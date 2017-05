DHA YURT BÜLTENİ - 16

Van'da PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

VAN'ın Çatak İlçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Çatak İlçesi Körüklü Vadisi'nde insansız hava araçlarıyla tespit edilen 10 kişilik PKK'lı terörist gruba yönelik bugün saat 22.15 sıralarında hava harekatı düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Tam isabetle vurulan bölgede, teröristler etkisiz hale getirildi. Uçaklar güvenli bir şekilde tekrar üslerine geri döndü.

Haber: VAN,()

Manisa'da yemekten zehirlenen 70 asker, hastaneye kaldırıldı (3-4)

VALİLİK: 70 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Manisa Valiliği, Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda 150 askerin revire başvurduğunu, bunlardan 70'inin sevk edildiktleri hastanelerde tedaviye alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda kadrolu ve eğitim görmekte olan 6 bin erattan 150 kadarı mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliğine müracaat etmiş, saat 23.00 itibariyle 70 asker sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmıştır. Sağlık kuruluşlarında yapılan ilk değerlendirmede ciddi bir zehirlenme ya da enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır."

MİLLETVEKİLLERİ ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Bu arada, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

ASKERLER TABURCU OLDU

Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 70 asker, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Askerlerin, alay içerisindeki revirde, gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Haber: MANİSA,()

İftar dönüşü kaza; 7 yaralı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, iftardan dönenlerin içerisinde bulunduğu minibüs takla attı, 7 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'ne bağlı Küçükelmalı Köyü'ndeki geleneksel iftara katılanlar, Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki evlerine dönmek için minibüsle yola çıktı. Fahrettin Duman (41) yönetimindeki 16 CCS 93 plakalı minibüs, İnegöl İlçesi yakınlarına geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Fahrettin Duman ile Sevinç Duman (42), Alpay Duman (18), Eda Sarı (25), Tanju Sedef (29), Selma Beler (57) ve Ömer Duman (10) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hurdaya dönen minibüs ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 5 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında E-96 karayolu Mobil Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Mehmet Şakir Gönültaş (26) yönetimindeki 35 GC 1379 plakalı otomobil, kavşaktan şehir merkezine dönmek isteyen Hakan Emin Hüseyni (33) yönetimindeki 45 TT 851 plakalı otomobille çarpıştı. Hüseyni yönetimindeki otomobil savrularak refüje çıktı.

Kazada, Hakan Emin Hüseyni, eşi Nihal Çolak Hüseyni (29), çocukları Volga Korel Hüseyni (3) ve İdil Hüseyni (2) ile diğer otomobilin sürücüsü Gönültaş yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AKS ekipleri, otomobilde sıkışan Nihal Çolak Hüseyni'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),()

Polis aracı otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

ANTALYA'da, polis aracının otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2'si polis memuru, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı'nda meydana geldi. 22 yaşındaki Gürkan Gürzal, yönetimindeki 07 MGG 48 plakalı otomobilinden düşen parçayı kontrol etmek için köprülü kavşakta durdu. Bu sırada aynı yöne giden Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait, polis memuru Mehmet Ali Sert yönetimindeki 07 A 28232 plakalı resmi polis aracı, otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yola savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Gürkan Gürzal, yanındaki Burak Ünlütaş, her ikisi de 20 yaşında olan Ramazan Serdar Ceylan ve Ramazan Can Aydoğmuş ile polis memurları Mehmet Ali Sert ve Nazmi Koz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ramazan Serdar Ceylan itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonunda kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Can Aydoğmuş, tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Diğed yaralıların sağluk durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, Aydoğmuş'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA,()

=======================================