimiz rakamın altına düşemeyiz. Porsiyonu küçültürsek vatandaşlar, 'Çalmaya mı başladınız? Etlerimiz neden az geldi diyerek' tepki gösterir. Obeziteye dikkat edilmesi gerekiyorsa tatlıya ve hamur işlerine dikkat etmek gerekir. Tatlıda zaten porsiyon olmaz, ben giderim 5-6 dilim isterim yetmezse 2 dilim daha isterim. Biz Gaziantep esnafı olarak müşterinin önce gözünü sonra karnını doyurmalıyız" şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLER DÜŞÜK PORSİYON İSTEMİYOR

Lokanta müşterilerinden Mehmet Çöp de porsiyonların düşürülmesini istemediklerini belirterek, "Az porsiyon gelirse lokantacıya şikayette bulunuruz. Antep halkı eti sever. Bu nedenle porsiyonlar düşsün istemeyiz" dedi.

Müşterilerden Nihat Bozkurt da "Ben zaten kebabı yarım ekmekle yiyerek eti bol yiyorum. Et de kilo yapmaz. Bizim buradaki porsiyonlar ideal bir insan için yeterli. Bunlar küçülürse bizim karnımız doymaz ve yine aynısından isteriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Kebabın Hazırlanışı

- Restorant

- Eyyüp Burun (Anons)

- İşletmeci Ahmet Çadır ile röp.

- Müşterilerin yemek yemesi

- Müşteri Ayhan Taşfırın ile röp.

- İşletmeci Yalçın Taşdelen ile röp.

- Kebabın müşteriye sunulması

- Müşteri Mehmet Çöp ile röp

- Müşterinin önüne porsiyonların konulması

- Müşteri Nihat Bozkurt ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Eyyüp BURUN Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

====================

İrem Su'nun annesinden sanığın cezasının düşürülmesine tepki

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, Burdur'da üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Esmer'e yerel mahkemenin verdiği 9 yıl 9 ay hapis cezasını, 7 yıl 6 aya düşürdü. 2.5 yıl olan sürücü belgesine el koyma süresini de 1 yıla düşürdü. Karara tepki gösteren anne Leyla Akkaya, “Tek çocuğumu kaybettim. Bana bundan sonra kim anne diyecek?" dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda, 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Uzman Çavuş Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, beraberinde bulunan İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Isparta'ya sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kazadan 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

UZMAN ÇAVUŞ ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Emre Esmer'in, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim yapmayan mahkeme heyeti, Esmer'in ehliyetine 2.5 yıl süreyle el konulmasına da hükmetti.

CEZALARI İNDİRİLDİ

Emre Esmer'in avukatı ile İrem Su Akkaya'nın Ailesi, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde bugün görülen 6'ncı duruşmaya, İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, babası Halil Akkaya ve Süleyman Emre Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Emre Esmer ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuklu sanık Esmer, duruşmada kazadan sonra sosyal medyada linç edildiğini söyleyerek, mağdur olduğunu söyledi. Duruşma sonunda, ceza dairesi, yerel mahkemenin verdiği 9 yıl 9 ay hapis cezasını 7 yıl 6 aya düşürdü. Tutukluluğun devamına karar verilen sürücünün sürücü belgesine el konulma süresi de 1 yıla indirildi.

'BANA BUNDAN SONRA KİM ANNE DİYECEK'

Duruşma sonunda Burdur MAKÜ Öğrenci Toplulukları ile Genç Fenerbahçeliler, adliye önünde, üzerinde 'İrem Su İçin Adalet' yazan pankart açtı. Çarşı Grubu temsilcileri de üzerinde İrem Su'nun fotoğrafının olduğu 'Adaletsizliğin olduğu her yerde bir Beşiktaş atkısı açan olacaktır elbet' yazılı pankart taşıdı. Karara tepki gösteren anne Leyla Akkaya, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“19 yaşındaki bir çocuğun hayatı hiç bu kadar ucuz olamaz. Her şey ortada. Kırmızı ışık, kural ihlali, alkol hepsi var. Bir yerde bir boşluk var. Büyük ihtimalle yasada boşluk var. Bu boşluk nasıl doldurulacaksa doldursunlar. Ben artık anne değilim. Tek çocuğumu kaybettim. Bana bundan sonra kim anne diyecek?. Bunun bedelini nasıl ödeyecekler? Verilen ceza 7 yıl 6 ay. Ben o çocuğa 19 senemi verdim. Bunun bedeli olmalı. Bu burada bitmedi. Sonuna kadar gideceğiz. Bir tek bizim için değil. Bizim duruşmadan önce iki çocuk kazada ölmüş ama sanık tahliye oldu. Ben bu adalet sistemini anlamıyorum."

