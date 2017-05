DHA YURT BÜLTENİ-16

Batman'da karakola malzeme taşıyan sivil araca PKK bombası: 1 ölü, 1 yaralı



BATMAN'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristler, yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Kozluk İlçesi'ne bağlı Yedibölük ve Bölükkonak köylerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, araçta bulunan 36 yaşındaki İdris Yüksel öldü, 45 yaşındaki İlyas Çetinbaş ise ağır yaralandı. Saldırının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlyas Çetinbaş, ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İdris Yüksel'in cesedi de aynı hastanenin morguna kondu. Patlamanın ardından Kozluk İlçesi'nde toplanan bır grup vatandaş, olay bölgesine yakın bir noktaya gelerek yaşananları öğrenmeye çalıştı. Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



Haber: BATMAN, ()

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Karatepe: Bölge insanı aşağılanmıştır, devletin bunu telafi etmesi gerekiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Diyarbakır'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, bölge halkının geçmişte aşağılandığını belirterek, "Şimdi buna bakarak, devletin geriye dönüp, bunu telafi etmesi gerekiyor. Bu noktada belli adımların atıldığını görüyoruz. Ama bu yetmez, özel bir durum gerekiyor"

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1378'inci yıldönümü programı nedeniyle çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin düzenlediği programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Şükrü Karetepe ve İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu, konuşmacı olarak katıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde akşam saatlerinde düzenlenen fetih programanın açılış konuşmasını yapan İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu, Diyarbakır'ın sadece karpuz ve terörle anıldığını belirterek, bu imajın değişmesi gerektiğini söyledi. Aksu, "Biz yıllardır Diyarbakır'ımızın manevi yönünü anlatamadık. Diyarbakır gerçekten bir maneviyat, peygamberler,sahabeler şehridir. Ama ne yazık ki, biz bunu anlatamamışız, Diyarbakır denince akla karpuz gelir, daha sonra terör gelir. Biz buna layık değiliz. İnşallah bu algı değişecektir" dedi.

"BU BÖLGENİN İNSANI UZUN BOYLU ORTA ANADOLU İNSANI İSE KISA BOYLUDUR

Aksu'un ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Şükrü Karetepe, Diyarbakır'ın tarihinin önemine vurgu yaptı. Karatepe, Mezopotamya bölgesinde yaşayan insanlar ile Orta Anadolu'da yaşayanların fiziklerinin değişik olduğunu ifade ederek, bunun da kültürel farklılıklardan kaynaklandığını anatarak, "Şam'dan çıktıktan sonra, buraya geldiniz, burayı değerlendirin. İstanbul'a kadar bütün değerleri toplayın, yine de Diyarbakır etmez. O kadar ihtişamlı bir kenttir. O kadar kıymetlidir Diyarbakır. Ne mutlu size bu şehirde yaşıyorsunuz. Medeniyetler değiştikçe, orada yaşayan insanlar değiştikçe, bu sefer kültür de, insan yapısı da çeşitileniyor. Bu çeşitlilik insanın fiziğini bile güzelleştiriyor. Orta Anadolu'daki bozkırdaki Türkmenle, bu bölgenin insanını kıyaslarsanız yüzüne bakmanıza gerek yok, arkasından fark edersiniz. Bu bölgedeki insanlar uzun boylu, dalyan insanlar, boylu poslu insanlardır. Orta Anadolu'daki insanlar daha kısa boylu insanlar olduğunu görürsünüz. Bu neden biliyorsunuz, çünkü orası kapalı bir bölgedir. Ne kadar farklılıklar birleşirse o kadar güzel oluyor. Irkçılık falan yapmıyorum. Görünen bir şeydir. Türkmenleri, Orta Asya'ya gittiğinizde görürsünüz" diye konuştu.

"BÖLGE İNSANI AŞAĞILANMIŞTIR, BÖLGE İNSANLARININ DEĞERİ RED EDİLMİŞTİR"

Bölge insanın aşağılandığını savunan Karatepe, devletin bunu telafi etmesi gerektiğini belirterek, "Tek başına buradakiler çıkıp da kendi başlarına bu imajı bozacak durum yapan davranışta bulunan insanların suçu olarak da görmüyorum. Biraz nefs muhasebesi yapmak lazım. Diyarbakır, bizim kendi tarihimizin son dönemlerinde maalesef devlet ve yöneticiler tarafından yeterince kollanmamıştır, gözetilmemiştir, bölgeye tepeden bakılmıştır. Bölge insanı aşağılanmıştır, bölge insanlarının değeri red edilmiştir. Bu da kötülük yapmak isteyenlere olumsuz bir zemin hazırlamıştır. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi buna bakarak, devletin geriye dönüp, bunu telafi etmesi gerekiyor. Bu noktada belli adımların atıldığını görüyoruz. Ama bu yetmez, özel bir durum gerekiyor. Türkiye'nin her tarafından farklı olarak Diyarbakır'dan başlayarak, bu bölgeye devletin yeniden gelmesi, eğilmesi, meseleye öyle uzaktan değil, dürbinle değil, büyüteçle yakından, çok detaylıca, ince ince bakıp, öyle kazmayla baltayla çalışmakla olmaz, burada dantel işlenmesi gerekiyor. O büyük halının kopan desenini yeniden bir araya getirmek için başta devlet olmak üzere sivil toplum kuruluşları bu değeri korumak üzere, kardeşliği korumak için mutlaka el ele vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"DİYARBAKIR'A DEĞERİNİ VERMEZSEK SINIRLARIMIZIN DIŞINDAKİ ATEŞİ SÖNDÜREMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Diyarbakır'a gereken değer verilmezse, Diyarbakır bu bölgede Türkiye'nin garantisi olarak varlığını korumazsa, sınırların ötesindeki ateş ve tehlikenin kolay kolay söndürülemeyeceğini savunarak şöyle konuştu: belirterek

"Diyarbakır'ın güçlü olması sadece kendisi için değil, sınırlarımızın dışındaki arkaraba ve kardeşlerimizin güvenliği bakımında çok önem taşıyor. Diyarbakır olmazsa, Türkiye olmaz. Güçlü bir Diyarbakır olacak. İnşallah o imajına, o güvenilir haline tekrar kavuşacak, bütün yollardan Diyarbakır'a girdiğimizde barış içinde yaşadığımızı dışardan gelenler görecek, bu manzayı, bu görüntüleri artık görmeyecek. Bizim herhangi bir şehrimizin kapısından girerken, özellikle güvenlik konusunda hiç bir şeye takılmamız gerekecek, bu çok önemli. O nedenle en önemli durumun güvenlik olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. Bir an önce bunun hal edilmesi, bitirilmesi ve insanı normal hayatın dışına iten, özellike dışarıdan gelen insanların ürpermesini sağlayan görüntülerin bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Bu şehrin bütün girişlerinde insanlar gönül rahatlığıyla, caddeleri çicekli güllerle donatılmış olarak girmeleri gerekiyor. Geçmişimiz ortaktır. 1400 yıldır buraya düşman gelmişitir. Burası her zaman emin bir belde olmuştur. İnsanlar burada barış içinde kardeşçe yaşamışlar. Bu dönemde hafif bir sıkıntı var, inşallah o da bir an önce atlatılacaktır ve geleceğimiz de ortak olmaya devam edecektir." Konuşmaların ardından Diyarbakır Fetih programı, Grup Tillo'nun Kürtçe, Türkçe ve Arapça ilahiler okunmasının ardından sona erdi.

Bisiklet yoluna bağlanan ip, motosikletli gencin başını kopardı ( Yeniden )

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, bisiklet yolundaki ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takılan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Deniz Özkesiciler, başı koparak feci şekilde can verdi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Hükümet Konağı Caddesi'ndeki bisiklet yolunda motosikletiyle ilerleyen Deniz Özkesiciler, ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takıldı. Boynu ipe takılan Özkesiciler, başı koparak feci şekilde yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özkesiciler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Özkesiciler’in acı haberini alıp hastaneye koşan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Kaza anı ise olay yeri yakınındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosikleten ipe takılan gencin boynunun koptuğu görülüyor. Polis, Özkesiciler'in ölümüne neden olan ipi bağlayan kişinin bulunması için çalışma başlattı

Diploma almaya hazırlanan ortaokul öğrencisi kaza kurbanı

ÇANAKKALE'nin Yenice İlçesi'nde, ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Berkay Gezen ile sınıf arkadaşı İrfan Çatak (14), motosikleti ile seyir halindeki bir TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan öğrencilerden Gezen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Çatak'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarından Yenice-Balya Karayolu'nda meydana geldi. Sabah okula gitmek için evden çıkan Yeşilyurt Ortaokul'u 8'nci sınıf öğrencisi Berkay Gezen ile sınıf arkadaşı İrfan Çatak, okul çıkışı motosikletle gezmeye çıktı. Berkay Gezen idaresindeki plakasız motosiklet, küçük çocuğun bir anlık dalgınlığıyla karşı yönden gelip sola dönüş yapan Yenice Şoförler Odası Başkanı Memduh Acar yönetimindeki TIR'ın 17 YB 263 plakalı dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Gezen ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Çatak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Gezen ve Çatak'ı ambulanslarla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Berkay Gezen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Çatak'ın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan Memduh Acar, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan, talihsiz çocukların 9 Haziran tarihinde düzenlenecek mezuniyet töreninde diplomalarını almaya hazırlandıkları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yozgat'ta yağmur suyu biriken karayolu ulaşıma kapandı

YOZGAT şehir merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışının ardından yollar göle dönüştü. Yozgat- Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu ulaşıma kapandı.

Yozgat’ta akşam saat 19.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağmur yağışı nedeniyle, Bozok Üniversitesi kampus alanının bulunduğu bölgeden geçen, Yozgat- Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu güzergahında, yarım metre derinlikte su birikintisi meydana geldi. Su birikintisine giren otomobiller yolda kaldı. Otomobillerin kapılarından içeri dolan yağmur suyu nedeniyle diğer sürücüler otomobillerini durdurdu. Karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Sürücüler yol hatası nedeniyle yağmur suyunun tahliye olmadığını ve yolda biriktiğini belirterek tepkilerini dile getirdi. Belediye ve Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu biriken su temizlenerek yol trafiğe açıldı. Su birikintisinde kalan otomobiller çekici yardımıyla kurtarılırken bazı sürücüler bölünmüş yolda geri dönüp karşı şeride geçerek Yozgat şehir merkezi yönünde ilerledi.