'ADALET TECELLİ ETMEDİ'

Baba Halil Akkaya da insan hayatının bedelinin bu olmaması gerektiğini söyledi. Baba Akkaya, “Alkollü olarak yollara çıkmak, bu kadar masum insanın canına kast etmek yanlış. Biz burada sadece Emre Esmer'i yargıladık. Bunun üzerine gitmeye de devam edeceğiz. Hiçbir şey İrem Su'yu getirmeyecek. Ama bir kişiyi de kurtarabilirsek bu bizim için başarıdır. Artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Biz dünyadaki tek varlığımızı kaybettik. Bundan sonra her şey boş. 'Adalete güveniyoruz' dedik ama adalet tecelli etmedi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Bölge Adliye Mahkemesi önünde açılan pankartlardan görüntü

-İrem Su'nun ailesi ve arkadaşlarından görüntü

-Anneden görüntü

-Anne Leyla Akkaya'nın konuşması

-Baba Halil Akkaya'nın konuşması

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

====================

Bolu'da Doğu Türkistan'a destek açıklaması

Bolu'da, cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri Çin’in Doğu Türkistan’daki uygulamalarını protesto etti.

İHH, Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 100 kişi, cuma namazı sonrası İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camii önünde bir araya geldi. Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Bolu Temsilcisi Fethi Sarımsakçı, "Siyasi ve ekonomik atılımlarla gündeme gelen Çin'in, sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzü ortaya çıkmaktadır. Doğu Türkistan dünya gündeminden saklanmakta, Müslümanlar hak ihlaline maruz bırakılmaktadır" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Basın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

=====================

Kilis'te, Uygur Türklerine destek açıklaması

Kilis'te bulunan sivil toplum kuruluşları Çin tarafından Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Ellerinde Türkiye ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanında toplanan STK temsilcileri ile vatandaşlar, sloganlar atıp, Çin'i protesto etti.

Kalabalık adına gazetecilere açıklama yapan Ali Genç, Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında binlerce insanın bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Doğu Türkistan‘da yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden Genç, "Kampların yaşam koşulları çok kötü olup, içerisinde çocukların da bulunduğu tutukluların sayısı, kampların alabileceği insan kapasitesinin kat kat üstündedir. İnsanlar, sırt üstü yatma imkanına bile sahip olmadıkları için, ancak yanlarına dönerek yatmaktadırlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Meydandan görüntü

-Pankart görüntü

-Atılan solağanlar

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS ()

=====================

Camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, cami ve mescitlerdeki sabit oturakların kullanımına ilişkin açıklamasının ardından, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki camilerde bulunan tabure ve sandelyeler kaldırılmaya başlandı.

İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Site Camisi'nde sabit oturakların kaldırılması ile camilerde düzenlemeler yapılmaya başlandı. Camilerde sabit oturaklardan müstakil mekanlar oluşturulmayacağı, ihtiyaç duyanların yanında getirdiği katlanabilir tabure ile safların arasına girerek namaz kılabileceği ifade edildi.

İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, camilerde gereksiz yere oluşmuş düzensizliği ortadan kaldırmak için gereken gayreti göstereceklerini belirterek, "Burada temel hareket noktamız, vatandaşlarımızın namazlarının sağlıklı ve sıhhatli olması gayesidir. Camilerimizde hiç hoş olmayan bazı görüntüler oluşmakta. Sıralar, sandalyeler, sabit oturaklar giderek namazın asli ruhuna uygun düşmeyecek şekilde camileri işgal etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanımızın başlattığı uygulamayı, biz de bu sabit oturakları, sandalyeleri kaldırarak destekliyoruz" dedi.

Camiye namaz kılmaya gelen bazı yaşlılar ise uygulamayı yanlış bulduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Camide ezan okunması

- İlçe Müftüsü Dr.Ramazan Yıldırım ile röp

- Sabit oturakların kaldırılması

- Elinde tabureyle gelen vatandaş ile röp

- Sabit oturakta namaz kılanlar

- Cami cemaatiyle röpartajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP ()

=====================